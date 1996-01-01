Хабаровский край в созвездии "цифры"

Цифровое телевидение – это тренд. Никакие перемены и кризисы не сказались на цифровой технологической революции в сфере телерадиовещания и связи. Как и весь мир, Россия активно работает над внедрением технологий трансляции телесигнала в цифровом формате.

Цифровое телевидение – один из крупномасштабных государственных проектов. До 2015 года к нему подключат все регионы, затратив более сотни миллиардов рублей, из которых около 80 млрд рублей – средства федерального бюджета. Сегодня в России преобладает аналоговое эфирное вещание на фоне незначительного распространения платных систем кабельного и спутникового телевидения. При этом традиционное аналоговое телевидение практически исчерпало свои возможности. По данным специалистов, в стране до 80% передатчиков почти полностью износились. В отличие от многих стран в России, территории которой часто относятся к труднодоступным районам, цифровое телевизионное вещание будет обеспечиваться не только средствами наземного эфирного вещания, но и комплексом других технических средств связи, в том числе систем спутникового распределения телепрограмм.

Переход от аналогового телевизионного вещания к цифровому связан не только с заменой парка телевизионного оборудования, но и с введением нового международного частотного плана для цифрового вещания. После 2015 года Международный союз электросвязи прекращает защиту аналогового вещания на тех территориях, где возможны помехи вещанию со стороны соседних государств. Попросту говоря, если к 2015 году в России не будет цифрового телевидения, то на освободившихся частотах будут осуществлять вещание зарубежные компании. Например, жители приграничных районов Хабаровского края начнут принимать телеканалы КНР, активно развивающего свое телевидение.

В том, что телевизор – "главное украшение стола" для многих российских семей, сомнений нет. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, телевизор есть более чем у 90% россиян, при этом смотреть его или слушать радио в свободное время предпочитают около 60%. По мнению специалистов, многие потребители с нетерпением ждут прихода цифрового телевидения, несмотря на то, что большинство о преимуществах "цифры" только слышали. Связано это с тем, что телезритель давно нуждается в увеличении числа доступных каналов, улучшении качества изображения и звука, а также новых интерактивных услугах.

Шереметьевское начало

Концепция федеральной программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы" предполагает, что вещание в цифровом формате в стране начнется с Дальнего Востока и юга Сибири уже в 2010-2011 годах. Реализация проекта по запуску цифрового телевидения в Хабаровском крае находится в зоне ответственности Дальневосточного регионального центра – филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". На территории ДФО планируется ввести в эксплуатацию более двух тысяч цифровых телевизионных станций и ретрансляторов. При этом около 95% населения округа получат доступ к высококачественному телевидению. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств РТРС и федеральных денег.

1 февраля 2010 года в селе Шереметьево Вяземского района Хабаровского края был произведен пуск сети цифровых ретрансляторов. Таким образом, Хабаровск стал одним из первых в России регионов, переходящих на "цифру". На территории края будет построено 79 новых объектов и реконструировано 47. На 27 ретрансляторах оборудование разместят на существующих сооружениях. Помимо самого Хабаровска и уже известного села Шереметьево в крае уже установлено более десятка ретрансляторов: в Корфовском, Вяземском, Котиково, Видном и других поселках.

По словам Олега АЧИМОВА, советника исполнительного директора филиала "Дальневосточный региональный центр" ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", наиболее важная причина перехода на "цифровое" вещание – проблемы радиочастотного ресурса. "Например, в Хабаровске не осталось ни одного канала, где бы можно было организовать аналоговое телевидение. "Цифра" в избранном режиме вещания позволит одновременно передавать на одной частоте 8 каналов телевизионных плюс 3 радиоканала. Эти программы передаются в форме единого мультиплексированного цифрового транспортного потока DVB: мультиплекса. "Расчищенный" радиочастотный диапазон будет использован для организации мобильного телевидения, телевидения высокой четкости, передачи данных четвертого поколения и других целей", – говорит он. Помимо прочего, созданную сеть будут использовать для создания спутниковой системы связи, которая обеспечит в отдаленных районах доступ к различным услугам связи, в том числе Интернету, IP-телефонии, технологиям телемедицины, дистанционного обучения и другим.

Охватить цифровым телевидением весь Хабаровский край планируется до конца 2010 года. По словам Олега Германовича, планы по срокам вряд ли изменятся, хотя с начала этого года строительство и модернизация объектов целевой программы будет осуществляться за федеральные деньги. "Бюджетные деньги имеют особый счет. Сроки, конечно, могут увеличиваться, ведь будут проведены серьезные конкурсы. Тем не менее мы планируем до конца года завершить работы в Хабаровском крае".

