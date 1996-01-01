Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Непродажная Фемида
Специфика работы адвокатских коллегий не позволяет самим адвокатам говорить о наличии сформировавшегося рынка их услуг. С одной стороны, адвокат не занимается коммерческой деятельностью в том смысле, который традиционно вкладывается в это понятие, с другой - в работе различных юридических фирм, в том числе адвокатских, присутствует масса рыночных элементов.
"В плане организации бизнеса, маркетинга адвокатам присуща некоторая косность, - говорят юристы, - бизнесом это назвать сложно". Тем не менее, действуют многочисленные юридические фирмы в конкурентной среде, причем по некоторым оценкам, уровень конкуренции на этом рынке достаточно высок.
Оценить объем рынка юридических услуг сегодня эксперты не берутся даже в масштабах страны. Такие оценки дать в принципе очень сложно. В Приморье работают около 150 адвокатских контор, коллегий, бюро, различных по численному составу специалистов. Самая крупная коллегия, по данным Адвокатской палаты, объединяет 600 специалистов, работающих на всех территориях края, из которых только во Владивостоке оказывают услуги более 300 человек. Но в целом рынок представлен в основном мелкими компаниями, включающими 5 и больше юристов. При этом общее количество адвокатов на рынке юридических услуг остается примерно одинаковым на протяжении многих последних лет. Молодыми специалистами, несмотря на то, что ежегодная численность выпускников юридических факультетов доходит до 1 тыс. человек, пополняются адвокатские компании не более, чем на 30 человек. В этой ситуации едва ли есть основания говорить о росте рынка этих услуг.
Конкуренцию им составляют многочисленные консалтинговые юридические компании, которых, по мнению наблюдателей, не меньше, чем адвокатов. Именно они являются основными конкурентами на рынке юридических услуг. По оценкам Адвокатской палаты, не менее 50-60% адвокатов занимаются уголовными делами, куда не имеют доступа лица, не имеющие статуса адвоката, зато в сфере бизнес-консалтинга, в том числе в ведении хозяйственных дел в арбитражных судах, адвокаты не превалируют. Кроме того, в некоторых сферах, например, налогового права, юридическую помощь оказывают аудиторские компании. А если к существующим сегментам рынка добавить и довольно многочисленный теневой, состоящий из незарегистрированных нигде специалистов, то в целом уровень конкуренции на рынке оказывается довольно высоким.
В целом же наблюдатели говорят о достаточно высокой активности приморских адвокатских фирм, значительно превышающей, например, хабаровских, где и самих адвокатов меньше, и потребность в их услугах ниже. При этом качество услуг может сильно разниться у разных специалистов. Отсюда и их стоимость, несмотря на наличие рекомендательных норм, может быть разной. Кроме того, на стоимость влияет и общая экономическая ситуация, в том числе и инфляция. В результате при стабильном спросе стоимость услуг возрастает. Если стоимость устной консультации, по данным коллегии адвокатов "Брайт и партнеры", в 2002 г. стоила 150 руб., то сегодня стоимость доходит до 500 руб. и больше.
Не снизил активность приморских адвокатских компаний даже кризис, не повлиял он и на число участников рынка "Существенного влияния кризиса мы не ощутили, - говорит адвокат коллегии адвокатов "ЮКА" Денис ПАНШИН, - значительного сокращения числа обращений не произошло. Рынок в сложный финансовый год отреагировал скорее некоторыми изменениями в структуре спроса. Увеличилось количество дел, связанных с сопровождением судебных процедур взыскания дебиторской задолженности, обеспечения процедуры досудебного разрешения споров с контрагентами заказчика. Возросло и число споров, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств и с оспариванием заключенных сделок. В то же время, несмотря на увеличение количества споров, связанных с взысканием дебиторской задолженности, значительного роста "банкротных" дел мы не наблюдаем. Обращает на себя внимание увеличившееся количество обращений за правовыми консультациями. Раньше многие обращались к юристу только тогда, когда у них возникала проблема. Вместе с кризисом пришло и понимание того, что предварительная юридическая консультация позволяет избежать наступления возможных негативных последствий".
В этой ситуации адвокатским компаниям удалось то, что не смогли сделать другие рынки - избежать демпинга. Впрочем, антикризисные меры коснулись и юридических услуг. "Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, мы стали более гибкими при определении гонорарной политики, - говорит Денис Паншин, - предоставляем скидки и рассрочки при оплате услуг". Эта гибкость наряду с другими факторами позволила достаточно оптимистично оценивать перспективу рынка. Специалисты не ожидают падения спроса на юридические услуги, спорные отношения бизнеса и государственных, в том числе налоговых, органов есть и будут, как будут возникать вопросы в хозяйственных и корпоративных взаимоотношениях, для разрешения которых требуются услуги профессионалов.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин