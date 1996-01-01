Закрытый Уссурийск

Рынок недвижимости Уссурийска отличается сравнительно небольшим количеством предложений и значительной информационной закрытостью. Так, в 1-м квартале текущего года на рынке недвижимости Уссурийска выявлено порядка 50 предложений по аренде и около 20 предложений по продаже помещений различного назначения.

На рынке продаж коммерческой недвижимости наибольшее количество предложений (41% от общего количества) в открытом доступе с раскрытой информацией по продаже торговых помещений. Так, по Уссурийску продаются объекты от 40 до 1 420 м2 или средней площадью порядка 552 м2. Цены по городу формируют диапазон от 21 818 до 75 000 руб./м2 и в среднем составляют 46 585 руб./м2. На рынке имеются предложения помещений, расположенных в жилых зданиях, отдельно стоящих зданий и даже этажей в еще строящихся объектах. В среднем, по сравнению с Владивостоком, торговая недвижимость Уссурийска дешевле на 31%.

Объем предложений офисов на рынке Уссурийска составляет 35% от общего числа выставленных на продажу помещений. Выставленные на продажу офисы в основном находятся на первых и вторых этажах жилых домов, но имеются предложения и в офисных зданиях. Помещения от 17,5 до 105 м2 продаются в центре и стоят в диапазоне от 46 667 до 83 333 руб./м2 или в среднем 59 903 руб./м2. Разница в стоимости помещений административного назначения, расположенных в жилых домах, и аналогичных по назначению помещений в офисных зданиях может доходить до 22% в пользу переоборудованных квартир. Увеличение стоимости в данном случае происходит за счет больших капиталовложений в ремонт и обустройство бывшей жилой площади. По сравнению с офисными помещениями, выставленными на продажу во Владивостоке, недвижимость аналогичного назначения в Уссурийске дешевле на 18%.

Предложения по продаже помещений складского и производственного назначения составляют порядка 24% от объема выставленных на продажу. Превалируют предложения баз площадью от 345 до 1250 м2, в среднем же помещения складского назначения занимают площадь порядка 925 м2. Ценовой диапазон от 8 013 до 28 992 руб./м2, а в среднем - 15 887 руб./м2.