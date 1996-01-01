Гостиница раздора

Снос вокзала прибрежных сообщений под будущий архитектурный шедевр знаменитой на весь мир, но практически неизвестной у нас фирмы RMJM Scotland Limited - гостиницу делового типа - обсуждается довольно широко. Известно, что оператором этого многомиллиардного строительства стала популярная компания ОАО "Наш дом - Приморье", а застройщику понравилась "жирная точка" в районе 36-го причала в районе Корабельной набережной.

Застройщик заручился поддержкой, и подготовительные работы под строительство уже ведутся. При этом абсолютно не спрошено на то разрешение у горожан, не проведено публичные слушания по проекту, как это было бы логично, да и с мнением членов градосовета, что строительство этого объекта здесь - далеко не идеальный вариант, судя по всему, никто считаться не собирается.

Как бы то ни было, члены Градосовета еще питают надежды на то, что это неразумное строительство удастся остановить и перебросить в другое место, где будущий объект будет логично вписываться в архитектурный ансамбль города. Для этих целей даже была сформирована рабочая группа, которой было поручено найти приемлемые для этой пятизвездочной гостиницы места в центральной части города. Член-корр. РААСН, кандидат архитектуры, профессор, Почетный архитектор России Валентин АНИКЕЕВ отмечает, что определенные результаты проведенной группой работы уже есть.

Помимо 36-го причала, специалисты назвали еще пять "точек", которые оказались ничем не хуже. Это: на Корабельной набережной - с восточной стороны центральной площади, в районе пр-та Красоты на пересечении ул. Суханова и Фонвизина, с южной стороны морского вокзала, между ул. Светланской и Корабельной набережной (от здания Арбитражного суда до створа высоководного моста через б. Золотой Рог) и на м. Бурном в комплексе со строительством другой 5-звездочной гостиницы за счет дополнительного расширения искусственно образованной территории.

Особое внимание, конечно, группа уделила изучению именно облюбованного застройщиком участка. Что же выяснилось?

Помимо определенных достоинств, которые у этого участка имеются и к которым можно отнести предпроектные проработки проектной фирмы, оказались и очень серьезные недостатки.

Прежде всего, здание гостиницы "ворует" часть "предмостного участка" низководного моста, который по генплану все-таки предусмотрено построить именно отсюда.

Во-вторых, гостиницей здесь будет нанесен урон исторической части города. При этом исчезнут виды моря со стороны мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, с ул. Светланской и Петра Великого, Светланского переулка и скверов. Здание перекроет пространство Корабельной набережной, сделает ее "тупиком". При этом улица утратит необходимые для набережной качества - идущей "свободно" вдоль берега, откуда должна раскрываться панорама бухты Золотой Рог и пролива Босфор Восточный.

После завершения строительства уникальный исторический ансамбль, сложившийся здесь еще со времен основателей города, окажется "задним двором" гостиницы - это Дом военного губернатора Приморской области, здания и музей Общества изучения Амурского края (Русское географическое общество), Новый театр, Триумфальная арка Цесаревича, мемориал погибшим в ВОВ, подводная лодка, монументы и т.д. Этот исторически сложившийся ансамбль окажется "стерт" с лица города при его осмотре с моря. Принципиально "этим будет разрушена историческая композиция застройки, нанесен непоправимый ущерб уникальному историческому облику Владивостока".

Известно, что этот участок "имеет очень сложные условия транспортного обслуживания", неудобные подъезды, а в перспективе, со строительством низководного моста, может быть "отрезан" транзитным транспортным потоком.

Под это строительство требуется существенная модернизация инженерных коммуникаций и наращивание их пропускной способности. Придется ликвидировать существующие причалы и пирсы, а затем строить новые, отсыпать новую территорию, уменьшая зеркало бухты, вести сложные и дорогие гидротехнические работы, делать мощное основание и фундаменты.

Рабочая группа предположила убрать с берегов бухты Золотой Рог промышленные предприятия, очистить и благоустроить бассейн реки Объяснения, почистить акваторию бухты и ее дно, чтобы подтвердить "звездность" гостиницы, потребуется в лучшем случае 5-7 лет. То есть, до саммита АТЭС 2012 г. этот "подвиг" совершить не удастся.

В целом этот участок при сравнительной оценке собрал наименьшее количество баллов среди всех рассмотренных вариантов - более чем вдвое отстав от участков-лидеров.

Рабочая группа пришла к выводу, что лучшим вариантом размещения гостиничного комплекса делового типа во Владивостоке на сегодня является "точка" с восточной стороны центральной площади, где уже многие годы собираются, но никак не могут построить кафедральный собор. Строительство гостиницы здесь помогло бы "завершить формирование ансамбля центральной площади - основного фрагмента морского фасада Владивостока по оси главного судового хода бухты Золотой Рог". Этот участок группа и рекомендовала в первую очередь вместо 36-го причала.

Совсем немного уступил "лидеру" участок на гребне сопки - в районе пр-та Красоты на углу ул. Суханова и Фонвизина, который "позволит создать выразительный силуэт дальних планов морского фасада города", при том, что он может существенно уменьшить стоимость строительства гостиницы и его сроки. Здесь она сможет задать "тон" созданию акцентов "верхней части" морского фасада города. Еще одним хорошим резервным участком члены группы определили участок между ул. Светланской и Корабельной набережной - рядом со строящимся мостом. Правда, некоторые члены Градосовета считают, что это место, наоборот, можно отнести к наиболее выигрышному для реализации "пятизвездочного" проекта.

Чтобы как-то сдвинуть окончательный "выбор площадки" под строительство гостиницы с "мертвой точки" и в соответствии с поручением первого зама председателя Правительства РФ от 27.02.10 № ИШ-П16-1130, 16 марта у вице-губернатора Владимира БАЛАНА состоялось рабочее совещание с участием членов рабочей группы Градостроительного совета Города. При этом со стороны Администрации Приморского края "симпатии" оставались за 36-м причалом. А со стороны архитекторов была выдвинута еще одна "точка" - с северной стороны морвокзала. Она тоже уже прорабатывалась специалистами и является очень удачной.

К этому добавлялись такие аргументы, как практическое отсутствие сноса и необходимости проведения гидротехнических работ, возможность организации нормальных проездов, абсолютная близость центра города, наличие изысканий и проработок архитекторов ОАО "ДНИИМФ", и пр. Есть и минус - близость железной дороги, но современные технические решения для шумопоглощения позволяют этот недостаток свести на нет.

Есть мнения, что этот вариант даже в чем-то лучше, чем участок с восточной стороны центральной площади, который все-таки остается зарезервированным под кафедральный собор Владивостокской епархии. Члены рабочей группы считают, что другая площадка может несколько задержать проектирование гостиницы, но не более, чем на 3-5 месяцев. Но эти потери сегодня еще относительно легко можно восполнить "сокращением сроков строительства на участках, не требующих гидротехнических работ и подготовки площадок под строительство.

К сожалению, диалог между краевой администрацией и рабочей группой Градосовета прервался, и очередной встречи между ними 19 марта не получилось. То есть, архитекторы остаются при своем категорическом протесте против 36-го причала, а другая сторона - при своем мнении.