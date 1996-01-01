Новые "правила игры" в большую стройку

Если люди что-либо строят, то у них есть надежда. Если они строят много, то у них – очень большие надежды на свое светлое будущее. ДФО сегодня переживает, пожалуй, этот трепетный переход – от одной надежды к их масштабному множеству. Но он совпадает и с новым реформированием строительной отрасли. И, естественно, возникают вопросы: не затормозит ли развитие региона переход стройки в новое качество, не отбросит ли в прошлое, как два десятка лет назад это сделал резкий нырок в рыночные отношения?

Итоги тихо радуют

В новый, 2010 год строительная отрасль Дальнего Востока, судя по статистике, вступила с определенными потерями. Это вполне закономерно, при том что и мир, и страну до сих пор захлестывали волны кризиса. Он-то и сказался на результатах. Росстат отметил снижение объемов выполнения строительных работ (в деньгах) по ДФО в минувшем году по отношению к 2008 г. на 8,6%, но в целом они все же составили довольно внушительную цифру – более 251 млрд рублей.

Стоит отметить, что минувший год обновил расстановку регионов-лидеров строительства по ДФО. На первое место вышел строительный комплекс Республика Саха (Якутия), на второе – Приморский край. А Сахалинская область, лидировавшая все последние годы, резко, чуть ли не вдвое, упала в объемах, но удержалась на третьем месте. Лидерами роста стали Приморский край – на 24,9%, Камчатский край – на 22,1%.

В физических объемах строительства, по данным статистики, снижения по ДФО к предыдущему году не было, и даже проявил себя небольшой рост – в целом на 3,9%. Лидировал по росту в физобъемах Приморский край – на 32,8% по сравнению с предыдущим годом. Около 27% – рост по Амурской области, на 20% – по Магаданской, по 11-12% прибавили Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. То есть принципиально за меньшие деньги был выполнен больший объем работ.

Падения объемов строительства практически не было по объектам бюджетного финансирования, и даже имелся хороший рост, но коммерческие проекты оказались сильно подорванными и многие из них приостановились. Особенно пострадали компании, опиравшиеся не столько на свои финансовые возможности и возможности инвесторов, сколько на банковские кредиты и другие заемные средства. Видимо, тихий уход некоторых из них с рынка значительно перекрасит посткризисный ландшафт отрасли.

Можно считать, что для лидирующего в росте Приморья минувший год оказался удачным в основном за счет развертывания масштабного строительства, связанного с подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС 2012 г. Но многие "рядовые" стройки, замершие еще осенью 2008 г., остаются замороженными до сих пор, и для ряда из них перспектива нового строительного сезона остается неясной.

Компании, не попавшие на стройки АТЭС, испытывая дефицит заказов, пытаются переждать сложное для них время, берутся за любые работы и уже не гонятся за сверхприбылью и сверхрентабельностью. Естественно, идет переток кадров: наиболее ценные специалисты уходят в быстро растущие компании. А главный успех на приморской стройке сегодня сопутствует генподрядным компаниям, пришедшим в край из других регионов.

Как отметил в одном из интервью полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ: "В целом, если подводить итоги, прошедший год для Хабаровского края и других дальневосточных территорий завершился неплохо, и в основном за счет мощнейших проектов, которые у нас реализуются по федеральным государственным и частным коммерческим программам". Определенный приток инвестиций в округ позволил ему в целом дать больше положительной статистики, чем любой другой территории РФ.

Пожалуй, особым успехом дальневосточных строителей можно считать увеличение ввода жилья, составившего в минувшем году около 1,5 млн кв. метров при росте по сравнению с 2008 г. на 5,1%. Лидерами этого роста стали Чукотский АО – в 2,6 раза (при незначительном объеме ввода), Хабаровский край – 22,7% и Еврейская АО – 22,3%. Стоит признать, что положительный результат по этому показателю сложился благодаря хорошему росту индивидуально-жилищного строительства – на 11,8%.

