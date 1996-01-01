Бизнес находится в поисках идей, как заработать

Руководитель Территориального управления Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг) по Приморскому краю Олег ЛИПАЕВ по долгу службы обязан отслеживать экономические тенденции на территории и своевременно реагировать на процессы, способные изменить ситуацию.

По его мнению, Приморье получило свой шанс с проведением саммита АТЭС, и если им верно воспользоваться, то общая тенденция будет развернута вверх и экономика начнет демонстрировать положительную динамику.

- Олег Леонидович, на ваш взгляд, есть ли сегодня в Приморье точки приложения инвестиций, способные вдохнуть свежее дыхание в лежащую на боку экономику?

- Я бы выделил несколько таких направлений. Первое, самое интересное и экологически привлекательное, - это развитие морских биотехнопарков. Приморью повезло с наличием такого природного ресурса, как море, и не использовать все его возможности - это преступление. Весь мир уже давно перешел к искусственному выращиванию морских биоресурсов, и передовой опыт необходимо брать на вооружение. Уверен, что в Приморье это перспектива ближайших 5-10 лет. Мы все дальше и дальше будем уходить от промышленного рыболовства. Другое дело, что реализовать масштабные проекты без госучастия будет невозможно. Сегодня просто нет таких инвесторов, которые готовы их закрыть. Но это действительно прорывные проекты, которые могут в разы увеличить доходную составляющую бюджета края и привлекательность региона в целом, закрепить на месте людей, наконец. По самым скромным подсчетам, только Приморье при условии полномасштабного развития морских биотехнопарков по всему побережью способно ежегодно давать до 1,5 млн тонн ресурсов. Если реализовывать программы в усеченном виде и только в самых удобных местах, этот потенциал составляет от 200 до 600 тыс. тонн. Перемножьте этот показатель примерно на $3 тыс. Колоссальный прирост для экономики.

Следующий проект - это сельское хозяйство. У нас в наличии есть весьма благоприятные для земледелия районы - Приханкайская низменность, Спасский район. И ориентироваться в этом случае мы можем на ту же Японию, где ценят экологически чистые продукты. К примеру, 30% картофеля, потребляемого этой страной, завозится из Голландии. Почему бы не выйти на столь перспективный рынок c низкими ценами?

- А как быть со скептиками, которые любят оперировать термином "зона рискованного земледелия, и фактически повсеместно деградировавшим сельхозпроизводителем?

- Конечно, без привлечения специалистов и соответствующих технологий, которые делают отрасль рентабельной даже в таких условиях, нам не обойтись. С рабочими руками, вы правы, ситуация достаточно удручающая. Значит, нужно привлекать дополнительные ресурсы из-за рубежа, только следует ориентировать миграционную политику. Есть у нас Средняя Азия, выходцы из которой, поверьте, умеют и хотят работать. Ничего страшного в этом нет. На мой взгляд, мы столкнемся с бумом сельского хозяйства в регионе уже через 3-4 года. К тому времени, после проведения во Владивостоке саммита АТЭС, общая тенденция будет развернута вверх и экономика начнет демонстрировать положительную динамику.

Наконец, третий вектор развития - это энергоресурсы и связанные с ними производства. Через край идут газ и нефть, значит, нужно воспользоваться этим и развивать переработку на месте. Перевод большой энергетики на газ даст большой толчок развитию всей промышленности. Достаточно дешевые энергоресурсы и благоприятная законодательная среда для инвестиций в любом случае сделают свое дело. Что касается кадрового потенциала, то у нас в наличии достаточно профессиональные институты, которые занимаются подготовкой соответствующих специалистов. Остальное дело технологий. По идее, технологии и специалистов приведет сам инвестор. Если будет уверен, что проект ему выгоден. К примеру, в перспективе вполне реально строительство в регионе алюминиевого завода. Для этого в первую очередь нужна дешевая электроэнергия, а приход газа может сделать ее таковой. А сырье для производства - глинозем - можно завозить откуда угодно, с той же Полинезии, например.

- Все, конечно, выглядит заманчиво. Только вот у соседнего Китая это воплощается на практике, а у нас не идет дальше разговоров.

- Китай я всегда образно сравниваю с человеком, который убегает от настигающей его волны. Стоит чуть остановиться, волна догонит и накроет. А сам бегущий может только замедлить или убыстрить бег. Другого не дано, потому что колоссальная социальная нагрузка. При этом Китай становится одним из основных потребителей сырья. Наш сосед сразу же потеряет конкурентные преимущества на мировых рынках, как только внутренний спрос у него станет достаточно высоким. Сейчас он искусственно сдерживает эту тенденцию, ограничивая внутренний рост и доступ к кредитам. Как только Китай переведет производство на собственные нужды, его экономика захлебнется сама в себе, если не будет получать притока валюты от продажи дешевой экспортной продукции. По-другому Китай не выживет. Стоит только сформироваться достаточно зажиточной прослойке людей, которые не будут работать за $100 в месяц, это очень здорово ударит по его экономике. У нас в этом случае есть конкурентное преимущество - наличие энергоресурсов. Мы можем позволить себе экономить не на людях, как это делает Китай, а на ресурсной составляющей. Надо только правильно этим воспользоваться.

- Вы не упомянули о лесной отрасли. Год назад много говорилось о переходе от экспорта сырой древесины на глубокую переработку. Правительство даже заявило о введении заградительных пошлин на экспорт круглого леса, что сразу же сказалось на грузообороте местных портов. Лесопромышленники восприняли это как сигнал к действию. Тот же "Тернейлес" на средства, привлеченные с помощью японских партнеров, запустил сразу два обрабатывающих завода. И... стал работать в убыток.

- С лесом проблема в другой плоскости. "Тернейлес" действительно неплохо работает и развивается в нужном направлении. Однако в связи с мировой рецессией ухудшилась конъюнктура рынка, спрос сократился, объемы торговли упали в разы. В данной связи наши основные конкуренты, такие как Канада, Бразилия, некоторые страны Юго-Восточной Азии, значительно понизили цены на свою продукцию. В таких условиях нам осталось только заморозить экспортные пошлины, чтобы сохранить отрасль в целом. При этом отмечу, что практически весь ассортимент конечной продукции из древесины, изготавливаемой в Приморском крае, для экспорта не пригоден, так как не отвечает принятым в мире качественным и технологическим стандартам, а поэтому и не востребован.

Тот же "Тернейлес" делает в Приморье мебельный щит. Технология, по сути, достаточно примитивная. Переход к глубокой переработке, которая позволяет минимизировать расходы по пошлине, просматривается в перспективе, и это будет сделано, я уверен. А что касается спроса, то он рано или поздно восстановится. Лесопромышленникам надо быть гибкими и учитывать тот фактор, что спрос будет волнообразным. Уверен, через 2-3 года "Тернейлес" раньше других получит положительный результат от выбранной стратегии развития.

Что касается участия государства, то в лесной отрасли планировалась очень интересная программа в области глубокой переработки. И в прошлом году мы ее уже отрабатывали. Как это ни банально звучит, но негативную роль сыграл кризис, и программа была урезана. По сути, на Дальнем Востоке мы даже не приступили к ее реализации. Проект предполагалось реализовать по схеме лизинга. Государство гарантировало предприятиям финансирование установки необходимого оборудования на долгосрочный период - до 20-25 лет. Схема достаточно хорошо работающая, и к ней обязательно вернутся. Кстати, в Партизанске не так давно было запущено достаточно серьезное и эффективное предприятие по переработке леса.

- На ваш взгляд, какое влияние на экономику Дальнего Востока окажет создание Таможенного союза?

- К сожалению, в рамках союза конкурентные преимущества получат в большей степени Казахстан и Белоруссия. На мой взгляд, это приведет к падению объемов приграничной торговли на Дальнем Востоке. Довольно значительная часть грузопотока, который идет через наш регион, будет переориентирована на Казахстан, где дешевле услуги по доставке и проще таможенное оформление.

- В последнее время достаточно активно обсуждается идея создания Восточного зернового коридора. Насколько, на ваш взгляд, перспективен экспорт зерна через порты Приморья?

- Эту идею можно только приветствовать. Другое дело, как это будет реализовываться на практике. Не секрет, что российское зерно достаточно низкого качества, в основном фуражное. Основные потребители такого зерна - Европа и страны центральной Азии. Канада и США сами производят достаточное количество качественного зерна, еще и Японию обеспечивают. Китай самостоятельно закрывает потребности внутреннего рынка. Всегда нужно брать в расчет конечную цель, в данном случае наличие гарантированного потребителя. Кстати, та же проблема с ВСТО. Кому нужна достаточно дорогая нефть и в каких объемах - сегодня пока никто не знает.

- На автомобильных форумах Приморья появилась информация, что в сентябре, после вступления в силу нового техрегламента, ГИБДД прекратит ставить на учет автомобили с правым рулем. Насколько это соответствует действительности?

- Это правда, но несколько в ином ключе. Пока рассматривается вариант запрета первичной постановки на учет автомобилей, не соответствующих стандартам принятого в РФ техрегламента. Естественно, правый руль - это несоответствие. Ввозить такие автомобили будет возможно, в связи с чем прогнозирую развитие автосервисов, специализирующихся на доводке ввозимых авто под новые требования. Некоторая экономия в сравнении с покупкой нового автомобиля будет присутствовать в любом случае, но уже не столь существенная, как ранее.

- Меры правительства по поднятию пошлин на бэушные иномарки привели к расцвету всевозможных схем по оформлению ввозимых автомобилей. Как с этим бороться?

- Да никак, надо же людям каким-то образом выживать! Экономические реалии сегодня таковы, и ничего с этим не сделаешь. И все же считаю, что предпринятые правительством шаги были обоснованы. Необходимо было предотвратить массовый наплыв бэушных автомобилей, который наблюдался в 2008 г. Вы только вдумайтесь - около 600 тыс. автомобилей, ввезенных через порты Дальнего Востока, против 460 тыс. продаж АвтоВАЗа. Конечно, можно рассмотреть этот вопрос в другой плоскости и выручку от пошлины пустить на нужды Тольятти и других моногородов, тем более что зарплата обычных сотрудников отечественных автогигантов не сильно отличается от минимального прожиточного уровня. Но в этом случае нужно понимать, что такими мерами спасти отечественный автопром невозможно. Что касается автомобилей, фактически кустарно собирающихся после ввоза, то на массовый спрос они не рассчитаны.

Сейчас предприниматели находятся в поисках идей, как заработать. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. К сожалению, вариантов, которые позволили бы зарабатывать деньги без особого риска, сегодня практически нет. Одна оговорка - если нет каких-то конкурентных преимуществ, обычно связанных с работой на государство. Увы, но сегодняшние реалии таковы, что бизнес либо занял выжидательную позицию, либо пытается разместить свои капиталы за рубежом. А в конечном счете налицо негативная тенденция - заниматься бизнесом становится неинтересно. 10 лет назад бизнесмены хотели зарабатывать деньги в России, а жить за рубежом, два-три года назад - зарабатывать и жить в России, то сегодня - и зарабатывать, и жить за границей. Говорят, даже в Китае к нам отношение лучше, чем на Родине. Вот это на самом деле страшная тенденция.