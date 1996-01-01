Фото в пикселях

По данным маркетологов ведущих мировых фотобрендов (Kodak, Nikon, Olympus, Canon, Fuji), каждая третья семья в США, Японии и Европе имеет компактные цифровые фотоаппараты типа "навел-и-снял". В России - каждая восьмая. Специалисты прогнозируют, что через пару лет армия поклонников цифровой фотографии, благодаря простоте съемки, обработке и хранению фотоматериалов, а также удешевлению фототехники, увеличится в десятки, если не в сотни раз. А пленочная фотография, по большому счету, станет уделом профессионалов.

Это должен знать каждый

Отличие цифрового фотоаппарата от пленочного лишь в том, что в цифровой фотографии не используется светочувствительные расходные материалы, в частности, пленка. Здесь оптическое изображение объекта съемки попадает на светочувствительную матрицу, состоящую из огромного количества точек - пикселей, где преобразуется в электрический сигнал.

Пиксель (pixel) - это минимальная единица изображения. Чем больше таких точек в матрице, тем более качественное изображение может зафиксировать фотоаппарат. Размер матрицы, измеряемой в миллионах пикселей (мегапикселях), и есть основная характеристика цифровых фотокамер. К примеру, если на фотоаппарате написано "2 megapixels", то, снимая такой камерой, можно получить отличные снимки стандартного размера 10х15, но не больше. Для высококачественных снимков большого размера (20х30), матрица должна быть размером "4 megapixels", не меньше. А это уже прерогатива дорогих "цифровиков".

Кстати, у всех цифровых фотоаппаратов есть цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД), который можно использовать в качестве панели управления, как видоискатель и как устройство просмотра снимков. Благодаря ЖКД можно увидеть результат съемки немедленно.

Сколько фотографий?

Количество фотографий, снятых цифровым фотоаппаратом, зависит от объема памяти заменителя пленки, флэш-карты, которую можно использовать неограниченное число раз. Память "флэшки" измеряется в мегабайтах (Mb). Чем больше Mb, тем больше отличных фотографий можно на нее "записать". К примеру, на "флэшку" в 128 Mb можно "записать" до 100 фотографий отличного качества и до 250 - среднего. В среднем карта памяти стоит от 1000 до 2500 рублей. Стоимость зависит от объема памяти, скорости записи и производителя.

Что купить?

Прежде всего определитесь, для чего вам нужен "цифровик". Так, для съемки в кругу семьи, во время каникул или путешествия подходят стандартные, "бюджетные", модели по цене от 3 до 6 тысяч рублей. К примеру, Praktica DCZ3,5, Olympus C-160, Fuji A120, Fuji A130, большинство моделей Samsung. У таких фотоаппаратов есть все главные преимущества цифровой фотокамеры, и на них можно научиться делать нормальные снимки.

В ценовую категорию, от 6 до 10 тысяч рублей, входят так называемые "семейные" фотоаппараты. У таких "цифровиков" уже большее количество функций. Например, есть портретная съемка, макро- и спортивная съемка. По словам специалистов, такими фотоаппаратами можно фотографировать везде и благодаря подбору функций на них очень трудно сделать ошибки. Наиболее ходовые модели "семейных" фотоаппаратов: Panasonic DMC LC33 (8950 руб.), Fuji S3000 (9500 руб.), Praktica Lux5103 (9000 руб.), Canon А400 (7000 руб.), Olympus C-310 (8000 руб.), некоторые модели Nikon и Kodak.

И, наконец, цифровые фотоаппараты от 10 до 30 тысяч рублей для продвинутых любителей или полупрофессионалов. Например, Panasonic DMC FX7 - 14950 рублей, Panasonic DMC FZ20 - 20 тысяч рублей, Canon Power Shot+Pro1 - до 30 тысяч рублей, Nikon 870 и Sony DSC-F828 - 28 тысяч рублей. У этих "цифровиков" самое главное - это объектив и наличие ручной настройки выдержки, диафрагмы, установка светочувствительности матрицы и т. д. Кроме того, здесь есть возможность использования выносной вспышки. Выбрать аппарат из этой ценовой категории - сложное дело, и без помощи специалиста не обойтись.

Выбор бренда

Цифровые фотоаппараты - относятся к группе сложных товаров. Со всеми вытекающими последствиями из Правил торговли на территории РФ и Закона РФ "О защите прав потребителей". Так, приобретая "цифровик" в Китае чисто китайского бренда, сделанный для "внутреннего пользования", вы не получите, во-первых, перевод инструкции на русском языке. Во-вторых, в случае чего не воспользуетесь услугами по гарантийному обслуживанию. Хотя если взять два "цифровика", японской сборки и китайской, с одинаковым количеством пикселей, "китаец" будет стоит на 30 % дешевле. Но не гонитесь за дешевизной, а покупайте фототехнику известных брендов.

Где купить?

Во Владивостоке цифровые фотоаппараты продаются едва ли не в гастрономах. Есть спрос, есть и предложение. Тем не менее покупать "цифровики" следует только у солидных фирм, специализирующихся на продаже и обслуживании этой техники и чья репутация проверена временем. Например, в компаниях "В-Лазер", "Джи-Эль-Пи", "Спектр", "А11", "МК-Систем".

Поэтому если у вас еще нет цифрового фотоаппарата, но есть желание идти в ногу со временем, сделайте себе подарок к Новому году, купите "цифровик". Даже если вы никогда не держали в руках пленочной фотокамеры.