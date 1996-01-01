Авторынок Дальнего Востока: Минус миллиарды

Статистика, как говорили классики, "знает все". И, если посмотреть на цифры падения сборов от одного из основных источников дохода дальневосточной таможни – импорта подержанных автомобилей, можно легко представить себе, какая катастрофа обрушилась не только на региональный, но и на федеральный бюджет. В 2009 году, по сравнению с 2008-м годом, таможенники ДВТУ в количественном отношении собрали в пять раз меньше пошлин только по легковым автомобилям. Казна недосчиталась почти 35 млрд рублей.

Именно об этой опасности, а также о другом сопутствующем негативе, который влечет за собой повышение пошлин на ввоз иномарок, накануне введения этой защитной меры говорили не только владивостокские автодилеры но и рядовые приморские автомобилисты. Наиболее активные даже обращались с вопросами и предложениями к президенту.

Как сообщил редакции "ДК" Дмитрий ПЕНЯЗЬ, председатель общества защиты автомобилистов Приморья, по инициативе которого в ноябре 2008 года, накануне введения запретительных пошлин, собирались подписи, ответы на тогдашние обращения были получены. В них казенным бюрократическим языком говорилось о необходимости развития отечественного автопрома и напоминалось, что вопросы таможенного регулирования лежат в компетенции правительства, дескать, не президентское это дело.

Прошло время. Что изменилось? Каков результат затеянных Москвой реформ? Об этом мы спросили тех участников регионального авторынка, которые были заняты непосредственно импортом автомобилей из Японии.

Сбывшиеся прогнозы

– Изменилось многое, – считает депутат Думы города Владивостока Дмитрий Пенязь, – развалена годами создававшаяся логистическая инфраструктура, регион лишился десятков тысяч рабочих мест, таможенные сборы упали в разы. Приморье покидает наиболее активная часть населения. Люди уезжают за границу или в европейскую часть России. Прошлогодние прогнозы оправдываются. Все это мы пытались донести до правительства. Но нас не слышат. Когда недовольство проявляет население Москвы, как это было на примере с транспортным налогом, тогда решения принимаются быстро, а Владивосток далеко, и наш голос практически ничего не решает.

– Что стало с вашей компанией "Веросса"? Как изменения отразились на ней?

– Для таможенных брокеров, каким является "Веросса", работа всегда найдется. Конечно, автомобили были нашим главным направлением и основной специализацией, с падением рынка объемы сократились в 10 раз. Но компания по-прежнему работает, хотя в те же 10 раз пришлось сократить и персонал. Развиваем другие направления, например, строительство. Здесь пока дела идут лучше, благодаря подготовке к саммиту АТЭС в отрасли сохраняется государственное финансирование.

– Живо ли еще "Общество защиты прав автомобилистов" и участвовало ли оно в прошлогодних декабрьских мероприятиях?

– Общество живо и работает, но от участия в протестных демонстрациях и митингах мы пока отказались. Не видим смысла кричать, если нас не слышат. Нужно искать другие формы воздействия.

В том, что требуются свежие идеи, с Дмитрием Владимировичем трудно не согласиться. На некогда крупнейшем в восточной России авторынке "Зеленый угол" вместо былого кипения жизни сегодня царят уныние и скука. Свернули работу некоторые автомагазины, из четырех нотариальных контор осталось две. Раза в три сократилось количество машин, а выставленные на продажу авто свежего привоза не радуют приезжих покупателей своей ценой.

– Приехали за Mazda Bongo Friendee, посмотрели, а выбора-то и нет! – жалуется перегонщица Марина НЕЛЮБИНА, – цены на этот автобус примерно такие же, как у нас в Иркутске, $9-10 тысяч. Перекупщикам здесь делать нечего, заработать шансов никаких. Разве только что для себя машину подыскать, а на продажу и брать нечего. Поедем завтра в Уссурийск, там попытаем счастья...

Продавцы "Зеленого угла" в значительном сокращении спроса винят не только пошлины, из-за которых взлетели цены, но и наложившийся на это событие финансовый кризис.

– Пошлины поднимают не в первый раз, – говорит старожил "Зеленки" Константин ФИГУРОВ, – и просадки в продажах после таких повышений были всегда. Потом народ приспосабливался, и рынок не только восстанавливался, но даже рос. Сейчас помимо пошлин большую роль играют недостаток денег и сложности с кредитованием. Покупателей меньше, и они экономят на всем. Иной раз даже на оформлении. На прошлой неделе, к примеру, приезжали люди откуда-то из Сибири, взяли свежую Toyota Allion за $20 тыс. по обыкновенной доверенности, как десять лет назад.