Доля индивидуального жилищного строительства в ДФО в минувшем году превысила 37% всего введенного жилья. Отличный рост показали Магаданская область – 57,9%, Сахалинская область– 39,3%, Еврейская АО – 36,3%, Хабаровский край – 21,8%. Однако Саха (Якутия) и Амурская область снизили объемы ввода по ИЖС. К сожалению, трудно судить, велика ли роль в этом вводе регистрации объектов, которые к выгоде собственников многие годы числились в строящихся. Трудно прогнозировать, будет ли в "плюсе" ввод жилья по Дальнему Востоку в этом году. Многое зависит от того, насколько успешно строительный комплекс сможет адаптироваться к новым "правилам игры", "разморозить" недострои, возникшие по причине нехватки у заказчиков средств, восполнить пробел с созданием задела для этого года в прошлом и т.д. Однако, при стимулировании ИЖС и увеличении ввода многоэтажного жилья по целевым федеральным и региональным программам "недобор" коммерческого жилья, в принципе, может быть компенсирован, что исключит какие-либо ценовые потрясения на рынке жилья.

Отметим, что ввод социального жилья за счет бюджета в настоящее время по ДФО оценивается примерно в 10-12% от всего объема. И эта доля в ближайшие годы может серьезно увеличиться, поскольку уже в 2009 г. государство заметно активизировало финансирование целевых жилищных программ, в какой-то степени разуверившись, что в решении жилищной проблемы можно серьезно продвинуться, делая главную ставку на коммерческое строительство.

Ввод менее четверти квадратного метра жилья на человека в год по ДФО – это не так и много, если учесть, что ряд стран мира, в том числе соседний Китай, ежегодно строят по 1 кв. метру на человека в год. Россия накануне нынешнего кризиса поставила перед собой задачу достичь таких темпов к 2020 году. То есть на Дальнем Востоке надо увеличить сложившийся показатель примерно в 4 раза.

Новый поворот

Серьезность задачи и пробуксовка нацпроекта по обеспечению россиян жильем продиктовали вывод в прошлом году на поле нового игрока – Федеральный фонд содействия жилищному строительству. Государство поручило Фонду сформулировать новые принципы решения проблемы, в частности, строительной отрасли предложено переключиться на жилье эконом-класса.

Судя по первому появлению фонда на Дальнем Востоке и торгам участками земли в районе б. Патрокл во Владивостоке, за этой структурой стоит мощный административный ресурс, и, пожалуй, можно поверить, что уже через несколько лет 30% российского новостроя будет возводиться при его многоаспектном содействии – земельными участками, привлечением финансовых средств, организацией комплексного освоения территорий и пр.

Кстати, для наиболее крупных дальневосточных городов становится характерен переход от точечной застройки отдельными жилыми объектами по разным районам к массовой комплексной, включая создание новой инженерной и социальной инфраструктуры. Причем районами до 50 тыс. потенциальных жителей.

У фонда РЖС есть возможность стать катализатором строительного рынка жилья в регионах, хотя его энтузиазм по продаже вовлекаемых в жилищное строительство участков земли в городах под тот же эконом-класс недостаточно логичен. Тендеры поднимают стоимость строительства, но под социальное жилье государство конечно же может найти и бесплатный земельный резерв. Тем более на Дальнем Востоке, где на каждого жителя имеется практически по квадратному километру территории. Дорогое жилье – это определенное препятствие для немногих россиян, желающих переселиться на Дальний Восток.

Опять же, сравнительно нового жилья в общей структуре жилищного фонда округа не так уж и много, а цены на него в столичных городах регионов успешно соперничают не только с западными областными центрами, но и с многими крупными европейскими городами.

Переход состоялся, сомнения остались

Главным событием этого года для строителей является окончательный переход от лицензирования их деятельности к саморегулированию.

Многие руководители строительных компаний еще накануне Нового года были уверены, что старое доброе лицензирование в отрасли будет продлено в очередной раз или какое-то время оно будет работать параллельно институту саморегулирования, как это практикуется в некоторых странах. Тем более что обработка документации, затребованной Ростехнадзором, и регистрация саморегулируемых организаций явно затягивались. Накануне Нового года многие строительные компании испытывали определенный дискомфорт в связи с тем, что регистрация СРО задерживалась. Соответственно откладывалась выдача свидетельств и допусков к работам установленного перечня, при том что действие ранее выданных лицензий прекращалось. Но переход в целом оказался довольно мягким: в силу продолжающегося кризиса и традиционного снижения строительной деятельности в зимнее время.

