Функции регулирования переложат на бизнес

Согласование новых строительных проектов затягивается на годы, цены увеличиваются в полтора-два раза. Мириться с подобным дольше невозможно - премьер Владимир ПУТИН поставил задачу найти способы справиться с бюрократической машиной. Некоторые предложения, подготовленные Минрегионом, уже отправлены в правительство.

Основные "болевые" точки: массовые нарушения при осуществлении строительного надзора и госэкспертизы, выдаче разрешительной документации. До сих пор не удается сделать полностью прозрачными и процедуры предоставления земельных участков под строительство и подключения новостроек к коммунальным ресурсам. По данным Минрегиона, например, в Хабаровске "пакет" необходимых согласований насчитывает 49 документов.

Многие функции госрегулирования можно и нужно переложить на сам бизнес - именно для этого и создана система саморегулируемых организаций. Именно СРО теперь дают "зеленый свет" участникам рынка - взамен упраздненной системы государственного лицензирования. Кроме того, по мнению главы Минрегиона Виктора БАСАРГИНА, нужно "вернуть на стройку" главных инженеров и архитекторов проектов. Ввести их персональную аттестацию и ответственность за конечный результат.

Еще одна важная инициатива - введение обязательного страхования объектов капитального строительства на всех этапах - от изысканий и проектирования и до эксплуатации уже построенного объекта. Таким образом, будет создана система независимого от государства контроля за соблюдением при возведении любого объекта необходимых требований безопасности.