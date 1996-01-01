Приморье готовится к международному конгрессу рыбаков

В сентябре во Владивостоке пройдет V международный конгресс рыбаков. Уже началась активная подготовка к мероприятию, определены формат и места проведения.

Идет организационная работа - ведутся переговоры с потенциальными участниками, подготовка к формированию списков. В рамках конгресса планируется провести пленарное заседание, конференции и презентации, круглые столы. Среди предполагаемых направлений для обсуждения - возможности инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, меры по пополнению рыбопромыслового флота России, логистика рыбопродукции и т.д.