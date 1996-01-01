"Транснефть" подотстала с подводным переходом через Амур

АК "Транснефть" совместно с китайскими партнерами планирует в апреле-мае выйти на завершающую стадию строительства подводного перехода через реку Амур при сооружении отвода от системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) на Китай, заявил президент компании Николай ТОКАРЕВ в интервью телеканалу "Вести24".

При этом, добавил он, в рамках строительства перехода наблюдается некоторое отставание от графика. "Они немножко сбились с графика, подотстали в силу того, что были технические трудности на первом этапе строительства подводного перехода. Думаю, в апреле-мае мы приступим к завершающей стадии прокладки трубы и подготовки всей необходимой инфраструктуры", - сказал Николай Токарев.