По словам председателя комитета по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию Правительства Хабаровского края Анатолия СЕВРЮКОВА, в октябре 2009 года в крае распоряжением губернатора была создана рабочая группа, цель которой – оказание содействия развитию цифрового телевещания в Хабаровском крае. Необходимость ее создания была продиктована тем, что ввод в эксплуатацию новых объектов предполагает большое количество согласований на различных уровнях. "В рабочую группу вошли специалисты разных областей: строительства, энергетики, Роскомнадзора и многих других. Пока краевой программы развития цифрового вещания не существует, но мы к этому готовимся", – отмечает Анатолий Александрович.

Что день грядущий нам готовит...

Каким будет цифровое телевидение для жителей края? Специалисты обещают, что заметно улучшится качество изображения, исчезнут "помехи". Главное новшество, которое должны ощутить жители малых населенных пунктов, увеличение числа каналов за счет появления "социального" мультиплекса – пакета каналов, вещающих на одной частоте.

Однако единовременно перейти к "цифре", выключив аналоговое вещание, нельзя. Это сложный процесс, не только экономически и технически, но и с точки зрения общественного восприятия. Олег Ачимов отметил, что необходима разъяснительная кампания среди населения. "Мы, конечно, будем рассказывать, какими должны быть приставки и телевизоры, какой формат сжатия необходим. До 2015 года "аналог" выключаться не может. Именно к этому времени более 95% населения будут иметь цифровые телевизоры или специальные приставки".

Государство не будет дотировать приобретение приставок для цифрового телевидения. Однако регионы по своему усмотрению могут выделять средства на покупку приставок для социально не защищенных слоев населения. В Хабаровском крае этот вопрос пока не решен. "Существует рекомендация, чтобы субъект взял на себя ответственность за снижение материальной нагрузки для социально не защищенного населения. Но при наличии такой возможности. Пока четких схем у нас нет. Мы только ведем наработки: в крае более 100000 малообеспеченных семей. Посудите сами: это серьезные деньги.... Очень трудно сказать, сколько сейчас у населения "на руках" телевизионных приемников, способных принимать цифровой телесигнал без приставок. Постепенно, с разработкой программы, мы будем подходить к этому вопросу. Ведь сегодня мы говорим о тестовом режиме в Хабаровске и южных районах, а у нас еще впереди Комсомольск-на-Амуре, другие города и населенные пункты. Так что работа предстоит значительная", – заметил Анатолий Севрюков.

Пока четко не определена степень участия "регионального" вещания в системе цифрового телевидения. В последнее время много говорится о том, что с переходом на "цифру", при централизованной подаче цифрового потока, места для региональных телекомпаний "на телевидении" не останется.

Указом Президента РФ состав первого мультиплекса сформирован. В него вошли федеральные каналы: "Первый канал", "Россия", "Вести-24", НТВ, "Культура", "Спорт", "Петербург – Пятый канал", детско-юношеский канал (на базе "Бибигона" и "Теленяни"), а также "Радио России", "Маяк" и "Вести FM". К 2014 году 100% российского населения должны получить возможность принимать бесплатно каналы первого мультиплекса. В 2015 году граждане получат доступ ко второму и третьему мультиплексам, при этом бесплатных программ должно быть не менее 20.

По словам Анатолия Севрюкова, пока не определено, в какие мультиплексы уйдут "Первое краевое телевидение" и радиостанция "Восток России". "Предполагалось, что мы попадем во второй мультиплекс. Но, скорее всего, в него уйдут общероссийские программы, оставшиеся за бортом первого: Рен-ТВ, ТВ-3, СТС и т.д.", – говорит он. Национальная ассоциация телерадиовещателей, предлагающая Минкомсвязи варианты состава "пакетов", региональным каналам отводит место лишь в третьем мультиплексе.

В отличие от первого, второй и третий мультиплексы будут строить за счет каналов, которые захотят в них войти. Также каналам необходимо будет платить за распространение, стоимость которого может приближаться к 1 млрд руб. в год. Есть опасность, что малые населенные пункты будут ограничены только "социальным" мультиплексом. Так что новые технологии ставят перед региональной властью и новые вопросы, искать ответ на которые придется одновременно со строительством цифровых сетей.

Тем временем на территории Хабаровского края телевизоры со встроенным DVB тюнером и цифровым декодером MPEG-4 начинают пользоваться большим спросом в торговых сетях, а некоторые хабаровчане уже оценивают новое качество каналов, настраивая свои телевизоры на "цифру".