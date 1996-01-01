Оттепель на офисной территории

"Конечно же, оживление, - заявил о ситуации на рынке офисной недвижимости директор одной из крупнейших риелторских компаний в Хабаровске. - И в первую очередь, это видно по повышению спроса. Цены на офисы приближаются к докризисным показателям".

Вспомнили ситуацию годичной давности, когда половина арендаторов попросту покинула офисы.

Будет спрос - появятся девелоперы

- У нас в городе нет риелторских компаний, специализирующихся только на офисной недвижимости, - отметил мой собеседник. - В основном, все занимаются квартирами. Продажи коммерческой недвижимости практически не идут - мало в Хабаровске предпринимателей, которые могут себе позволить купить офис или офисное здание. Как правило, люди со связями обращаются в Фонд имущества края, где-то с кем-то договариваются - и получают помещение.

И еще. Раньше было принято выкупать первые этажи в жилых домах на вторичном рынке, переводить их в нежилой фонд, обустраивать. Сейчас же многие себя спрашивают: "Надо ли мне это?". И предпочитают покупать офисы в специализированных зданиях. На мой взгляд, скоро произойдет отказ от таких "квартирных" офисов в пользу бизнес-центров. Аренда более востребована. Тем более, сейчас начинающим предпринимателям выгоднее арендовать офисы - ставки снизились. Вот когда девелоперы их поднимут, придет время покупок.

Сегодня риелторы заговорили о перенасыщении Хабаровска бизнес-центрами. Но мой собеседник убежден, что городу нужны новые. Тогда и арендные ставки останутся приемлемыми. Когда-то в Хабаровске был дефицит аптек, а за каких-то год-два они появились на каждом шагу. Выгодно. Девелоперский бизнес стабилен, и рано или поздно появится мода на бизнес-центры - и их будет в достаточном количестве.

Продажа: Что? Где? Когда?

Офисную недвижимость в Хабаровске можно условно разделить на три категории в неравных пропорциях.Помещения, которые сдаются в административных зданиях или бывших НИИ советской постройки с устаревшей инфраструктурой, - порядка 45%. Отдельные нежилые помещения в жилых и нежилых зданиях, приспособленные для размещения офисов, - около 30%. И, наконец, офисы в новых торговых и бизнес-центрах - почти 25%. Их в последнее время довольно активно строили. Предложения по продажам на начало апреля по сравнению с этим же периодом 2009 года упали более чем в два раза по всем районам города. Практически отсутствуют предложения в Кировском и Краснофлотском районах (здесь всего выставлено порядка 5-10 офисных помещений). В основном здесь продают базы, склады, нежилые помещения больших площадей. Более всего выставлено офисной недвижимости в Центральном и Индустриальном районах.

В общей структуре предложения львиную долю занимают офисы, расположенные в переоборудованных квартирах, что подтверждает тенденцию отказа от квартир. Дело в том, что те новые офисные помещения, строительство которых закладывалось два-три года назад, уже раскуплены (практически все). В ситуации кризиса многие застройщики либо "заморозили" объекты, либо отложили начало строительства вообще. Поэтому предложение новых офисов сегодня, можно сказать, сведено до минимума.

Что касается цен, то с начала этого года средняя стоимость 1 кв. м офисной недвижимости в Хабаровске выросла на 3,4%, в основном за счет роста цен в центре города, исторически считающемся деловым средоточием дальневосточной столицы, и составила 54,8 тыс. рублей (на апрель 2009 года она была 60,8 тыс. рублей).

Разброс цен даже внутри районов велик. В Индустриальном районе, например, за 62 кв. м офисного помещения на ул. Кубяка выставляют цену 3,7 млн рублей (1 кв. м - 59,8 тыс. руб.), а на ул. Суворова за 70 кв. м - 3,3 млн руб. (47 тыс. руб.). Или в Центральном районе: по ул. Гамарника офис площадью 33 кв. м продают за 2,5 млн рублей (75,8 тыс. руб. за 1 кв. м), а на Амурском бульваре офисное помещение в 30 "квадратов" предлагают за 3,07 млн рублей (102,3 тыс. руб.).

Самый актуальный вариант

Аренда, особенно сегодня, является наиболее распространенной формой использования офисного пространства. И здесь в структуре предложения в Хабаровске преобладают помещения в офисных зданиях (в том числе административных, советской постройки) и бизнес-центрах. Уровень арендных ставок таков: в центре города средняя стоимость аренды - 800-1300 руб./кв. м, в районах, приближенных к центру, - 500-800 руб./кв. м., в Южном и Северном округах - 400-500 руб./кв.м.

Еще пару лет назад такие цены и не снились! Сегодняшняя стоимость аренды 1 кв. м офисной недвижимости в центре ниже, чем в 2004 году. Например, офисы в здании по ул. Фрунзе сдавались 6 лет назад за 2000 руб./кв. м, в здании Крайпотребсоюза (ул. Запарина - Муравьева-Амурского) - за 1000 руб./кв. м.

Несмотря на очевидное снижение ставок, простаивают от 20% (в центре) до 60% (в удаленных районах) арендных площадей. Но говорить о том, что рынок насыщен качественной офисной недвижимостью, не приходится.

Городу нужны новые бизнес-центры с полным набором услуг: круглосуточной охраны здания, высококачественной цифровой связи, сервис-бюро, удобными местами для автопарковки, кафе. Многие бизнес-центры имеют свою, специально разработанную концепцию дизайна. Это является дополнительным преимуществом в глазах арендаторов, ведь помещение, арендуемое компанией, становится частью ее имиджа. Такой офис избавляет арендатора от многочисленных бытовых проблем. В арендную плату включены: вывоз мусора, коммунальные услуги, кондиционирование, круглосуточная охрана, обслуживание мест общего пользования, техническое обслуживание здания.

Офисное будущее города

Несмотря на кризис, в городе нашлись застройщики, которые продолжили строительство деловых зданий, делая ставку на то, что с выходом деловой сферы города из кризиса понадобятся новые офисы. В их числе - Управление инвестиционных программ города Хабаровска.

В октябре 2009 г. управление сдало 14-этажный бизнес-центр FELIX CITY на ул. Дзержинского, 65. На сегодняшний день здесь остались непроданными два офисных помещения, хотя цена 1 кв. м - от 70 тыс. рублей. Офисные помещения запланированы и в другом объекте УИП - на двух первых этажах жилых домов по ул. Истомина (первая очередь уже сдана, вторая - в IV кв. 2010 г.). Здесь стоимость - 55-60 тыс. руб./кв. м. В планах компании - строительство жилых домов с офисными этажами в районе улиц Дикопольцева и Войкова в 2011 г.

Примечательная история случилась со зданием на улице Ким Ю Чена. Еще в марте оно рекламировалось как торгово-офисное. Но оказалось, что практически все площади были выкуплены под торговлю... Качественной коммерческой недвижимости явно не хватает.