– Много продавцов ушло с рынка за этот год?

– Достаточно. Но, в основном это, как правило, новички – те, кто подключился "к теме" на волне бума последних лет. Остались в основном ветераны, у кого стаж "Зеленого угла" 10-15 лет. Судя по всему, работать нам здесь осталось недолго. На следующий год вступает в силу техрегламент, ввоз праворульных автомобилей, вероятнее всего, закроют. Чем заниматься после этого, пока неизвестно. На открытие какого-то другого бизнеса средств, честно говоря, маловато, поэтому думать о том, что будет, пока не хочется.

Альтернативный подход

В качестве запасного варианта для применения своих наработанных связей с Японией многие деятели авторынка рассматривают поставки других товаров из Страны восходящего солнца. В магазинах Владивостока и других приморских городов за последнее время заметно вырос ассортимент пищевых продуктов, бытовой химии, посуды из Японии. Появляются и эксклюзивные товары, ранее представленные только на внутреннем японском рынке, например, "говорящие унитазы" или знаменитые электронные собачки AIBO. Автодилеры ищут новые возможности приложения своих сил. Конечно, дорогой японский ширпотреб вряд ли сможет конкурировать с былым размахом автомобильного рынка, но, с другой стороны, забившись в узкую нишу, легче сохранить независимость от капризов российского государства, постоянно меняющего правила игры.

– Будем поставлять сантехническую электронику, – говорит Тарас ЮРСКИЙ, бывший поставщик машин на "Зеленый угол", – надеюсь, пошлины на нее в ближайшее время не повысят и что-то можно будет заработать. Никто из российских олигархов этой темой, слава богу, не занимается, топтать дорожку в Кремль некому. Сейчас распродам остатки машин, ввезенных до повышения пошлин, и переключусь на бытовую технику.

Год назад у Юрия была своя стоянка в портовой Ниигате, теперь там заправляют пакистанцы. Поток иномарок они направили на страны Африки и на Ближний Восток. Там по-прежнему хорошо покупают надежные и недорогие "японки" и не спешат возводить на их пути торговые барьеры. На российском рынке подержанных импортных автомобилей, как массовом явлении, можно ставить крест, считает большинство автодилеров.

Впрочем, вторичный рынок, по их же прогнозам, никуда не исчезнет. Автомобили, ввезенные до повышения пошлин, будут находиться в обороте еще долго, стало быть, такие рынки, как уссурийская "Железка" или хабаровский "Пятак", где крутится секонд-хэнд, никуда не денутся. Под вопросом судьба "Зеленого угла", на месте которого администрация Владивостока планирует построить новый жилой микрорайон, и некогда крупнейший в стране рынок подержанных иномарок, скорее всего, вынужден будет переехать в другое место. Соответственно и называться уже станет иначе.

Закон – тайга...

Крутые перемены ждут и федеральную трассу Хабаровск – Чита, которую на всех уровнях пиарили как "дорогу жизни", призванную связать автомобильным сообщением Запад и Восток России. Уже сегодня, едва ожив, она на глазах приходит в запустенье, ибо, как оказалось, ездить по ней, кроме перегонщиков, особо-то и некому.

– В декабре 2009-го перегонял грузовик до Читы, – рассказывает перегонщик со стажем Сергей ЯКИМЕНКО из Владивостока, – и в течение трех дней, что ехал по "федералке", был совершенно один на трассе. В популярном у нашего брата биробиджанском кемпинге "Пит – Стоп" впервые за многие годы ночевал один. Всю ночь ворочался и оглядывался. А ведь раньше яблоку негде было упасть! Зашел в кафе, там две девочки молоденькие – одна барменша, другая официантка. На вид обоим лет по 16. Из персонала больше никого нет. Разговорились. Сообщают, что я первый клиент за последние 2 дня. Похоже, скоро закроется это заведение, как и многие другие дальше по трассе. Там картина еще грустнее.

– Откуда взяться на трассе машинам? Рынки стоят, покупателей нет! – вторит Сергею новосибирский перегонщик Константин КУЛАГИН. – Денег все меньше у народа. У меня 6 машин сейчас стоят на рынке: Toyota Vitz 2005 г, Subaru Impreza, седан, 2005 г, Impreza фургон 2005 г., Nissan Tiida Latio 2006 г, Nissan AD 2004 г. – ни одного подхода! И это в субботу в Новосибирске... Плюс "висят" 3 Honda Fit, которые пригоняли еще до нового года – ни один не продался! Рынок с каждой уже съел по 14 000 рублей, о каких перспективах перегона можно говорить! Toyota Voxy пытаюсь продать год и 3 месяца уже... никому ничего не нужно!

...кредит – хозяин

Впрочем, стенания продавцов подержанной автотехники не находят отклика в сердцах бизнесменов, настроенных на инновации.

– В том, что ввоз праворульного секонд-хэнда будет так или иначе закрыт, никто практически и не сомневался, – говорит Алексей МАРТОВ, менеджер благовещенской компании "Союз – Авто", – это был только вопрос времени. И положа руку на сердце, сегодня громче всех кричат те, кто просто не успел запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Серьезные люди вывели активы из этого бизнеса заранее, и сейчас они открывают салоны по продаже новых леворуких авто, становятся официальными дилерами, переходят на совсем другой уровень. Я совершенно убежден в том, что и население так же пересядет на левый руль, вопрос только времени. Да, сейчас трудный период, автомобильный рынок в глубоком кризисе, но рано или поздно все начнет налаживаться, и продажи новых автомобилей, собранных в России, увеличатся. После прошлогоднего спада банки вновь начинают давать кредиты на покупку автомобиля. Не так охотно, как прежде, но тренд очевиден. Плюс государственные программы по стимулированию приобретения авто российского производства, а я не сомневаюсь, что они дадут нужный эффект, и в итоге потребитель так или иначе пересядет на левый руль.

Уверенность Алексея небеспочвенна: как известно, премьер-министр России Владимир ПУТИН продлил срок действия программы льготного автокредитования для физических лиц на 2010 год. Министерство финансов выделило на льготные автокредиты 1,75 млрд рублей, плюс дополнительно в 2012 году – 1,002 млрд рублей, в 2013 – 0,5 млрд рублей.

По данным Минпромторга, с момента запуска программы льготного кредитования до января 2010 года было продано 71 тыс. автомобилей. Госпрограмма льготного автокредитования была запущена в апреле 2009 года. Государство компенсирует банку, выдающему кредит, 2/3 ставки рефинансирования. В августе прошлого года максимальная стоимость автомобиля была повышена с 300 тыс. до 600 тыс. руб., а первоначальный взнос снижен с 30 до 15%. По мнению авторов программы, эти меры позволят преодолеть спад продаж на авторынке.

Частный извоз

В контексте данных мер совершенно логичным стало появление во Владивостоке автосборочного производства компании Sollers. Мощная государственная поддержка за счет бюджетных средств позволила скромной частной компании из Набережных Челнов открыть в Приморье некое подобие автозавода. Сегодня в бывших цехах развалившегося судостроительного предприятия пока просто прикручивают доставленный из Кореи автомобильный кузов к раме, но организаторы обещают со временем наладить здесь сварку и окраску готовых деталей, штамповать которые по прежнему все-таки будут за рубежом. Но в любом случае это будут шаги к постепенной локализации.

Sollers рассчитывает продавать на Дальнем Востоке 1,5 – 2 тысячи машин в год. Пока сложно сказать, насколько реализуемы эти планы. Так, ранее анонсированное производство в Приморье грузовиков Isuzu вернулось в Елабугу, с самого начала не выдержав ценовой конкуренции с автомобилями из Китая. Что ждет корейские внедорожники Ssang Yong на этом фоне – сказать сложно. Компания Sollers говорит о том, что большая часть собранных во Владивостоке автомобилей будет вывезена из региона для продажи в европейской России: там находится основной рынок сбыта этих машин. Как долго железная дорога сможет обеспечивать льготные перевозки автомобилей с востока на запад и с запада на восток, покажет время. Сейчас все расходы по транспортировке компенсируются из бюджета, однако подобная схема, увы, не слишком долговечна в рыночных условиях.

К примеру, летом 2009 года Российские железные дороги получили 2 миллиарда рублей для перевозки отечественных автомобилей на Дальний Восток. Однако услуга оказалась невостребованной, и большая часть средств не была потрачена. Поэтому в начале 2010 года было принято решение о том, что РЖД возьмет 1 миллиард из этих средств на обустройство железной дороги Москва – Санкт-Петербург средствами видеонаблюдения. Привезенные же в регион 120 ВАЗов разошлись в основном по госзаказам среди милицейских подразделений и органов здравоохранения.