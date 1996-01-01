Комбайн с двойным гражданством

Амурское комбайностроение намерено всерьез заявить о себе. На заводе "Кранспецбурмаш" в Шимановске уже собран и прошел испытания китайский комбайн "Дзилинь-6". Кроме того, здесь в ближайшее время намерены организовать сборочное производство комбайнов из машинокомплектов, поставляемых из Белоруссии. Уже в 2010 году на заводе планируют собрать 200 комбайнов в рамках договора о сотрудничестве, подписанного представителями Республики Беларусь и правительством Амурской области.

В феврале в Шимановске побывала делегация Республики Беларусь, гости прошли по цехам "Кранспецбурмаша", которые скоро превратятся в сборочную площадку. Белорусы остались довольны увиденным. Выбранный тип комбайнов марки "КЗС-1218" пока станет единственным представителем белорусской техники, собираемой в Приамурье. Впрочем, это производство может привести к созданию совместного международного предприятия на базе шимановского завода, что позволит существенно расширить его возможности. Если сейчас речь идет о поставке в Амурскую область из Белоруссии полных машинокомплектов, то в последующем часть сегментов, деталей и модулей будет собираться уже в местных цехах. Помимо комбайнов амурский завод с подачи белорусских партнеров сможет вести сборку грузовых автомобилей – БелАЗы и МАЗы. Далекая, но заманчивая перспектива – выпуск техники для поставки в другие регионы и за рубеж.

У "Кранспецбурмаша" уже есть опыт выпуска комбайнов с двойным гражданством. Осенью прошлого года с его конвейера сошел опытный образец марки "Дзилинь-6", собранный из машинокомплекта, полученного от китайского завода-изготовителя. "Дзилинь-6", который после адаптации на амурских полях обещают переименовать в "Шимановец", прошел обкатку на машинно-испытательной станции. Стоимость "Дзилиня" – около 2,5 млн рублей, мобильный и компактный соезерноуборщик предназначен в основном для фермерских хозяйств.

– Заключение от специалистов МИС мы получили хорошее, – говорит генеральный директор "Кранспецбурмаша" Петр ПАВЛОВИЧ. – Но было выявлено некоторое несоответствие китайского образца отечественным стандартам, это мы будем исправлять, чтобы техника прошла российскую сертификацию. Уже есть заказы от хозяйств на этот комбайн, заключаем контракты.

Будущие комбайны белорусско-шимановского разлива тоже вызвали интерес у амурских аграриев. Крупнейшее в области сельхозпредприятие "Амурский партизан" уже изъявило готовность приобрести шесть комбайнов к уборочной-2010. В бюджете области в этом году предусмотрено 500 млн рублей на техническое перевооружение сельхозпроизводителей, в частности, на удешевление для них сельхозтехники, собранной в Приамурье.

Петр Павлович подчеркивает, что сегодня завод с оптимизмом смотрит в будущее. Шимановский "Кранспецбурмаш" создавался в свое время как автозавод, обслуживающий нужды БАМа. Десятилетиями до распада СССР в его цехах собирали и выпускали автобуровое и автокрановое оборудование. После перестройки, когда количество наработанных связей и заказов резко сократилось, жизнь на предприятии теплилась за счет небольших объемов производства привычной и сопутствующей продукции, а также ремонтных работ.

Амбициозные планы возрождения завода вынашивал прежний губернатор Приамурья Николай КОЛЕСОВ, они были связаны с пришествием на Амур "КамАЗа". Руководство автогиганта из Набережных Челнов побывало на "Кранспецбурмаше", после чего заговорили о совместном выпуске кранов большой грузоподъемности и даже о приобретении "КаМАЗом" контрольного пакета акций. Но эти планы не сбылись – помешала отставка губернатора, лоббировавшего интересы автогиганта из Татарстана.

Ощутимый удар заводу нанес финансовый кризис – в 2009 году заказы сократились до минимума, а коллектив уменьшился до 150 человек. Сделав ставку на сборку комбайнов, руководство завода взяло курс на явное оздоровление предприятия. Впрочем, и сам "Кранспецбурмаш" участвует в оздоровлении земляков. В начале февраля на заводе побывала двукратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана ХОРКИНА. Этот визит дал старт совместному проекту Светланы Хоркиной и губернатора области Олега КОЖЕМЯКО "Турник в каждый двор". Планируется, что уже к началу лета пустыри городов и сел украсят 100 детских спортивных площадок, произведенных на шимановском заводе. В состав спорткомплекса входят 10 тренажеров: трехступенчатые турники, тренажерная стенка, детские качели и карусели, горка. Руководство завода пообещало, что уже весной спортивный заказ будет полностью выполнен.