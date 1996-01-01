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Не выплеснуть малый бизнес!
По экспертным оценкам в СРО по всей стране вступили уже около 40 тыс. предприятий из 140 тыс. действующих в строительной отрасли. Около 100 тысяч не смогли или не захотели вступить, оставшись вне правового поля. Большая часть из них – малые и средние компании. "Опора России" – общественная организация малого и среднего предпринимательства – считает, что такое саморегулирование не нужно ни гражданам, ни экономике и смертельно опасно для отрасли. Правила игры должны быть одинаковыми и обязательными для всех, понятными и выполнимыми, то есть конкурентными. Для этого "ОР" и были созданы некоммерческие партнерства с самыми льготными и наиболее комфортными условиями для вступления и получения допуска СРО, что особенно важно для малого бизнеса.
Мы считаем, что в ходе реализации требований законодательства о СРО при переходе отрасли от лицензий к саморегулированию обозначился ряд негативных моментов.
Прежде всего, то, что многие представители органов власти, имеющие рычаги воздействия на отрасль, а также на самих строителей, остаются настроенными против введения института саморегулирования и не до конца понимают его основные цели и задачи. Тормозит этот процесс отсутствие хорошей информационной базы: многие строители просто не знают основных и детальных положений реорганизации, настоящего положения на рынке СРО и, не имея полной и достоверной информации о существующих и потенциальных СРО, плюсах и минусах, затягивают с вступлением в одно из них.
Само вступление требует серьезных денежных отчислений, а это удручает многие строительные компании. Непростая экономическая ситуация, в которой сегодня "варится" строительный сектор, делает весьма проблематичным выделение денег из своего оборота на вступление в СРО. А в некоторых СРО, основанных крупными компаниями, только первые расходы для нового участника – на компенсационный фонд, страхование и текущие взносы – составляют от 650 тыс. до 1,5 млн рублей. На практике трудностей по переходу на новую систему работы нет лишь у крупных компаний, объединенных в союзы строителей.
Законодательная база в вопросах СРО сегодня недостаточно проработана с учетом специфики отрасли и допускает в ряде случаев неоднозначное толкование. Это приводит к негативным тенденциям в развитии ситуации, в т.ч. и к усилению социальной напряженности в обществе и угрозе вымывания со строительного рынка большого количества малых и средних предприятий, не говоря уже об индивидуальных предпринимателях, которые по статистике вместе осуществляют не менее 50% всех работ по отрасли.
Закон не делает разницы между гигантами строительной отрасли с годовым оборотом в миллиарды рублей и небольшими специализированными компаниями с оборотом в несколько миллионов рублей в год – их ответственность и стоимость "входного билета" на рынок оказались одинаковыми. Беспокоит то, что многие из субъектов малого и среднего предпринимательства в строительстве оказались вне рынка, потеряли право легальной работы, в т.ч. по госзаказу, поскольку им не были созданы более благоприятные условия на этапе перехода от лицензирования строительства к саморегулированию.
Еще одна проблема: требования по составу, квалификации и стажу специалистов для компаний, входящих в СРО, излишне суровы. По ним даже талантливая группа выпускников престижного строительного или архитектурного вуза не сможет создать не только полноценную строительную фирму, но и простую бригаду бетонщиков с правами юридического лица, поскольку у них нет необходимого по закону стажа.
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