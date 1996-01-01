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"Год посещения Кореи" стартовал
В прошлом году в Корее побывали 150 тысяч российских туристов, из них более 80% - дальневосточники. Причем, если по другим международным направлениям российские туроператоры отмечали спад, то посещаемость Страны утренней свежести, напротив, выросла на 30%. Этому способствует географическая близость корейского полуострова и доступность паромного сообщения, в том числе между Владивостоком и портами Сокчо и Донхэ.
Впрочем, несмотря на оптимистичную статистику, правительство республики принимает серьезные меры по повышению туристической привлекательности страны: ближайшие три года пройдут под эгидой праздника туризма в Корее. В рамках этого проекта запланированы масштабные зарубежные кампании по привлечению туристов, а также целый ряд выставок и фестивалей как на территории Южной Кореи, так и за ее пределами. Над программой работала специально созданная комиссия, а в мероприятиях будут участвовать известные корейские актеры, музыканты и спортсмены (включая золотую медалистку Ванкувера КИМ Ю На).
В Приморье проект стартовал на прошлой неделе. Во Владивостоке прошла торжественная церемония провозглашения "Года посещения Кореи 2010-2012", приуроченная к 20-летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея и собравшая представителей органов власти и турбизнеса обеих стран.
"Цель проекта - не только увеличить турпоток в Корею, но еще и существенно улучшить качество предоставляемого сервиса, - говорит директор представительства Национальной организации туризма Корея (НОТК) во Владивостоке ПАК Хюн Бон. - Так, например, с января у нас проходит конкурс "Лучшая улыбка страны", позволяющий оценить готовность к приему иностранных гостей каждого жителя республики. Кроме того, отелями, торговыми центрами и горнолыжными курортами разрабатывается и внедряется целый ряд привлекательных акций, таких как "Корея 4+1" (каждая пятая ночь в отеле - бесплатно). План мероприятий на территории Приморья расписан вплоть до ноября, причем они пройдут не только во Владивостоке, но и в других городах края. Программа насыщенная: визит корабля военно-морского флота Республики Корея, открытие парка российско-корейской дружбы в Краскино, презентация зала этнографии Кореи в музее им. Арсеньева, фестиваль корейского кино, мастер-классы корейской кухни и т.д. Посещение всех мероприятий - бесплатное, а призовой фонд - весьма внушительный". (Кстати, в настоящее время приморцы могут принять участие в он-лайн конкурсе "Подари мне Корею!". Подробная информация на сайте www.visitkorea.ru).
Специально для россиян подготовлены новые предложения, включающие пляжные, образовательные и медицинские туры. (С новинками последнего направления можно будет познакомиться уже 29 марта на выставке медицинского туризма). Также, в связи с закрытием игрового бизнеса в России, корейцы намерены привлечь туристов в казино, обслуживающих исключительно иностранцев. Идут переговоры и по созданию новой регулярной авиалинии между Владивостоком и корейским городом Ян-Ян и т.д.
"Я надеюсь, "Год посещения Кореи" не просто повысит интерес приморцев к нашей стране, а станет переломным моментом в наших добрососедских отношениях", - выразил уверенность Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке КИМ Му Ён.
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