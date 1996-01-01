Распиленный авторынок

Пилить нынче модно. В тайге пилят лес, в укромных кабинетах - бюджет и тендеры, а в море - автомобили. Довольно странное занятие для моряков, скажете вы, и будете правы. Взять в руки "болгарку" экипажи судов заставила жизнь, а точнее, правительственное постановление, установившее таможенную пошлину на автомобильный кузов в размере 5000 евро.

"Судьбоносное" решение принималось в качестве защитной меры на распространение практики ввоза машин в разобранном виде - так называемых "конструкторов". "Конструкторы", в свою очередь, были "народным" ответом на запретительные пошлины для автомобилей старше 7 лет. А после введения драконовских мер 2008 г., фактически вовсе перекрывших экономически выгодный ввоз иномарок, "народным ответом" стали так называемые "распилы" - автомобили, ввезенные по схеме "конструктора", но с распиленным и заново сваренным кузовом. По неофициальным данным (таможня не ведет отдельной статистики по "половинкам" автомобилей), за 2009 г. таким образом в край было ввезено более 50 тыс. машин.

Аварийный выход

"Распилы" вызывают много вопросов. Основной, потребительский, прост: насколько безопасна в эксплуатации машина, которую сварили в кустарных условиях.

"С точки зрения автомеханика "распил" представляет собой автомобиль, побывавший в ДТП, - считает Константин ВЫБОРНОВ, мастер одного из владивостокских автосервисов. - И подходить к эксплуатации "распила" надо так же, как к эксплуатации машины после аварии. Если это рамный седан или джип, то, в принципе, ничего страшного не происходит - силовые элементы конструкции не затрагиваются, и ездить на таком "распиле" нисколько не опаснее, чем на обычной машине. Другое дело - легковушки с несущим кузовом. Здесь многое зависит от того, как именно автомобиль был распилен, и как именно потом сварен. Если работа была сделана качественно, с соблюдением необходимых технологий - это одно, если же абы как - это совсем другое. В этом и заключается главная опасность "распилов".

"На мой взгляд, главная опасность "распилов" заключается в том, что многие продавцы скрывают от покупателя данные о том, что машина - "распил", - возражает Сергей МАКАРЕНКО, дилер хабаровского авторынка. - В результате плодятся слухи, а покупатели сегодня ищут во всем подвох и могут совершенно нормальную машину назвать "распилом". Доходит до того, что все машины на рынке объявляют "распилами", а нас - "жуликами и барыгами".

"Не вижу ничего страшного в приобретении "распила" - уверяет Павел ГУРКОВСКИЙ, автолюбитель со стажем 15 лет. - В Тольятти вполне официально выпускают удлиненную "Ниву", которая, по существу, тоже является самым настоящим "распилом". А всевозможные лимузины - "стретчи", все как один - "распилы", и ничего - ездят, даже свадьбы возят"

Копеечный статус

Основной аргумент в пользу "распила" - цена. Ровно то же самое было с "конструкторами" до введения постановления №745. Машины пилят для того, чтобы обойти высокие пошлины. Растаможка "распила" обходится в $500-1000, в зависимости от веса ввезенного железа. Разница с установленными правительством 5000 евро весьма ощутима, и именно поэтому "распилы" получили путевку в жизнь. Но от массового распространения это явление удерживают не только опасения покупателей преждевременно убиться на плохо собранном автомобиле. Немаловажную роль играют также сложности с оформлением такого странного товара, как "распил".

В документах, которые выдает таможня, нет упоминания о кузове как таковом. Есть "передняя (и отдельно задняя) часть а/м, б/у, разделенная вертикальным поперечным срезом". Соответственно, у этой части нет опознавательного знака в виде номера кузова, обязательного для постановки на учет в ГИБДД. Точнее, физически он есть, но в грузовой таможенной декларации не указан. А нет кузова - нет и агрегата, подлежащего замене. Поэтому и считается, что постановка легкового "распила" на учет - самая мутная и непредсказуемая процедура. Джипам проще - у них нет номера кузова, поэтому распиленный и заново сваренный Land Cruiser оформить гораздо легче.

"Распилы" - зло, - убежден Виктор СЕМЕНЮК, сотрудник правоохранительных органов города Екатеринбурга. - "Мало того, что происходит откровенный обман государства, так и еще и возникает культ халявы и несовместимость "автомобильного" статуса человека с его реальным статусом".

Вряд ли мнение екатеринбургского милиционера разделят многие его приморские коллеги, передвигающиеся по улицам как раз на "мутных" Pajero или Crown. Хотя в автодилерской среде Владивостока считается, что легально оформить "распил" проще где-нибудь в отдаленных регионах, нежели в городе.

"Вычислить "конструктор" или "распил" легко, - рассказывает дилер "Зеленого угла" Артем ПОДДУБНЫЙ. - Достаточно посмотреть, кем и когда выдан ПТС и сколько в нем указано владельцев. Если авто сверкает свежей полиролью и надписью на стекле "б/п", а документ на него старый, со множеством сменившихся хозяев, или вообще дубликат, то это верный признак машины, ввезенной в разобранном виде. А уж "конструктор" она или "распил" - это надо смотреть на месте "с пристрастием".

По мнению посредников, предлагающих услуги приобретения автомобилей с аукционов Японии, основные покупатели "распилов" - это перекупщики. Экономия на пошлине позволяет им поддерживать уровень рентабельности около $1000 с автомобиля.

Питательная среда

Устанавливая различного рода заградительные барьеры на пути приграничной торговли, государство невольно укрепляет альтернативные контрабандно- коррупционные каналы, у которых помимо сугубо экономического появляется дополнительный идейный стимул. Москва далеко, а Япония вот, рядом. И тамошний бизнес действует ровно наоборот - старается сделать условия взаимного сотрудничества более легкими и выгодными. Японцы в шоке от того, что купленные на аукционе автомобили перед погрузкой на русский корабль пилятся на части, но раз так надо, готовы оказать в этом деле всяческое содействие.