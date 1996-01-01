Колыма хочет быть центром. Золотым

Яно-Колымская провинция – один из самых перспективных золотоносных районов Дальнего Востока. Это и главная надежда на развитие Магаданской области, причем не только в долгосрочной перспективе, но и уже сегодня.

В ускоренном освоении месторождений, расположенных на обширной территории на границе Колымы и Якутии, заинтересована и соседняя республика. Это один из самых актуальных проектов межрегионального сотрудничества, который уже перешел в стадию конкретных совместных дел. В конце прошлого года в департаменте природных ресурсов администрации Магаданской области совместная рабочая группа Республики Саха (Якутия) и Магаданской области обсудила техническое задание на разработку Концепции изучения и освоения Яно-Колымской рудной провинции, выработала общие постановочные вопросы к совещанию в Министерстве регионального развития РФ.

Надо сказать, что заинтересованность в развитии этого региона проявляет и федеральный центр. Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции – один из пунктов самой первой федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 – 2005 годы и до 2013 года". И то, что богатства провинции уже в ближайшие годы будут активно вовлекаться в промышленный оборот, подтверждает и принятая недавно Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Что представляет собой эта будущая точка роста двух субъектов Федерации? Ответ на этот вопрос "ДК" попытался найти в департаменте природных ресурсов администрации Колымы.

Разведка идет впереди

По словам начальника департамента Виктора ПРОКАЗИНА, геолого-экономическое и инвестиционное обоснование ускоренного развития Яно-Колымской провинции базируется на ее высочайшем минерально-сырьевом потенциале. Уже сегодня он оценивается в 9302,194 тонны ресурсов золота – только на территории Магаданской области порядка 4 тысяч тонн. Это богатые рудные поля "Наталкинское", "Дегдеканское", "Токичанское", "Олботское", "Верхнехачканское", "Павликовское", "Игуменско-Родионовское", "Чумышское", "Осадочное". Ядром же Яно-Колымской золоторудной провинции является месторождение "Наталкинское", разведкой и подготовкой к масштабному освоению которого занимаемся ОАО "Рудник им. Матросова". Самые свежие цифры – по итогам доразведки запасы залежей месторождения с 245 тонн доведены до 1836 тонн (в том числе 1449 тонн балансовые). Компания уже потратила порядка 2 млрд рублей на разведочные работы.

Чтобы прирастить запасы ресурсов месторождений провинции, многочисленные зодотодобывающие предприятия региона за четыре года уже вложили в геологоразведку (ГРР) на этой территории порядка 4,5 млрд рублей.

Досье По данным департамента природных ресурсов, в прошлом году геологоразведочные работы в пределах Яно-Колымской провинции на залицензированных объектах вели ООО "Золотодобывающая инвестиционная компания "Восток Бизнес" ("Родионовское"), ООО "Резерв" ("Утинское"), ООО "Ягоднинская золотодобывающая компания" (р.п. Шахское), ОАО "ЗРК "Павлик" ("Павлик"), ООО "ГРК "БарГолд" (Чай-Юрьинская п.п.), ООО "Магаданское ГРП" ("Дегдекан", Восточная (Токичанская п.п., Доронинское р. п.), ООО "Геопар" ("Матросовское" техногенное м-е), ОАО "Геоцентр" ("Игуменовское), ОАО "Рудник им. Матросова" (фланги месторождения "Наталкинское", участок "Золотая речка").

Из общего количества предприятий, ведущих геологоразведочные работы в пределах Яно-Колымской провинции, реальную перспективу ввода объектов в эксплуатацию в период 2010 – 2013 годов имеют ОАО "Рудник им Матросова", ОАО "ЗРК "Павлик", ОАО "Геоцентр", ООО "ЗИК "Восток Бизнес" с суммарной годовой добычей с 2013 года не менее 25 тонн. На данной территории уже работают золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ) "Ветренская", "Агатовская", "Джульетта" и "Нявленга".

Дорога к золоту

Для успешной реализации столь масштабных планов, по словам начальника департамента природных ресурсов, необходимо скорейшее развитие транспортной инфраструктуры. Стратегическими инфраструктурными проектами для Магаданской области являются строительство автодорог Якутск – Хандыга – Усть-Нера – Магадан, Магадан – Зырянка – Билибино - Анадырь (вариант – Магадан – Омсукчан – Омолон – "Кубака" – Билибино – Комсомольский – Анадырь) и автодороги п. Билибино – п. Зеленый Мыс – с. Развилка – с. Нежданинское. В развитие перспективной золотоносной территории существенный вклад должно внести строительство железной дороги Якутск – Магадан – Анадырь – Берингов пролив. По убеждению администрации Магаданской области, создав единую транспортную сеть на северо-востоке, Россия может рассчитывать на новый виток индустриального развития богатейших территорий.

