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Метан не в атмосферу, а в топки
Организация углеметанового промысла позволяет осуществить принципиально новый подход к решению сырьевых, энергетических, социальных и экологических задач на Дальнем Востоке, считает научный сотрудник лаборатории газогеохимии ТОИ ДВО РАН Ренат ШАКИРОВ.
- По нашим проектным оценкам на Дальнем Востоке России ресурсы угольного метана составляют не менее 11 трлн м3, - говорит Ренат Шакиров. - При этом проектная мощность углеметанового промысла на юге Дальневосточного экономического района в среднем может составить 2 млрд м3/год, а в Хабаровском крае подняться до 4 млрд м3/год, что полностью соответствует положениям программы "Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.".
ДосьеПо оценкам Oil and Gas Journal, мировые перспективные ресурсы угольного метана достигают 130-150 трлн м3, в России прогнозные ресурсы метана на глубинах до 2 км, по различным данным, составляют от 49 до 79 трлн м3, или почти половину мировых.
"Метан, содержащийся в угольных пластах, - это высококачественный, экологически чистый энергоноситель, который может использоваться в тех же сферах хозяйства, что и газ из традиционных источников, то есть для отопления, для выработки электроэнергии или в качестве альтернативного моторного топлива, в качестве сырья для химической промышленности для изготовления пластмасс, метанола, белковой массы, ацетилена, уксусной кислоты и т.п., как он давно используется в США, Китае, Японии, Германии и др. странах. Как бытовой газ угольный метан освоен в Германии, Чехии, Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии и др., - продолжает ученый. - В случае организации углеметанового промысла в регионе произойдет уменьшение газовой эмиссии метана и других парниковых газов в воздушную среду, что соответствует Решениям Рамочной Конвенции Киотского протокола. Так, только по нашим данным, на юге Приморского края за период 2005-2008 гг. свободная разгрузка метана в атмосферу достигла 36 млн м3 (по ценам на природный газ от 01 января 2009 г. это 10 млн у.е.). На Сахалине дегазационными установками ежегодно выбрасывается до 100 млн м3 метана", - рассказывает ученый.
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