Непродажная Фемида

Специфика работы адвокатских коллегий не позволяет самим адвокатам говорить о наличии сформировавшегося рынка их услуг. С одной стороны, адвокат не занимается коммерческой деятельностью в том смысле, который традиционно вкладывается в это понятие, с другой - в работе различных юридических фирм, в том числе адвокатских, присутствует масса рыночных элементов.

"В плане организации бизнеса, маркетинга адвокатам присуща некоторая косность, - говорят юристы, - бизнесом это назвать сложно". Тем не менее, действуют многочисленные юридические фирмы в конкурентной среде, причем по некоторым оценкам, уровень конкуренции на этом рынке достаточно высок.

Оценить объем рынка юридических услуг сегодня эксперты не берутся даже в масштабах страны. Такие оценки дать в принципе очень сложно. В Приморье работают около 150 адвокатских контор, коллегий, бюро, различных по численному составу специалистов. Самая крупная коллегия, по данным Адвокатской палаты, объединяет 600 специалистов, работающих на всех территориях края, из которых только во Владивостоке оказывают услуги более 300 человек. Но в целом рынок представлен в основном мелкими компаниями, включающими 5 и больше юристов. При этом общее количество адвокатов на рынке юридических услуг остается примерно одинаковым на протяжении многих последних лет. Молодыми специалистами, несмотря на то, что ежегодная численность выпускников юридических факультетов доходит до 1 тыс. человек, пополняются адвокатские компании не более, чем на 30 человек. В этой ситуации едва ли есть основания говорить о росте рынка этих услуг.

Конкуренцию им составляют многочисленные консалтинговые юридические компании, которых, по мнению наблюдателей, не меньше, чем адвокатов. Именно они являются основными конкурентами на рынке юридических услуг. По оценкам Адвокатской палаты, не менее 50-60% адвокатов занимаются уголовными делами, куда не имеют доступа лица, не имеющие статуса адвоката, зато в сфере бизнес-консалтинга, в том числе в ведении хозяйственных дел в арбитражных судах, адвокаты не превалируют. Кроме того, в некоторых сферах, например, налогового права, юридическую помощь оказывают аудиторские компании. А если к существующим сегментам рынка добавить и довольно многочисленный теневой, состоящий из незарегистрированных нигде специалистов, то в целом уровень конкуренции на рынке оказывается довольно высоким.

В целом же наблюдатели говорят о достаточно высокой активности приморских адвокатских фирм, значительно превышающей, например, хабаровских, где и самих адвокатов меньше, и потребность в их услугах ниже. При этом качество услуг может сильно разниться у разных специалистов. Отсюда и их стоимость, несмотря на наличие рекомендательных норм, может быть разной. Кроме того, на стоимость влияет и общая экономическая ситуация, в том числе и инфляция. В результате при стабильном спросе стоимость услуг возрастает. Если стоимость устной консультации, по данным коллегии адвокатов "Брайт и партнеры", в 2002 г. стоила 150 руб., то сегодня стоимость доходит до 500 руб. и больше.

Не снизил активность приморских адвокатских компаний даже кризис, не повлиял он и на число участников рынка "Существенного влияния кризиса мы не ощутили, - говорит адвокат коллегии адвокатов "ЮКА" Денис ПАНШИН, - значительного сокращения числа обращений не произошло. Рынок в сложный финансовый год отреагировал скорее некоторыми изменениями в структуре спроса. Увеличилось количество дел, связанных с сопровождением судебных процедур взыскания дебиторской задолженности, обеспечения процедуры досудебного разрешения споров с контрагентами заказчика. Возросло и число споров, связанных с ненадлежащим исполнением обязательств и с оспариванием заключенных сделок. В то же время, несмотря на увеличение количества споров, связанных с взысканием дебиторской задолженности, значительного роста "банкротных" дел мы не наблюдаем. Обращает на себя внимание увеличившееся количество обращений за правовыми консультациями. Раньше многие обращались к юристу только тогда, когда у них возникала проблема. Вместе с кризисом пришло и понимание того, что предварительная юридическая консультация позволяет избежать наступления возможных негативных последствий".

В этой ситуации адвокатским компаниям удалось то, что не смогли сделать другие рынки - избежать демпинга. Впрочем, антикризисные меры коснулись и юридических услуг. "Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, мы стали более гибкими при определении гонорарной политики, - говорит Денис Паншин, - предоставляем скидки и рассрочки при оплате услуг". Эта гибкость наряду с другими факторами позволила достаточно оптимистично оценивать перспективу рынка. Специалисты не ожидают падения спроса на юридические услуги, спорные отношения бизнеса и государственных, в том числе налоговых, органов есть и будут, как будут возникать вопросы в хозяйственных и корпоративных взаимоотношениях, для разрешения которых требуются услуги профессионалов.