А параллельно освоение Яно-Колымской золотоносной провинции ведет за собой и реализацию следующего масштабного проекта – развитие единой общероссийской электросети: Якутская ГРЭС – п. Хатанга – п. Усть-Нера – Колымская ГЭС – Усть-Среднеканская ГЭС – г. Магадан. Сегодня на территории Яно-Колымской зоны находятся несколько электростанций, замкнутых в единую электросеть. Это Индигирская ГРЭС на северо-востоке, Аркагалинская ГРЭС в центре, Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС на юго-востоке провинции. В общую региональную электросеть также замкнуты Омсукчанская и Магаданская ГРЭС и Магаданская и Палаткинская ДЭС. В перспективе – подключение к сети Хандыгской ДЭС и далее в рамках федеральной целевой программы – включение в единую сеть России.

На мировой уровень

"Сравнение Яно-Колымской золотоносной провинции с аналогичной по всем параметрам, кроме климата и плотности населения, золоторудной провинцией штата Невада (США), обеспечивающей до 10% мировой добычи золота, позволяет сделать вывод о возможности существенного подъема золотодобычи на этой территории с выходом на уровень 3-5% от всей мировой, – рассказывает Виктор Проказин. – Поэтому сегодня реализация крупномасштабного межрегионального проекта по созданию российского центра золотодобычи мирового уровня на основе Яно-Колымского геолого-экономического района становится безусловным приоритетом в развитии минерально-сырьевого комплекса региона. Важность реализации этого проекта для экономики Магаданской области и Республики Саха (Якутия) трудно переоценить".

Эксперты прогнозируют, что при комплексном подходе к освоению богатств Яно-Колымской провинции Магаданская область к 2020 году может увеличить уровень годовой добычи золота из рудных месторождений до 80-90 тонн. Масштаб проекта позволяет делать ставку на внедрение инновационных технологий, обеспечивающих рост коэффициента сквозного извлечения золота, возведение крупных узловых горно-обогатительных комбинатов, обслуживающих несколько близлежащих месторождений. Область рассчитывает на создание порядка пяти тысяч рабочих мест, а с учетом обслуживающих отраслей – 10 тысяч. Наряду с этим годовой вклад в ВРП возрастет до 34,5 млрд рублей, будут созданы условия для привлечения внутренних и внешних инвестиций, повысится энергетическая безопасность региона.

Освоение Яно-Колымской золоторудной провинции будет способствовать и комплексному освоению недр Магаданской области и Республики Саха (Якутия), включая добычу железо- и оловорудных объектов, угля. По мнению администрации Колымы, все это обеспечит устойчивый рост социально-экономической привлекательности дальневосточных регионов, а значит, сформирует условия для притока населения в Северо-Восточный регион России. С точки зрения общенациональных задач освоение золоторудной провинции послужит укреплению геополитических интересов России на ее восточных рубежах. Что, собственно, и является основной целью реализации принятой недавно Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Шаг за шагом в будущее

Масштабные проекты складываются из конкретных ежедневных усилий. В нынешнем 2010 году в рамках освоения провинции предусматривается начало строительства инфраструктурных объектов на месторождении "Наталкинское". Это самый емкий инвестиционный проект, который реализуется на Колыме в последние годы, и именно с ним связаны среднесрочные перспективы развития отрасли.

Будет строиться горно-обогатительный комбинат на месторождении "Павлик". Планируется уточнение запасов на месторождении "Дегдекан", продолжатся геологоразведочные работы на месторождениях "Игуменовское", "Родионовское" и ряде других.

По словам Виктора Проказина, будет идти подготовка к отработке Матросовского техногенного месторождения. Отработка старых отвалов не снимается с повестки дня, ведь за многолетнюю добычу россыпного золота в Магаданской области сформировались огромные техногенные отложения, содержащие золото. И технологии, разработанные учеными Северо-Восточного комплексного научно исследовательского института ДВО РАН, позволяют его "поднять".