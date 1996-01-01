Потерянная лояльность

Сотовые телефоны, бытовая техника - без этих предметов повседневного быта многие уже не могут представить свою жизнь. Правда, достижения технического прогресса доставляют не только радость. Многие сталкивались с тем, что вчерашняя покупка может уже на следующий день выйти из строя, а доказать вину продавца с каждым годом становится все сложней.

Отделов нет

Еще в 1991 г. в России был принят закон "О защите прав потребителей". Государство постаралось защитить интересы своих граждан. Однако с каждым годом этот закон все тяжелее применять на практике. "В данный момент отделы защиты прав потребителей в муниципальных образованиях Приморского края полностью ликвидированы, - рассказывает консультант отдела потребительского рынка департамента лицензирования администрации Приморского края Нина ЗАБЕГАЕВА. - Поэтому защищать свои права потребители вынуждены сами, либо при помощи специализированных общественных организаций или нанятых юристов. Общественные организации наиболее предпочтительны, так как у них есть уже наработанная практика. К сожалению, в Приморье таких организаций не очень много, по официальным данным, зарегистрировано 14, по факту ведут деятельность всего четыре. Более того, эти объединения не благотворительная организация, поэтому за консультацию, подготовку искового заявления и сопровождение в судах они берут деньги. Но для тех, у кого нет денег, есть возможность получить бесплатную консультацию, позвонив на телефон "горячей линии", которая раз в месяц проходит в департаменте лицензирования".

Специалисты, работающие на "горячей линии", утверждают, что обращений в последнее время все больше и больше. Кризис потребления не привел к тому, что товары стали более качественными. Более того, на рынке появилось много товаров, которые не отвечают установленным нормативам. Сегодня жалобы распространяются на все товары, и новая тенденция в том, что граждане недовольны услугами. Если рассматривать структуру обращений, то на первом месте стоят обращения на некачественную обувь, затем на бытовую технику и сотовые телефоны. Кроме того, очень много жалоб на лекарственные препараты, предметы строительства и на услуги ЖКХ.

Прокатили инвалида

Одной из организаций, призванных следить за тем, что продают нам с вами, является управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалист-эксперт этой структуры Раиса ДЬЯЧЕНКО занималась защитой прав потребителей еще в такой организации, как "Госторгинспекция". По ее утверждению, сегодня ситуация гораздо хуже, чем несколько лет назад. Причем виной тому, как правило, новые игроки, приходящие на рынок, и предприниматели, которые стремятся любым путем минимизировать свои потери.

"Сегодня большинство обращений, касающихся некачественной бытовой техники, идут на "В-Лазер" и "Эльдорадо". Это две крупные компании, но, к сожалению, политика сервисного обслуживания и общения с клиентом вызывает нарекания. Например, гипермаркет "В-Лазер". В нем на каждую кассу заведено ИП. Приобретает покупатель товар, который вскоре выходит из строя. Претензию быстро не рассматривают, а предлагают обратиться в специализированный сервисный центр. Бывает, что он находится за пределами края. В итоге покупатель начинает искать пути решения проблемы в одиночку, так как ему в этом магазине не идут навстречу. Даже мы, бывает, не можем быстро ему помочь. Начинаем разбираться - юристов в этом ИП нет. Есть доверенность от ИП у других юристов, но эта доверенность на вывоз мусора или на что-то другое. У меня такое ощущение, что для этой компании главное - продать товар, причем что касается товара, то здесь тоже много нюансов. Купил гражданин товар германского производителя. Дома в Интернете сравнил штрих-код товара с тем, что на официальном сайте производителя, - оказалось, это совсем другая страна, и таких случаев много. Поэтому я бы не советовала покупать в этой торговой точке. Комментируя эту ситуацию, вице-президент компании "В-Лазер" Сергей Митрофанов обещал улучшить работу по приему претензий и деятельность сервисного центра.

В магазинах "Эльдорадо" ситуация не лучше. У них вообще есть вопиющие прецеденты. Купила бабушка-инвалид 72 лет стиральную машину стоимостью около 18 тыс. рублей. Еще несколько тысяч заплатила за договор сервисного обслуживания и установку. Мастер, когда устанавливал, обнаружил заводской брак, но нет чтобы сразу ей сказать - установил и уехал. Стиральная машина не проработала и дня, зато, когда бабушка обратилась по телефону к консультантам магазина, ей порекомендовали самостоятельно отключить машинку от системы водоснабжения, затем открутить крепления, на которых стоит машинка, и тогда ее заберут обратно. Итог плачевный: 7 месяцев машина простояла. Сегодня мы разбираемся с этим случаем, и, скорее всего, компания вернет деньги, а также есть все шансы получить неустойку и, возможно, компенсацию за моральный ущерб".

