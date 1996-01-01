Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморью есть что показать туристам
Участники Межрайонного совета по развитию туризма на юге Приморья обратились к краевой власти с просьбой провести инвентаризацию памятников природы краевого значения для формирования соответствующего реестра, а также исключить передачу земельных массивов, на которых располагаются памятники природы из производственной деятельности.
Эта просьба вошла в резолюцию конференции "Туризм. Перспективы развития на Юге Приморья", которая состоялась на прошлой неделе в Находке.
5 лет назад Находка и Партизанск, решив, что "один в поле не воин", объединили свои усилия над развитием туристического потенциала региона. За "пятилетку" к Межрайонному совету присоединились город Фокино, Шкотовский и Лазовский районы. Совет стал своеобразной площадкой, на которой районы и города обменивались опытом по проектам.
На всех территориях, состоявших в "туристическом объединении", приняты программы развития туризма. В 2010 г. они заканчивают свой 5-летний срок, но уже сегодня действуют рабочие группы по их пролонгации.
Как отметила в беседе с корреспондентом "ЗР" начальник отдела по развитию туризма администрации Находкинского городского округа, председатель Совета Надежда МАЛИК, в Приморье довольно много успешных проектов в области туриндустрии. "Заслуживают внимания такие проекты, как Ботанический сад в Находке, в рамках которого работают эколагеря. Палеодеревня под открытым небом тоже очень интересный проект. Центр подводного плавания "Гринда" во Врангеле, конно-экологический центр "Велес", Центр удэгейской и славянской культуры", - добавила она.
Ботанический сад появился в Находке на базе пустующего муниципального лагеря отдыха "Сатурн", по инициативе Находкинского института технологии и бизнеса и ДВО РАН. Проект в конечной стадии предполагает строительство водного комплекса, детского городка, оранжереи тропических растений, обустройство экспозиций растений различных климатических зон. Запроектирована также разбивка лесопитомника, розария, Долины цветов и Бонсай-комплекса.
Что касается Центра экспериментальной археологии "Палеодеревня", то его создание также началось в 2006 г. Поселение возникло на окраине посёлка Боец Кузнецов Партизанского района и представляет собой комплекс жилищ разных веков: каменного века - неолита, железного века - кроуновской культуры, средневековья - чжурчженей.
Центр подводного плавания "Гринда" существует уже 10 лет и является первым дайв-центром PADI в Находке, в своем комплексе предлагает не только обучение, но и морские прогулки по акватории.
Среди перспективных проектов, которые получат развитие, Надежда Малик назвала Екатериновские пещеры, расположенные в Партизанском районе. Кроме того, если говорить о Находке, то запланировано еще два интересных проекта: Аллея звезд на Находкинском Арбате и возрожденная шхуна "Надежда" на въезде - ресторан из бетона и стекла.
По итогам конференции была принята резолюция. В адрес краевого парламента и администрации участники конференции направили просьбы: разместить на краевом портале информацию о районных инвестиционных проектах, организовать ярмарку инвестиционных проектов туриндустрии.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Районы пошли вразнос вслед за краем