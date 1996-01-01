Несахарное будущее

О необходимости производства сахарной свеклы особенно часто стали говорить сейчас, когда президентом страны подписана доктрина продовольственной безопасности. Этот документ среди прочих задач определил и норму обеспеченности сахаром собственного производства, к которой необходимо подойти в ближайшие годы. Речь идет о том, чтобы в перспективе страна на 80% потребляла российский сахар.

Без создания сырьевой базы уйти от зависимости от импорта сахара практически невозможно. Сегодня перерабатывающее предприятие, работающее на территории Приморского края, - Уссурийский сахарный завод - использует привозной сахар - сырец, произведенный за границей из тростника. Сменить это сырье на местное возможно только при условии, что в крае появится промышленное производство сахарной свеклы. Собственно дело тут за малым, ведь в крае для развития свекловодства уже есть необходимые условия, прежде всего перерабатывающее предприятие, а вместе с ним достаточно крупный рынок сбыта. Но это только на первый взгляд. Перспектива появления производства сахарной свеклы, несомненно, имеется, говорят специалисты, но только в отдаленном будущем.

Уже несколько лет подряд Уссурийский сахарный завод выходит во властные структуры с проектом модернизации производства сахара в крае. Предприятие готово при поддержке краевого бюджета провести серьезную реконструкцию производства и выйти на те объемы, которые существовали в советское время, когда один завод вполне обеспечивал все потребности в сладком продукте в регионе. Но предприятие не имеет ни собственной земли, ни хозяйств для производства сырья.

Основным сдерживающим фактором по-прежнему остается слабость сельхозпредприятий, способных организовать это производство. По расчетам специалистов, для того, чтобы загрузить производственные мощности сахарного завода на 100%, необходимо производить 600 тыс. тонн свеклы в год.

В условиях Приморского края, где земли изначально не являются особо плодородными для этой культуры, а значит, не могут дать урожая на уровне западных и южных районов страны, засеять придется площадей в два раза больше, т.е. 25-30 тыс.га. При этом особенностью этой культуры является то, что ее не следует сеять два года подряд на одном месте. Это значит, что ее необходимо вводить в 4-х летний севооборот, увеличивая тем самым площади посевов в три раза. В целом необходимая расчетная площадь приближается к 120 тыс. га.

Для сравнения: в Приморье соей сегодня занято 140 тыс. га. Сделать все это, не ломая сложившейся структуры севооборота, невозможно, ведь задействовать при таких объемах, по некоторым оценкам, придется половину из работающих в крае 300 сельхозпредприятий.

Но не это самое серьезное препятствие. Гораздо сложнее решить вопросы, связанные с техническим вооружением производства. Если рис, сою, зерновые хозяйства возделывают, применяя одну и ту же технику, то для свеклы необходимо совсем другое техническое оснащение. В крае, конечно, действует ряд программ, поддерживающих проекты перевооружения сельхозпредприятий, но бедность хозяйств, их неэффективная залоговая база не позволяют им приобретать специальные комбайны стоимостью 20 млн руб. каждый.

Нет у хозяйств экономической заинтересованности в свекловодстве, объясняют специалисты. Не спасают ситуацию и существующие меры поддержки в техническом вооружении, а также в приобретении элитных семян высокой репродукции, субсидирование иных производственных затрат и прочие виды помощи. Производство сахарной свеклы в Приморье пока остается на уровне экспериментальных полей. Наверное, надолго.