Частную охрану завертикалили?

По разговорам, все явственнее раздающимся из кругов, близких к частному охранному бизнесу, на этом рынке наступают вертикальные времена. Если уже не наступили, считают радикально настроенные "частники".

В первую очередь это заключается в том, что лицензионно-разрешительный отдел УВД ПК принял на себя роль не столько разрешительной организации, сколько руководящей, направляющей и в случае упрямства "подотчетного контингента" карающей.

Например, ЛРО УВД навязчиво рекомендует, кому, где и в каком учебном заведении получать статус охранника. Вопрос очень щекотливый, поскольку речь идет о деньгах, и немалых. Так, некоторые директора сетуют на то, что в ЛРО очень "убедительно" рекомендуют посылать своих охранников повышать образовательный уровень не в широко известный "ДВ центр по изучению проблем безопасности" Игоря КАРАНДАШОВА, воспитавший не одну тысячу ЧОПовцев, а в пока малоизвестный "Патриот". У Карандашова, говорят руководители предприятий, учеба стоила 300 руб., в то время как "в обязательном порядке" в "Патриоте" уже 1500.

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