Научно-технические идеи представят в Уссурийске

26 марта в Уссурийске пройдет ярмарка научно-технических идей. На базе Россельхозакадемии соберутся аграрии края.

В числе организаторов ярмарки - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, "Приморская государственная публичная библиотека им. А. М. Горького". На ярмарку приглашаются фермеры, специалисты агропромышленного комплекса и специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности, руководители сельхозпредприятий, а также ученые, студенты, эксперты научных, проектно-конструкторских и научно-производственных предприятий и организаций. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, на ярмарке будут представлены инновационные проекты и новые технологии, законченные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в сельском хозяйстве, справочно-информационные материалы из фондов научных библиотек, а также лучшие сорта сельскохозяйственных культур местной селекции.

Участники и посетители ярмарки смогут заказать техническую литературу, получить консультации у авторов разработок, принять участие в работе "открытой трибуны", обменяться информацией, а также ознакомиться с новыми направлениями в работе ученых.