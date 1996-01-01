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"Наука - производству!"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

26 марта 2010 года Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, КГУК "Приморская государственная публичная библиотека им. А. М. Горького" проводят ярмарку научно-технических идей на базе ГНУ Приморский НИИСХ Россельхозакадемии ( Приморский край, Уссурийский р-н, п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 30 ).

На ярмарке будут представлены:

- инновационные проекты, новые технологии;

- законченные научно - исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сельском хозяйстве;

- лучшие сорта с/х культур местной селеции;

- справочно-информационные материалы из фондов ПГПБ им. А. М. Горького, научной библиотеки ПГСХА, научной библиотеки ДВО РАН;

Участники и посетители ярмарки могут заказать, сделать заявки на техническую литературу, заключить договоры о творческом содружестве с НИИ и проектными организациями, получить консультации у авторов разработок, принять участие в работе "открытой трибуны", обменяться информацией, познакомиться с новыми направлениями в работе ученых и т. д. , словом, увидеть и потрогать руками все самое новое и передовое , тем самым получить возможность продвинуться вперед в развитии своего хозяйства и в производстве современной, конкурентоспособной продукции высокого качества!

На ярмарку приглашаются специалисты органов управления сельского хозяйства, руководители с/х предприятий, фермеры, специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности, ученые, студенты, специалисты научных, проектно-конструкторских и научно-производственных предприятий и организаций. Справки по телефонам: (4232) 412-670, 456-259.

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