Создан координационный совет дальневосточных СРО

Руководители действующих в Дальневосточном федеральном округе саморегулируемых организаций в строительстве встретились за круглым столом во Владивостоке. Коллег со всего региона принимала СРО "Региональное объединение строителей Приморского края".

Участниками совещания стали руководители саморегулируемых организаций ДФО из Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Сахалина, Камчатки и Якутии. Строительная отрасль на каждой территории имеет свою специфику, но проблемы и задачи в области саморегулирования стоят перед всеми общие. "Решать их более эффективно можно только сообща", - посчитали руководители СРО и договорились о встрече во Владивостоке на площадке "Регионального объединения строителей Приморского края".

Стремление дальневосточных СРО к консолидации поддержали в Национальном объединении строителей. Посетивший Приморье директор Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования НОСТРОЙ Леонид БАНДОРИН подчеркнул важность самой идеи такой встречи. "Впервые в России руководители СРО отдельно взятого федерального округа собираются за круглым столом, обмениваются мнениями, обсуждают проблемные вопросы. Инициатива не спущена сверху, а родилась на уровне самих СРО. И происходит это не в центре страны, а здесь, на востоке", отметил представитель НОСТРОЙ.

Гостей приморской столицы приветствовал вице-губернатор Владимир БАЛАН, курирующий в администрации края вопросы градостроительной деятельности. "Владивосток закономерно выбран для такой встречи. Здесь реализуются уникальнейшие строительные проекты, связанные с подготовкой к саммиту АТЭС. На объектах задействованы десятки подрядных компаний. В новых условиях, обусловленных переходом от лицензирования к саморегулированию, необходимы понятные, удобные и прозрачные правила игры на строительном рынке", - сказал Владимир БАЛАН.

Обсуждение предлагаемых изменений в законодательство о саморегулировании стало одним из основных вопросов встречи. Участники высказали свое мнение относительно переданного на регистрацию в Минюст РФ приказа Минэкономразвития РФ от 30.12.2009 года № 624, которым утверждается совершенно новый "Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства". В примечании к нему существенно сокращены многие виды работ, для выполнения которых необходима специальная профессиональная подготовка.

Кроме того, отменяется обязательность выполнения и экспертизы проектной документации, контроля со стороны строительных организаций и надзорных органов за качеством выполняемых строительно-монтажных работ целого ряда объектов капитального строительства.

По общему мнению, исполнение данного приказа приведет к самым серьезным проблемам в строительной отрасли и, безусловно, повысит опасность возводимых объектов капитального строительства. Свою обеспокоенность руководители дальневосточных СРО выразили в обращении на имя председателя Правительства России Владимира ПУТИНА, в котором предложили установить временный мораторий на внесение изменений в законодательство о саморегулировании строительной отрасли (полный текст обращения размещен на сайте СРО "РОС ПК", www.ros-pk.ru).

Как отметила председатель Совета НП СРО "Региональное объединение строителей Приморского края" Марина ЛОМАКИНА, в настоящее время идет сложный процесс практической реализации требований законодательных и нормативно-правовых актов, который позволит выявить "снизу" их недостатки, неизбежно присутствующие во всех нововведениях. Законодательство необходимо менять разумно, чтобы изменения шли строительной отрасли на пользу, способствовали повышению качества выполняемых работ.

Участники встречи договорились, что и впредь на федеральный уровень будут выходить с единой уже согласованной позицией по внесениею изменений в законодательство и другим вопросам регулирования деятельности в области саморегулирования в строительстве. Для этого решено создать Координационный совет в формате постоянно действующего совещания руководителей СРО в ДВФО. Его заседания будут проходить ежеквартально, а по необходимости и чаще.