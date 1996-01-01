АСП начинает оформление свидетельств генподрядчикам и застройщикам

С начала этого года государство обязало застройщиков и генподрядчиков строительства вступить в саморегулируемую организацию и получить документ, разрешающий проводить работы - свидетельство о допуске.

Такая обязанность установлена Приказом Минрегиона РФ от 21.10.09 г. № 480, который был опубликован в "Российской газете" 29 декабря 2009 г. и вступил в силу через 10 дней. С этого момента осуществление функций по строительному контролю и генподряду без свидетельства о допуске СРО стало правонарушением, за которое установлена административная ответственность.

СРО НП "Альянс строителей Приморья" решением общего собрания расширило перечень работ, а 16 марта Ростехнадзор своим решением подтвердил расширение перечня видов работ СРО "Альянс строителей Приморья", которое теперь может выдавать своим членам свидетельства на осуществление строительного контроля застройщиком или организацией, привлекаемой по договору, а также по организации строительства генеральным подрядчиком.

По требованиям АСП, для оформления свидетельства о допуске на строительный контроль и генподряд, в штате организации должно быть не менее одного сотрудника на руководящей должности с высшим строительным образованием, трех специалистов в подразделении строительного контроля (с образованием по направлениям "строительство", "инженерные сети" и "электроэнергетика"). Все работники должны иметь стаж не менее пяти лет, а также повышение квалификации по направлению "Строительный контроль" (для пп. 36, 37 - строительный контроль) и "Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности" (для п. 38 - организация строительства). Курсы по строительному контролю пройдут в Дальневосточном государственном техническом университете в начале апреля.

"Альянс строителей Приморья" приглашает организации, осуществляющие строительный контроль, вступить в члены. Информацию о порядке вступления, условиях членства и требованиях к выдаче свидетельств о допуске можно получить на официальном сайте СРО: www.a-s-p.org и в офисе АСП по адресу: Владивосток, пр-т Острякова, д. 5, оф. 609, тел./факс: (4232) 429-924, 429-001.