Однако к 1 января после семилетних предупреждений с лицензированием было моментально покончено. В соответствии с ФЗ № 148-ФЗ "О внесении изменений в ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ" был осуществлен полный переход на саморегулирование, которое, как утверждается, более положительно проявило себя в мировой строительной практике. Теперь основным документом, позволяющим заниматься ответственной деятельностью в области строительства, является свидетельство о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, выданное законным СРО.

Однако многие строители отмечают, что для них до сих пор непонятно, зачем им СРО и их объединения, саморегулирование и новые нормативы. Непонятно это и для их клиентов, которые считают, что появление в строительстве, проектировании и изыскательской деятельности по России нескольких сот (а на 13 января в Ростехнадзоре было 745 заявлений на регистрацию СРО в этих сферах деятельности) аппаратов, занимающихся разрешительной деятельностью и контролем, вместо одного бывшего аппарата лицензирования на один регион привнесет на рынок больше бестолковости и сделает его дороже. И это при том, что объемы самого контроля строящихся объектов сокращены: они ограничены зданиями и сооружениями I и II уровня ответственности.

Подогревает сомнения и туманность требований к участникам строительного рынка. Говорить о том, что на смену СНиПам и ГОСТам быстро придут обещанные отрасли технические регламенты, стоит осторожно. Скорость, с которой они готовятся, черпашья. Хотя, казалось бы, чего проще – бери имеющийся иностранный опыт и адаптируй к российскому рынку. Но, оказалось, что европейские нормы, на которые имелись виды, имеют определенные сложности привязки... Минимальные общие требования о допуске к работам на опасных участках были утверждены Правительством РФ только 3 февраля, хотя необходимость в них и многих других важных документах для деятельности строителей в новых условиях была еще вчера.

Выходят на арену СРО

Дальневосточные строительные СРО, прошедшие госрегистрацию, к началу февраля в основном имели численность от 120 до 240 членов. Есть еще, конечно, и "кадровый резерв". В кандидатах на членство в СРО остается довольно много компаний, которые до сих пор не сделали свой выбор. Причем некоторые, заявив о своих намерениях вступить в одну СРО, вступают совершенно в другую, даже с риском потери уже внесенных взносов. За сравнительно короткое время зарегистрированные СРО могут прирасти новичками еще на 30-50% и больше. При этом, попугав заранее, что после регистрации вступить будет дороже, большинство СРО пока что оставило условия вступления прежними. Видимо, конкуренция между ними не позволила поднять ценовую планку даже в тех регионах, где смогли появиться лишь по одной строительной СРО и вроде бы можно было диктовать.

Но конкуренты приходят извне – дальневосточные и столичные. Почему-то для ряда дальневосточных компаний и частных предпринимателей оказалась интересной СРО НП "Сахалинстрой", куда вступили довольно многие компании из Магаданской области и Еврейской АО, хабаровчане и приморцы. В реестрах СРО Амурской области заметно присутствие якутских строителей. Председатель правления приморской СРО НП строителей "Дальмонтажстрой" Григорий ВИНТОВКИН отмечает, что к ним есть предложения от коллег по открытию филиалов этой организации в г. Хабаровске и Южно-Сахалинске, а заявления о вступлении в их СРО поступают от строительных организаций Якутии и Московской области. Наиболее замкнутой СРО в силу географической оторванности сегодня можно считать НП "Союз строителей Камчатки".

Строительные СРО Дальнего Востока:

Амурская область:

НП "Союз строителей Амурской области"

НП "Объединение строителей Приамурья" (НП ОСП)

Камчатский край:

НП "Союз строителей Камчатки"

Приморский край:

НП "Альянс строителей Приморья"

НП "Региональное объединение строителей Приморского края" (НП РОС ПК)

НП строителей "Дальмонтажстрой"

Республика Саха (Якутия):

НП "Союз строителей Якутии"

Сахалинская область:

НП "Сахалинское региональное объединение строителей"

Хабаровский край:

НП "Региональное объединение строителей "Союз"

НП "Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока" (НП СРСК ДВ)

НП "Дальневосточное объединение строителей"

Продолжает предпринимать усилия для своей регистрации также магаданское НП "Саморегулируемая организация "Строитель Севера и Востока". Из-за малочисленности практически нет возможностей создать свои СРО у строителей Чукотского АО и Еврейской АО. Они вынуждены вступать в "чужие". На просторах Дальнего Востока отмечена также "рекруитерская" деятельность таких общероссийских строительных СРО, как: НП "Саморегулируемая организация Межрегиональное объединение строителей", НП "Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства" (МОСП МСП), СО "Альянс строителей", НП "Региональная гильдия строителей", НП "Первая национальная организация строителей" и др.

Эти СРО делают ставку на развитие своей филиальной и представительской сети в ДФО, на сотрудничество с местными саморегулируемыми организациями. В них вступают отдельные компании и ИП, которые дистанциируются от местных строительных элит или по каким-то причинам отвергаются другими СРО. Причем это членство менее масштабно – от нескольких членов по всему ДФО на одно общенациональное СРО до нескольких десятков. И пока трудно представить, насколько эффективен будет контроль над ними "на расстоянии", взаимодействие их между собой, да и отчетность аппаратов СРО перед ними вряд ли получится живой.

Если говорить об охвате, то численность строительных организаций и ИП, вошедших в СРО и получивших или же получающих сейчас свидетельства о допусках к работам, составляет по регионам ДФО примерно от 25 до 60% от ранее лицензированных. Например, в Якутии ранее имелось 430 обладателей строительных лицензий, а сейчас в НП "Союз строителей Якутии" насчитывается около 240 членов. Небольшое число компаний вступили в межрегиональные СРО и СРО соседних регионов. В Приморье было около 2000 лицензированных компаний и предпринимателей. Сегодня оценочно в саморегулируемые организации вступили около 600-700. Безусловно, с рынка исчезают мертвые души.

Отраслевая демократия

Руководители СРО отмечают, что эти организации не могут быть бюрократической отраслевой надстройкой, поскольку подотчетны своим членам и при определенном конфликте аппарат организации в любой критический для сообщества строителей момент может быть заменен на новый. Они же подчеркивают, что никакого диктата крупных строительных компаний в решениях СРО быть не может, поскольку их основной состав – это все-таки средние и мелкие компании.

Интересный вопрос – вступление в дальневосточные СРО иностранных компаний, работающих на стройках ДФО. Беглый просмотр их реестров говорит о том, что пока такое членство – редкое исключение. Так, несколько иностранных компаний вступили в НП "Региональное объединение строителей Приморского края". Скорее всего, в будущем иностранные компании, чтобы гарантировать себе успех на местном рынке, будут активно стремиться зарегистрироваться в местных СРО. Тем более что их кадровый состав привлекается именно на наиболее крупные и ответственные объекты округа. И, если их не будут вписывать в свои реестры дальневосточные саморегулируемые организации, то найдутся иные, которые пустят иностранцев на наше игровое поле. Тем более что закон позволяет, имея соответствующие допуски и несколько российских специалистов в штате, любой строительной инофирме или частному предпринимателю работать на всей территории РФ.

С другой стороны, изучение реестров строительных СРО показывает, что в них вступают не только строительные компании, но и организации, чья основная деятельность относится совершенно к другим отраслям и которые в свое время даже не претендовали на получение строительных лицензий. Вероятно, этот перебор в какой-то степени объясняется тем, что на этапе подготовки некоммерческих партнерств к регистрации СРО у их организаторов были опасения, что к контрольному сроку они не успеют собрать положенные более 100 организаций и индивидуальных предпринимателей. Хотя, наверное, никто не может запретить любому бизнесу, имеющему интерес к СТРОЙКЕ, прийти на нее и работать своими силами – этаким капиталистическим хозспособом.

Дальневосточные организаторы некоммерческих партнерств, а затем и СРО, отмечают, что изначально была неправильно сделана ставка на деление их на строительные, проектные и изыскательские. Последние, не набирая "кворума" в своем регионе, а также по ряду иных соображений были вынуждены ориентироваться на вступление в общероссийские саморегулируемые организации или создавать межрегиональные. При этом формируется их искусственная оторванность от местных строителей. Пожалуй, было бы проще прописать проектировщикам и изыскателям льготный прием и автономию в региональных строительных СРО, что, безусловно, было бы полезнее для общего дела. С другой стороны, некоторые компании, практикуя "многостаночность", оказались перед необходимостью присутствия в нескольких СРО, а это приличные дополнительные расходы.

Кстати, все строительные СРО ДФО имеют свои сайты, которые содержат довольно полную информацию об их деятельности. На них можно найти сведения о любой компании или ЧП. Строительный рынок становится прозрачным для любого инвестора, заказчика, контролирующих органов, СМИ и пр. Это при том, что какие-то дополнительные сведения о наиболее активных участниках рынка можно найти и на их собственных сайтах. Хотя непонятно желание некоторых СРО, например, НП "Союз строителей Амурской области", выстраивать со средствами массовой информации непонятные отношения через аккредитации, при том что для них самих же намного эффективнее может быть сотрудничество со всех их разнообразием.

Будет ли вертикаль?

Некоторые рядовые участники реформирования строительной отрасли предполагают, что постепенно "от Москвы до самых до окраин" выстроится саморегулируемая вертикаль, основанная на низовых региональных СРО, их ассоциациях и объединениях и вплоть до общенационального объединения СРО. Вероятно, в перспективе будет преодолено и искусственное разделение СРО на строительные, проектные и изыскательские. Как первый шаг к этому можно расценивать то, что 22 января президенты трех национальных саморегулируемых объединений приняли решение о создании Координационного совета Национальных объединений СРО в сфере строительства. Однако на уровне регионов эта интеграция задерживается.

Необходимость координации деятельности между собой некоммерческие строительные партнерства Дальнего Востока чувствовали еще на этапе организации СРО. Теперь, после их регистрации, контакты по этому вопросу усилились. Инициативу в этом направлении проявляют хабаровская СРО НП "Дальневосточное объединение строителей" и приморские СРО. Последние, в частности, выступили с инициативой провести в конце февраля в Хабаровске съезд дальневосточных строительных СРО, чтобы обсудить ситуацию с формированием национального объединения и пересмотр нового перечня строительных работ, разрешаемых допусками. Имеющийся перечень вызывает у специалистов вопросы.

Надо отметить, что учрежденное 10 ноября 2009 г. национальное объединение (НОСТРОЙ) дальневосточников не устраивает, поскольку в Совете НОСТРОЯ не оказалось ни одного представителя ДФО, да и "пропускной билет" в виде взносов в это объединение оказался слишком дорогим. Кстати, от Центрального ФО в Совете оказалось 9 представителей! Поэтому вопрос поставлен прямо: национальное объединение строительных СРО должно формироваться на более справедливых началах.

Принципиально национальное объединение нужно по многим причинам. Это и необходимость для СРО влиять на отраслевое нормотворчество, иметь мощный методический центр, формировать общее информационное поле и общую базу, по которой можно проверить сведения о любом участнике рынка и т.д. И, наверное, лоббирование интересов отрасли в коридорах власти.

Перед кем отвечать?

Надзор над деятельностью СРО постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 864 был поручен Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору – Ростехнадзору, известному своей принципиальностью по контролю над объектами наиболее высокого уровня сложности строительства и эксплуатации. Им уже на этапе регистрации саморегулируемых организаций была проявлена чрезвычайная скрупулезность – некоторым из них документы, предъявляемые для регистрации, возвращались на доработку по нескольку раз.

Принципиально все члены СРО должны страховать свою гражданскую ответственность на миллионы, десятки миллионов и даже сотни миллионов рублей – в зависимости от требований СРО и заявленного строительной организацией набора работ. Это одно из условий вступления. И если у заказчика строительства возникают серьезные претензии к выполненным строителями работам, то компенсироваться ущерб должен, прежде всего, самой компанией и ее страховщиками, и только если их усилий окажется недостаточно, к компенсации должен подключаться компенсационный фонд СРО.

Компенсационные фонды дальневосточных СРО накопили примерно по 36-72 млн рублей. Много ли это? Наверное, нет, учитывая, что некоторым генподрядчикам на Дальнем Востоке сегодня приходится иметь дело с отдельными объектами стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей. Хотя в перспективе компенсационные фонды, вероятно, будут увеличиваться с поправкой на инфляцию.

Пока претензии к строителям идут прежними путями, и в СРО иски не поступают. Но проигрыш нескольких серьезных дел может оказаться роковым для существования целого СРО. Поэтому саморегулируемые организации крайне заинтересованы, чтобы конфликты между заказчиками и инвесторами, с одной стороны, и строителями – с другой, разрешались ими между собой, не поднимаясь до уровня СРО. Да и самим строительным компаниям будет себе дороже выносить сор из избы – это, самое малое, чревато ухудшением отношения к ним со стороны коллег.

Скорее всего, СРО в дальнейшем поднимут персональную ответственность строителей за свою деятельность на новую планку, тем более что коллективная ответственность никого не освобождает от персональной. Должны расти как степень ответственности, так и качество выполняемых строителями работ. В конечном счете на рынке будут оставаться те игроки, которые смогут конкурировать друг с другом на самом высоком уровне.

Декларативный уход государства от своей системы контроля над отраслью не означает, что оно, как крупнейший потребитель строительных услуг и игрок рынка, откажется от определенного диктата со своей стороны. Этот механизм видится в деятельности СРО через новые нормативные документы, которые будут утверждаться госорганами. В частности – регламенты. Один из них, наиболее основополагающий – "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вступит в силу с июля с.г. К сожалению, большое количество регламентов пока находится в работе у законодателей, и трудно сказать, в какие сроки им удастся завершить обновление всей нормативной базы отрасли. Опять же, каким бы контроль и самоконтроль над строителями и внутри отрасли ни были, главными ее контролерами останутся заказчики и инвесторы, хотя их требования еще очень часто не высоки по причине острого желания сэкономить на строительстве в ущерб качеству. Отсутствие какого-то потребительского союза заказчиков оставляет их один на один со строительными СРО, которые обещают не только хорошо контролировать строителей, но и защищать их интересы.

Строители подмечают, что отдельные функционеры СРО начинают относиться к тому, что им удалось организовать, как к своему бизнесу, и есть опасность, что часть СРО переродится в те же однодневки. Распродав членство и допуски, они могут бесследно исчезнуть, прихватив деньги и оставив после себя "беспризорников", которым потом с большими издержками по времени и деньгам придется восстанавливать свой статус.

Кроме того, на строительном рынке уже появляются компании с фальшивыми допусками несуществующих СРО. Налаживается "индустрия" для тех, кто любит играть не по правилам...

Если нет допуска

Накануне перехода от лицензирования к саморегулированию высказывались серьезные опасения, что многие мелкие строительные компании будут вынуждены покинуть строительный рынок и останутся у разбитого корыта. Для оставшихся этот фактор будет приятным (уменьшение конкуренции на местном уровне), но и тревожным – по причине проникновения на рынок более конкурентоспособных компаний из других регионов и из-за рубежа.

Президент Приморского общественного объединения строителей "Властра" Людмила ДАВЫДЕНКО считает, что на самом деле произойдет лишь перегруппировка сил на рынке строительных услуг. При этом участники СРО, конечно, в основном будут заниматься наиболее дорогими объектами повышенной ответственности. Но те, кто не получил допуски СРО, смогут работать по сертификатам соответствия заявленных услуг, например, на ремонте зданий и сооружений по линии ЖКХ. И третий уровень – это множество работ по строительству, капремонту и реконструкции объектов, на которые не требуется никаких разрешений в силу ч. 17 ст. 51 ГК РФ и которые не подлежат заключению госэкспертизы в соответствии с ч.2 ст. 49 ГК РФ. В частности, это объекты ИЖС, временные и прочие.

Сферы ремонта объектов недвижимости и ИЖС развиваются на Дальнем Востоке очень динамично, хорошими темпами, и мелкие компании, не получившие допуски на работы по ответственным объектам, тоже имеют неплохие перспективы занятости на строительном рынке. При меньшей ответственности, расходах и прочих выгодах. Хотя члены СРО тоже имеют неплохие шансы играть на этой части рыночного поля.

