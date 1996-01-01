www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморью есть что показать туристам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Участники Межрайонного совета по развитию туризма на юге Приморья обратились к краевой власти с просьбой провести инвентаризацию памятников природы краевого значения для формирования соответствующего реестра, а также исключить передачу земельных массивов, на которых располагаются памятники природы из производственной деятельности.

Эта просьба вошла в резолюцию конференции "Туризм. Перспективы развития на Юге Приморья", которая состоялась на прошлой неделе в Находке.

5 лет назад Находка и Партизанск, решив, что "один в поле не воин", объединили свои усилия над развитием туристического потенциала региона. За "пятилетку" к Межрайонному совету присоединились город Фокино, Шкотовский и Лазовский районы. Совет стал своеобразной площадкой, на которой районы и города обменивались опытом по проектам.

На всех территориях, состоявших в "туристическом объединении", приняты программы развития туризма. В 2010 г. они заканчивают свой 5-летний срок, но уже сегодня действуют рабочие группы по их пролонгации.

Как отметила в беседе с корреспондентом "ЗР" начальник отдела по развитию туризма администрации Находкинского городского округа, председатель Совета Надежда МАЛИК, в Приморье довольно много успешных проектов в области туриндустрии. "Заслуживают внимания такие проекты, как Ботанический сад в Находке, в рамках которого работают эколагеря. Палеодеревня под открытым небом тоже очень интересный проект. Центр подводного плавания "Гринда" во Врангеле, конно-экологический центр "Велес", Центр удэгейской и славянской культуры", - добавила она.

Ботанический сад появился в Находке на базе пустующего муниципального лагеря отдыха "Сатурн", по инициативе Находкинского института технологии и бизнеса и ДВО РАН. Проект в конечной стадии предполагает строительство водного комплекса, детского городка, оранжереи тропических растений, обустройство экспозиций растений различных климатических зон. Запроектирована также разбивка лесопитомника, розария, Долины цветов и Бонсай-комплекса.

Что касается Центра экспериментальной археологии "Палеодеревня", то его создание также началось в 2006 г. Поселение возникло на окраине посёлка Боец Кузнецов Партизанского района и представляет собой комплекс жилищ разных веков: каменного века - неолита, железного века - кроуновской культуры, средневековья - чжурчженей.

Центр подводного плавания "Гринда" существует уже 10 лет и является первым дайв-центром PADI в Находке, в своем комплексе предлагает не только обучение, но и морские прогулки по акватории.

Среди перспективных проектов, которые получат развитие, Надежда Малик назвала Екатериновские пещеры, расположенные в Партизанском районе. Кроме того, если говорить о Находке, то запланировано еще два интересных проекта: Аллея звезд на Находкинском Арбате и возрожденная шхуна "Надежда" на въезде - ресторан из бетона и стекла.

По итогам конференции была принята резолюция. В адрес краевого парламента и администрации участники конференции направили просьбы: разместить на краевом портале информацию о районных инвестиционных проектах, организовать ярмарку инвестиционных проектов туриндустрии.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru