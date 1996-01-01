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Мобильник под елкой
Современные подарки к Новому году должны быть максимально технологичными, иными словами, мобильными. Но даже мобильные подарки могут быть различными по форме и содержанию.
Для сильных мира сего. Для мужчин в смысле...
Для ведущих активный образ жизни подойдут Nokia 5140 и Siemens M65. Неплохим презентом может оказаться один из классических аппаратов от Nokia, например, модифицированный и немного обновленный Nokia 6610i.
Но, пожалуй, лидерами в этой категории и идеальной находкой для подарка можно назвать продукты японско-шведского альянса Sony Ericsson T610 и Т630, отличающиеся друг от друга, главным образом, дизайном.
Президенты множества корпораций, видные политические деятели и бизнесмены являются владельцами сотовых телефонов Nokia. Одним из вариантов для подарка в этой категории вполне может стать Nokia 6230, который уже заслужил множество лестных отзывов и завоевал сердца многих.
Для стиляг подойдет новенький Nokia 6260, выполненный в форм "раскладушки" и имеющий поворотный дисплей. Приверженцам оригинальных и стильных вещей подойдет также слайдер от Samsung - D410.
Для самых, самых красивых...
Простота - для женской сумочки. Этим условиям соответствует модельный ряд компании VK Mobile - они отличаются небольшими размерами, любимым женщинами формой "раскладушки" и не перегружены функциями. Кроме того, в качестве недорогого, но от всего сердца подарка, может подойти телефон компании Panasonic серии А100, G50, G51.
Ну а для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление можно одарить даму слайдером. Для этой цели подойдет уже востребованный целым рядом леди Siemens SL55.
Поистине женский - Samsung. После выхода в свет Samsung A400 выяснилось, что дамские модели, напоминающие пудреницу и имеющие календарь биоциклов и биоритмов вместе со счетчиком калорий, востребованы на рынке. Следом появилась Samsung T500 со стразами, который до сих пор пользуется спросом. А также клоны этой модели, например новый телефон от VK Mobile - VG520, который по дизайну подозрительно смахивает на корейскую модницу.
Кроме того, женские модели представлены еще одним корейским производителем Pantech. Модель G300 отличают миниатюрные размеры, яркое цветовое исполнение и шикарный дисплей. Ее старшая сестра G600, может похвастать уже двумя 262-тысячными дисплеями, 64-тональной полифонией, встроенной камерой, поддержкой Java.
Компания Panasonic, в свою очередь пошла по пути создания телефона-"пудреницы". Правда, "пудреница" модифицирована и дополнена зеркалом на внешней панели.
Philips 639 довольно функционально насыщен, но его изюминка, которая должна привлекать представительниц прекрасного пола - это внешний дисплей, который способен превращаться в зеркало.
Среди деловых женщин особую популярность имеют аппараты Samsung. Особенно востребованы Samsung E700 и E710, которые приобрели репутацию телефонов для бизнес-леди. Помимо этих моделей довольно неплохо в женской сумочке будут смотреться новенькие слайдеры из серии E800.
Первая раскладушка от Nokia - Nokia 7200 благодаря своему замшевому дизайну также стала довольно популярна у дам. Ну и для самых стильных и следующих моде подойдет смартфон Nokia 7610.
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