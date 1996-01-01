Приморью есть что показать туристам

Участники Межрайонного совета по развитию туризма на юге Приморья обратились к краевой власти с просьбой провести инвентаризацию памятников природы краевого значения для формирования соответствующего реестра, а также исключить передачу земельных массивов, на которых располагаются памятники природы из производственной деятельности.

Эта просьба вошла в резолюцию конференции "Туризм. Перспективы развития на Юге Приморья", которая состоялась на прошлой неделе в Находке.

5 лет назад Находка и Партизанск, решив, что "один в поле не воин", объединили свои усилия над развитием туристического потенциала региона. За "пятилетку" к Межрайонному совету присоединились город Фокино, Шкотовский и Лазовский районы. Совет стал своеобразной площадкой, на которой районы и города обменивались опытом по проектам.

На всех территориях, состоявших в "туристическом объединении", приняты программы развития туризма. В 2010 г. они заканчивают свой 5-летний срок, но уже сегодня действуют рабочие группы по их пролонгации.

Как отметила в беседе с корреспондентом "ЗР" начальник отдела по развитию туризма администрации Находкинского городского округа, председатель Совета Надежда МАЛИК, в Приморье довольно много успешных проектов в области туриндустрии. "Заслуживают внимания такие проекты, как Ботанический сад в Находке, в рамках которого работают эколагеря. Палеодеревня под открытым небом тоже очень интересный проект. Центр подводного плавания "Гринда" во Врангеле, конно-экологический центр "Велес", Центр удэгейской и славянской культуры", - добавила она.

Ботанический сад появился в Находке на базе пустующего муниципального лагеря отдыха "Сатурн", по инициативе Находкинского института технологии и бизнеса и ДВО РАН. Проект в конечной стадии предполагает строительство водного комплекса, детского городка, оранжереи тропических растений, обустройство экспозиций растений различных климатических зон. Запроектирована также разбивка лесопитомника, розария, Долины цветов и Бонсай-комплекса.

Что касается Центра экспериментальной археологии "Палеодеревня", то его создание также началось в 2006 г. Поселение возникло на окраине посёлка Боец Кузнецов Партизанского района и представляет собой комплекс жилищ разных веков: каменного века - неолита, железного века - кроуновской культуры, средневековья - чжурчженей.

Центр подводного плавания "Гринда" существует уже 10 лет и является первым дайв-центром PADI в Находке, в своем комплексе предлагает не только обучение, но и морские прогулки по акватории.

Среди перспективных проектов, которые получат развитие, Надежда Малик назвала Екатериновские пещеры, расположенные в Партизанском районе. Кроме того, если говорить о Находке, то запланировано еще два интересных проекта: Аллея звезд на Находкинском Арбате и возрожденная шхуна "Надежда" на въезде - ресторан из бетона и стекла.

По итогам конференции была принята резолюция. В адрес краевого парламента и администрации участники конференции направили просьбы: разместить на краевом портале информацию о районных инвестиционных проектах, организовать ярмарку инвестиционных проектов туриндустрии.