Сотовый ритейл опять подкачал

Почему компании допускают подобные действия своих сотрудников - понять тяжело. Маркетологи, отвечающие за продвижение товара, уверяют, что товар - это не только холодильник или телефон. В понятие товарной "ромашки" входят и условия гарантийного обслуживания, установка, пуск и наладка купленного товара, а также сервисное обслуживание. Поэтому сегодня на рынке многие компании теряют свои позиции, в то время как другие фирмы завоевывают лояльность клиентов именно тем, что идут потребителю навстречу.

Так, если говорить о магазинах бытовой техники, то, по заявлению экспертов, нет жалоб на технику, купленную в сети магазинов "Спектр". Однако эксперты Роспотребнадзора подчеркивают, что это не означает, что техника, купленная там, не имеет заводских дефектов или браков, просто руководство компании ориентирует свой персонал на девиз: "Покупатель всегда прав" - и все конфликты решаются до стадии обращения в контролирующие организации или в досудебном порядке.

Практически нет обращений на товар, купленный в компании А11. Там тоже идут навстречу клиентам и все претензии принимаются в сроки. "Самое главное, нужно помнить, что если ваш товар вышел из строя, то необязательно идти на поводу у продавца и отправлять его в ремонт. Необходимо составить претензию и вручить ее. Тогда продавец должен будет в установленные сроки определить, что с товаром - заводской брак или же это потребитель нарушил правила эксплуатации", - утверждает Нина Забегаева.

Но не все так просто. Как оказалось, во многих компаниях обработать претензию просто некому. Нет юристов, которые должны этим заниматься. "Например, в компании "Связной ДВ" всего один юрист, который сидит в Хабаровске и обслуживает все магазины Дальнего Востока. Она откровенно нам говорит, что у нее физически нет времени отвечать на все претензии", - рассказывает Раиса Дьяченко.

Интересно, что таких примеров очень много. Особенно отличаются этим магазины сотового ритейла. Очень тяжело защитить свои права в таких компаниях, как "Цифроград" и "Русская телефонная компания". Есть и хорошие новости. Работу по претензиям нормализовали компании "Евросеть" и "Семьсот".

Всего по статистике в минувшем году потребители направили в контролирующие органы 1159 обращений. Это на 2% меньше, чем в 2008 г., но нельзя сбрасывать со счетов, что это был год кризиса, а значит, граждане покупали значительно меньше.

Не все то золото, что блестит

Начало этого года принесло потребителям еще одну проблему. Магазины, торгующие ювелирными изделиями, продают товар, который ювелиры называют подделкой под золото. "Очень много торговых точек с золотыми изделиями, в которых нет даже 300-й пробы. К нам обратилась женщина, купившая в бутике золотую цепь за 16 тыс. руб. Просила проверить, почему у нее от ношения этого изделия пошла аллергия, - рассказывает генеральный директор сети "Золотой Ажур" Надежда ТКАЧЕНКО. - Оказалось, это сплав меди и еще одного совсем не драгоценного металла. Она, основываясь на нашей экспертизе, вернула изделие продавцу, и хорошо, что приняли. А ведь многие магазины не возвращают деньги".

Вообще, с золотом во Владивостоке беда. По словам представителей ювелирного бизнеса, из 250 поставщиков продукция только двух компаний не имеет заводского брака. Более того, эти дефекты не находят даже ювелиры, так как они проявляются, когда покупатель уже начал носить брошь или кольцо. Известны случаи, когда даже в импортной продукции из дорогущих часов вываливались бриллианты. Так что о плохих застежках даже говорить не стоит. Если столкнулись с подобными дефектами, необходимо сразу писать претензию.

Самое главное, считают эксперты Приморской ТПП, - это отстаивать свои права. "Если вы уверены в том, что закон на вашей стороне, идите до конца. Можно всегда провести экспертизу и диагностировать товар, - считает эксперт Приморской ТПП Татьяна ГУБАРЕВА. - Наша организация в минувшем году провела более 4000 экспертиз. Причем мы делали их по запросу мировых судей и прокуратуры. Ювелирные экспертизы проводить может не каждая организация. У нас подписано соглашение со специальной лабораторией, где есть электронный микроскоп, который еще может сфотографировать дефект, невидимый глазу. Это хорошее доказательство на случай судебного разбирательства. Также есть у нас соглашение с лабораторией, определяющей состав пластмассы, что актуально при экспертизе обуви. Становится понятно - или ее носили неправильно, или все же производитель допустил брак".

В итоге потребитель должен помнить, что отчаиваться не стоит и некачественный товар может быть возвращен продавцу. Последние в свою очередь должны понимать, что лояльность потребителя формируется годами, а теряется за очень короткое время.