Впрочем, есть мнения, что послабления требований для части участников строительного рынка может быть чревато своими негативными последствиями. Так, генеральный директор СРО НП "Сахалинстрой" Валерий МОЗОЛЕВСКИЙ в своем обращении к премьеру Владимиру ПУТИНУ в середине декабря прошлого года отметил, что недопустима "ревизия перечня работ", влияющих на безопасность людей, и допуски к ним должны получать все участники строительного рынка, как прежде – лицензии. Бесконтрольность в строительстве может привести к дальнейшему росту происшествий, подобных пожару в клубе "Хромая лошадь" в Перми или аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, где ремонтные и наладочные работы выполнялись малыми предприятиями. Валерий Павлович также отметил, что государству не стоит доверять нормотворчество в области строительной деятельности людям и организациям, далеким от нее, и при этом хоронить те прежние законы, которые могут неплохо работать в новых условиях саморегулирования. И, реформируя отрасль, надо учитывать мнения и самих строителей.

Что нам ждать от реформы?

В советском прошлом строительство на Дальнем Востоке осуществлялось крупными трестами и главками, насчитывавшими тысячи и десятки тысяч строителей. При переходе в рынок существовало мнение, что надо отказаться от этих "динозавров" и работать на стройках небольшими генподрядными фирмами с небольшим штатом управленцев 15-20 ИТР, а на субподряде – множеством мелких фирм по 6-10 человек, как это практикуется за рубежом.

Сегодня пришли к выводу, что, благодаря саморегулированию, с рынка должны быть удалены мелкие немощные строительные фирмы (это на которые ранее собирались опираться!), потому что они не способны работать эффективно на крупных объектах. Благо, что эти крупные объекты постепенно начали появляться. Да и не могут мелкие отечественные строительные компании противостоять монстрам, которые заходят на российский строительный рынок и получают наиболее "лакомые" заказы.

Слабость дальневосточного строительного комплекса, потерявшего по-настоящему крупные и конкурентоспособные компании, стала причиной того, что он проигрывает на своем поле инофирмам и строителям из западных регионов страны. Это особенно ярко показали сахалинские проекты, строительство нефтепорта в б. Козьмино, а сегодня демонстрируют объекты саммита АТЭС-2012 в Приморье.

Можно сколько угодно ругать монополизм, но, если отраслевая кустарщина в округе не позволяет соответствовать уровню тех запросов, который устанавливают заказчики, то грех обижаться, что право на многомиллиардные подряды получают другие. И не суть важно, через тендеры это происходит, либо по причине личных симпатий заказчика. Видимо, для успеха строительного дела в округе важно какое-то оптимальное соотношение разных компаний, как по численности, так и по специализации. И если мелкий бизнес будет сильно отодвинут от объектов повышенной ответственности, то и на этих объектах может усилиться кадровый дефицит. Ведь мелкому проще перестроиться и даже перепрофилироваться.

Любого заказчика в диалоге со строителями интересуют исключительно несколько моментов: насколько дешевле других они могут построить, как быстро и сколь качественно. Играя на своем поле, дальневосточные строители имеют определенные преимущества, поскольку их затраты могут быть значительно меньше, чем у "привозных" компаний. Демонстрация этих преимуществ потенциальным заказчикам, наверное, очень важное для наших СРО дело.

Одна из важнейших задач дальневосточных строительных СРО – повышение конкурентоспособности строительного комплекса округа. То есть заботы о росте производительности труда, техническом перевооружении, стимулирование роста профессионализма кадрового состава. Что-то надо придумать для повышения мобильности, чтобы рабочие и специалисты не "сжигали время" на перекурах, а быстро в рамках регионов и даже округа перебрасывались туда, где возникает кадровый дефицит и есть возможность достойно заработать.

Серьезным успехом новых подходов в организации отрасли в ДФО может стать снижение зависимости строительного рынка региона от иностранной рабочей силы, вовлечение в нее своей, высвобождающейся в других отраслях. В целом первые итоги своей деятельности дальневосточные СРО смогут подвести во втором квартале этого года, когда предполагается завершить основную работу по оформлению допусков к работам, провести первые проверки и даже кого-то наказать. Тогда же станет понятно, обречен ли на успех новый российский экономический эксперимент в строительстве на дальневосточных просторах.