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Не по целевому назначению
Из 2 млн гектаров земель сельхозназначения в Приморском крае только 335 тыс. используется целевым образом. Что происходит на остальных землях, не всегда ведают даже контролирующие органы. Ежегодно Россельхознадзором выявляется до трех сотен правонарушений в сфере использования сельскохозяйственных земель, но то, что это в принципе капля в море, не скрывают даже специалисты. Никто сегодня не может дать надежной оценки не только эффективности использования сотен гектаров, но даже просто определить законность этого использования.
Вместе с тем специалисты различных контролирующих служб уже не первый год говорят о необходимости координированной работы различных органов, призванных контролировать ситуацию с землями. Подписаны даже ряд соглашений о сотрудничестве между некоторыми из этих служб, но реально дело почти не сдвигается с места. По слухам, причина в том, что не могут договориться между собой ключевые в этой работе структуры - Управление Россельхознадзора и департамент сельского хозяйства. Собственно эту информацию подтвердили в Россельхознадзоре, сославшись на официальный отказ департамента на предложение о заключении соглашения взаимодействия. В департаменте эту ситуацию комментировать не стали, высказав при этом надежду на то, что проблема будет преодолена в случае образования соответствующей комиссии под председательством одного из вице-губернаторов.
В то же время землями в крае распоряжаются зачастую просто варварски. Привычным делом стала сдача участков сельскохозяйственной земли в аренду под далекие от сельского хозяйства нужды, спекуляция, строительство на этих гектарах различных домов, баз отдыха. Даже там, где все-таки ведутся сельхозработы, можно найти немало фактов нарушения порядка землепользования. Наиболее распространенными нарушениями являются захламление земли, прежде всего полиэтиленовой пленкой, которую удалить с поля после проведения всех работ бывает просто невозможно. Еще чаще можно столкнуться с употреблением неразрешенных к использованию на территории России пестицидов и других химикатов, повышающих урожайность. На восстановление качества земель после такого использования требуются долгие годы и значительные деньги. Суммами штрафов эти расходы никак не покроешь. В 2009 году было наложено штрафов за нецелевое использование земель сельхозназначения всего на сумму 877 тыс. руб. И те удалось получить не в полном объеме - более 30% правонарушителей уклонились от уплаты денег.
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