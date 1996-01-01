Не до алмазов

До настоящего времени Федеральное агентство по недропользованию не определило перечень новых объектов геологоразведочных работ (ГРР) за счет средств федерального бюджета. Можно предположить, что в условиях дефицита бюджета государственный заказ на геологическое изучение недр в целом по России будет значительно сокращен.

Для Приморья это означает, что с большой долей вероятности не будут начаты ГРР на флангах Глухого золоторудного месторождения, возможно, будут сокращены ассигнования на поиски вольфрама в пределах Лермонтовского рудного узла.

Итоги добычи

Если посмотреть на итоговые цифры добычи полезных ископаемых в Приморском крае, бросается в глаза снижающаяся из года в год добыча свинца, цинка, вольфрама, меди, серебра. Приподнявшаяся было в прошлом году добыча плавикового шпата недотянула до уровня 2008 г. Кризис давил на цены, не давая горнорудным предприятиям вздохнуть. Речь шла не о приросте добычи, а о поддержании работы хотя бы на уровне безубыточности, что удавалось далеко не всем.

В связи с временной остановкой ОАО "ГМК "Дальполиметалл" с октября 2008 г. по май 2009 г. добыча серебро-полиметаллических руд на рудниках предприятия началась только в июне, а из-за падения спроса и цен на шеелитовый концентрат на 5% снизилась добыча вольфрама на месторождении "Восток-2". Даже уголь, в добыче которого Приморье второй регион после Якутии, в этом году подвел, бурого добыто на 1 млн тонн меньше прошлогоднего уровня.

Досье По данным департамента Дальнедра, наибольший вклад в угледобычу ДВФО внесли в 2009 г. Приморский край - 35,7% общего объема и Республика Саха - 26,7%. Доля Сахалинской области составила 13%, Амурской - 11,7%, Хабаровского края - 10,1%.

Выделяется в процентном отношении резкий рост добычи германия, но это всего лишь 9 тонн в год. Этот минеральный ресурс появился в перечне добываемых в 2009 г. и свидетельствует о том, что компания ООО "Германий и приложение", которой принадлежит лицензия на его добычу, после долгих подготовительных работ на участке спецуглей Павловского месторождения начала добычу.

О золоте говорить не приходится. Ожидаемого уже несколько лет роста добычи так и не произошло, а прирост в 5 кг погоды для субъекта, который мог бы добывать значительно больше, не делает. Коренное золото добывается только как попутное на месторождении "Восток-2" и учитывается в медном концентрате. Россыпная добыча в прошлом году составила 50 кг, так как отрабатываются мелкие россыпи. Сравнительно крупная россыпь реки Бешеная, принадлежащая хабаровской компании ООО "Рос-ДВ", в прошлом году не дала прироста добычи из-за возникших технологических проблем. Как считают специалисты, чтобы эффективно эксплуатировать это месторождение, нужны существенные затраты на новую технологию промывки вязких грунтов.

Никак не может войти в эксплуатацию россыпь золота бассейна р. Кедровки, несмотря на наличие хороших запасов. Предприятие ООО "Новохлад" (Москва), владеющее лицензией на участок, не продвинулось в подготовке месторождения к освоению, хотя по оценке Управления по недропользованию по Приморскому краю (Приморнедра), там уже можно вести добычу. Возможно, неторопливость собственника связана с тем, что для него этот актив не является профильным. Так это или нет, покажет следующий сезон. Если предприятие не будет выполнять лицензионные условия, ему грозит отзыв лицензии, а это потеря капитализации, чего собственник наверняка не допустит.

На грани отзыва оказались еще несколько лицензий на участки золота. Это золоторудные объекты "Салют" и "Приморское", владельцем которых является ОАО ГМК "Дальполиметалл", и "Порожистое" - московская компания "Ресурсы". Предприятия не смогли выполнить лицензионные условия, и теперь им придется либо сдать лицензии в фонд государственных недр, либо переоформить, как это делается на рынке, на нового собственника через продажу предприятия в целом или доли в уставном капитале.

Падала геологоразведка

В 2009 г. в крае падала не только добыча полезных ископаемых, но и отрасль, определяющая перспективу отрасли - геологоразведочные работы. По данным Приморнедра, финансирование по объектам госзаказа, начатое еще в 2008-2009 гг., в этом году будет в соответствии с утвержденными проектами, объем федеральных средств составит 78 млн руб. Что касается новых объектов, то в отношении них нет никакой гарантии на получение бюджетных средств. Специализированные геологоразведочные компании в этой ситуации выручает перепрофилирование работ, в том числе на инженерно-геологические изыскания и разведку строительных материалов в связи со строительством объектов саммита АТЭС.

По данным Дальнедра, общий объем финансирования геологоразведочных работ по ДВФО в 2009 г. составил 19,7 млрд руб. против 23,1 млрд руб. в 2008 г. Наибольшее снижение финансирования ГРР отмечено в ЕАО - 77% и Приморском крае - на 63,1%.

Снизили затраты на геологоразведку и недропользователи, их инвестиции в ГРР в Приморском крае сократились в 4,4 раза. Впрочем, такая тенденция отмечена во всех субъектах ДВФО, за исключением Республики Саха. Геологоразведочные работы продолжались на золоторудных месторождениях "Пасечное" (ООО "Приморские ресурсы"), "Первомайское" (ООО "Дальневосточная ГРК") и "Криничное" (ООО "Восточный берег"), Лазурном меднопорфировом месторождении (ООО "Шилка Минералс"). На двух месторождениях угля, шести цветных металлов и семи золоторудных объектах ГРР были приостановлены из-за отсутствия средств.

В прошлом году были полностью прекращены поиски алмазов, по всей видимости, из-за полученного отрицательного результата. Несколько лет поиски алмазов в крае велись за счет московского капитала. Однако сами алмазы так и не были найдены, выявлены лишь предполагаемые минералы - спутники алмазов.

Как отметили в Приморнедра, ожидается, что в этом году геологоразведочные работы на своих объектах начнут московская компания ООО "Техсоюз", владеющая лицензией на золотой участок "Солнечное", ООО "Малиновское" - на одноименном объекте и ООО "Приморские ресурсы", владеющее лицензией на участок рудного золота "Пасечное".

Оставить в резерве

В эксплуатацию в будущем могут быть вовлечены месторождения Центрального горнопромышленного района Приморского края, считает руководитель Приморнедра Михаил ПОПОВ. Правда, многие из них требуют серьезных инвестиций в геологоразведку. Но уже можно говорить о наличии здесь месторождений с промышленными запасами.

В частности, комплексные оловополиметаллические месторождения "Зимнее" и "Дальнетаежное" в сумме имеют 10 млн тонн промышленных запасов руды. Некоторые, например, свинцовые и цинковые объекты Приморнедра не планирует в этом году выставлять на аукционы, а считает целесообразным оставить в Государственном резерве до лучших времен. Пока горнорудная отрасль испытывает серьезные проблемы, что подтвердили февральские аукционы на ликвидный ресурс - рудное золото, когда из четырех объявленных аукционов состоялся только один, стоит попридержать запасы в резерве.

Отметим, что не так давно в с. Владимиро-Александровское (Партизанский район) ООО "ПримГеоЛаб"построена и введена в эксплуатацию аналитическая лаборатория, позволяющая производить высокоточные анализы руд на драгоценные металлы. Лаборатория будет обслуживать всех недропользователей.