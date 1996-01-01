Градосовет под знаком саммита

У состоявшегося 25 марта заседания градосовета при администрации г. Владивостока было несколько особенностей. Первая - это то, что время его работы впервые сместилось уже к 17.00, то есть остался всего какой-то час, чтобы проведение заседаний вообще вышло за пределы рабочего времени, которым все члены градосовета дорожат. С другой стороны, это, видимо, должно дисциплинировать собравшихся, чтобы все говорили по существу и быстрее принимали решения.

Вторая особенность - практически все проекты в той или иной мере касались расширения делового пространства города от Чуркина до Академгородка. Третья - три из четырех проектов были работами ОАО "Приморгражданпроект". Четвертая - все проекты рассматривались непосредственно в привязке к будущему саммиту АТЭС 2012 г.

А еще в какой-то степени можно говорить о том, что этот градосовет был интересен разными нюансами, раскрывающими потенциал "старых" территорий Владивостока, где, оказывается, еще имеются довольно выигрышные места для нового строительства.

Самым сложным и оставленным на "сладкое" был "Проект планировки территории в районе транспортной развязки по ул. Фастовской". С него и хотелось бы начать.

Его авторы предложили свое видение зонирования довольно большой территории - 55,2 га. Причем главной ее особенностью является то, что она, примыкая к мосту через б. Золотой Рог со стороны Чуркина, берет на себя функции расширяющегося центра города. В основном она ограничивается с севера и юга улицей Калинина, с запада - Надибаидзе и с востока - Черемуховой. Причем в северной части этой территории предлагается сосредоточить объекты краевого значения - это давно существующий краевой диагностический центр, строящийся крупный многофункциональный центр, будущие бизнес-центры и краевой театр оперы и балета. Собственно это уже практически решенные объекты.

Предлагается здесь и небольшая жилая группа зданий, но в процессе обсуждения ее решили переместить где-то к срединной части зонируемой территории, сделать высотной и высокоплотной. Здесь же, в срединной части, объекты районного значения - школа, детский сад, которые предлагалось вообще исключить и изыскивать возможности их размещения на сопредельных территориях, тем более что жилья здесь на 3 га предполагается иметь всего на 2,5 тыс. человек. Другие были категорически против, считая, что жители должны получить то, что им требуется в рамках рассматриваемой территории. Зато автостоянки и гаражи было предложено построить на 3,5 тыс. мест. А в южной части территории должны появиться объекты общественно-рекреационной зоны общегородского значения.

При том что проект представителями городской администрации и частью градосовета был принят с высокой оценкой, у большинства членов градосовета остались вопросы. В частности, было высказано замечание, что если бы проект планировки территории дополнялся концепцией ее застройки, то это было бы и нагляднее, и логичнее для принятия выводов. Членкором РААСН, к.а., проф., почетным архитектором России Валентином АНИКЕЕВЫМ было предложено максимально резервировать участки срединной и южной частей территории. И это представляется логичным, потому что северная часть к 2012 г. в принципе будет освоена, и тогда вновь встанет вопрос: куда расти дальше?

Одним из ответов на этот сложный вопрос стал второй проект "Приморгражданпроекта" - это "Многофункциональный гостинично-деловой комплекс в районе ул. Лесной". Трудно представить, что в сегодняшней ситуации столь масштабное строительство возможно осуществить в очень короткие сроки, как на это нацелен заказчик - ООО "Владмир". Тем более что стоимость этого строительства очень высока.

В составе комплекса предлагается построить три высотных башни, которые станут акцентными для этого района города. Причем одна из башен должна встать в районе существующего на "Заре" базарчика, а две другие со зданиями переменной этажности - с правой стороны после перекрестка на выезд из города. Проектировщики предложили два варианта, один из которых и был признан достойным для продолжения проектирования с учетом ряда замечаний - это особая проработка силуэта застройки со стороны въезда в город и со стороны моря, сохранение оголовков пороховых погребов исторической Владивостокской крепости, которые попадают в зону строительства, расширение проездов в северной части комплекса, исключение эффекта аэродинамической трубы и пр.

Если это строительство будет осуществлено, то северный въезд в город получит "новое лицо", что найдет свое продолжение и в проектах, которые в будущем предполагается осуществить на сопредельной территории, находящейся в ведении ДВО РАН.

Третьей работой "Приморгражданпроекта", которая обсуждалась на градосовете, был эскизный проект 17-этажного "Многофункционального общественного здания по ул. Луцкого", заказчиком по которому выступило ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания". В здании из стекла, металла и бетона высотой 62 метра предполагается разместить офисы, апартаменты, ресторан, музей строительства моста через б. Золотой Рог, автостоянку на 138 мест и пр. И работать здесь будут до 700 человек.

Особенно ценно то, что это здание будет в какой-то степени в роли "привратника" с северной стороны моста. Просмотренный членами градосовета ролик, показавший его виды с самых разных точек, не оставил сомнений, что оно станет одним из архитектурных акцентов на примыкающей к мосту территории. Этому объекту прочат на будущее еще и "напарника". К сожалению, аналогичного решения с южной стороны моста не "проглядывается".

Определенной сложностью для реализации этого проекта считают "зажатость" территории. Что же касается всех организационных вопросов по строительству, то они успешно решены и, как заверил присутствовавших на заседании градосовета генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ, к 2012 г. здание будет построено.

Естественно, решение было положительным.

Немного не повезло проекту 6-этажного "Административного здания по ул. Лазо", выполненному специалистами ООО "Архитектурный фонд" по заказу ООО "Карамель". Этот объект предполагается построить ниже здания "ТМК" на склоне Пушкинской сопки. Особенно критично по поводу проекта высказалась член градосовета, начальник отдела обеспечения сохранности объектов культурного наследия филиала ФГУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по ДФО Анна МЯЛК. По ее мнению, здание должно отодвинуться в сопку еще на 10 метров (а это довольно сложная задача), чтобы как-то были соблюдены требования охраны объектов исторического наследия. Были замечания по сохранению связей между ул. Лазо и Пушкинской.

В целом объект получил очень хорошие оценки: он и соразмерен переходу от малоэтажной застройки центра к более высотной, формирующейся сегодня в верхней части сопки Орлиное гнездо, очень удобен большой встроенной парковкой, где смогут размещаться машины не только работающих в этом новом офисном здании, но и посторонних. Оно самодостаточно - вестибюльная группа, кафе, офисные помещения, эксплуатируемая кровля и т.д. И оценки проекта в целом были очень положительные. Подводя итоги, глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ отметил, что обязательно надо учесть то, что сказала Анна Вадимовна, и доработать, чтобы уже на следующем заседании градосовета принять окончательное решение, при том что это здание может стать настоящей "изюминкой".