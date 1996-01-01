"Подольский" хлеб подорожает?

Как стало известно "ЗР", главный производитель хлебобулочных изделий в Приморье ОАО "Владхлеб" предупредил власти и торговые заведения о скором повышении цен на хлеб сорта "Подольский". По слухам, отпускная цена за буханку повысится на 80 копеек.

Напомним, что "Владхлеб" уже несколько лет не повышал стоимость "Подольского". Грядущее подорожание связано с ростом цен на электроэнергию, услуги ЖКХ, перевозки и т.д. В свою очередь руководители торговых сетей к этой стоимости добавят свою наценку, и в конечном счете цена на "Подольский" поднимется до 2 рублей.

Власти города Владивостока стали налаживать переговоры с альтернативными производителями хлебобулочных изделий с целью сгладить негативный эффект от подорожания самого популярного сорта хлеба в Приморье. Также "ЗР" стало известно, что администрации удалось достичь договоренности о продаже хлеба по цене за буханку до 20 рублей.

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