Перспективный Маломыр

Освоение Маломырского золоторудного месторождения – один из наиболее перспективных инвестиционных проектов в золотодобывающей отрасли Амурской области. Его осуществляет ООО "Маломырский рудник", которое входит в группу компаний "Петропавловск". Она внесла весомый вклад в рекордный для недропользователей области итог года, хорошие результаты показали введенные ранее месторождения "Покровское", "Пионер". Особые надежды связывают в области с освоением Маломыра.

До 10 тонн рудного золота ежегодно намерена добывать компания ООО "Маломырский рудник" с выходом на полную мощность – с 2012 года, а в 2010-м планируется получить первое золото. Сейчас же на Маломырском золоторудном месторождении (это северный, Селемджинский район Амурской области) ведутся масштабные строительные работы. Строятся новые дороги, вахтовый поселок для золотодобытчиков, готовится производственный комплекс, включающий карьер, золотоизвлекательную фабрику, зону отвалов.

Столь масштабные и сжатые по срокам работы, естественно, потребовали привлечения более надежной и высокопроизводительной техники. По словам руководства компании ООО "Маломырский рудник", первоначально на объекте использовалось преимущественно российское оборудование – основным критерием выбора являлся ценовой фактор. И сейчас "Маломырский рудник" эксплуатирует отечественные машины. Но требование повысить эффективность вынуждает компанию использовать оборудование высокой производительности. Увеличивая объемы работ, компания все больше испытывала необходимость в надежном оборудовании и своевременной технической поддержке. Поэтому выбор был сделан в пользу техники Катерпиллар дилера Амур Машинери. Сегодня на объектах рудника работают такие машины Катерпиллар, как бульдозер D9R, экскаватор CAT 330 DL, 324DL. В этом году планируется запуск в эксплуатацию 90-тонных самосвалов CAT 777F. Привыкшие к суровым северным условиям золотопромышленники высоко оценили комфорт, прекрасную управляемость и высокую мобильность техники Катерпиллар.

Непосредственное знакомство специалистов ГК "Петропавловск" с дальневосточным дилером Катерпиллар началось с семинара по развитию горнодобывающей промышленности, ежегодно проводимого Амур Машинери в Хабаровске. По традиции здесь недропользователей знакомят с новыми технологиями в индустрии, новостями мирового рынка, представляют специализированную технику Катерпиллар. А после семинара специалисты Амур Машинери сами выехали на рудник, чтобы изучить особенности организации горных работ и технологическую схему производства, проанализировать рабочие циклы погрузочно-разгрузочных комплексов, оценить состояние дорог. На основе полученных данных Амур Машинери совместно с сотрудниками ГК "Петропавловск" были разработаны рекомендации по оптимизации производства. АМС поделились опытом компании Катерпиллар в горном деле.

Внедрение этих рекомендаций позволило увеличить эффективность задействованного оборудования, сократить время его простоев, повысить безопасность движения задействованной тяжелой техники.

При строительстве подобных объектов на первом этапе часто возникает вопрос обеспечения электроэнергией удаленных поселков, до которых еще недотянулись линии электропередачи. Маломырский рудник не исключение, здесь построен рабочий поселок, рассчитанный на 200 человек. Изначально планировалось строительство отдельного здания электростанции, что привело бы к увеличению сроков реализации проекта. Специалисты Амур Машинери предложили свой вариант решения этой задачи – электрогенераторную установку с дизельным двигателем модели С18.

Как объяснили в отделе силового оборудования Амур Машинери, одно из ее достоинств в том, что это установка закрытого типа, она находится в кожухе, который обеспечивает защиту генератора от внешних воздействий. Кроме этого, она легко транспортабельна и не привязана к определенному зданию. Когда было принято решение в ее пользу, оборудование в кратчайшие сроки доставили в вахтовый поселок со склада Амур Машинери. В течение суток установка была запущена в работу, и электроэнергия начала поступать на нужды рабочего поселка.

На сегодняшний день Маломырский рудник – одно из наиболее перспективных предприятий не только Приамурья, но и всего Дальнего Востока. По прогнозам, разведанных запасов месторождения хватит как минимум на 12 лет работы, хотя геологоразведку планируется продолжать. С выходом золотоизвлекательной фабрики на полную мощность здесь будет создано порядка тысячи рабочих мест.