Из Козьмино отгрузили крупнейшую партию нефти

"СМНП Козьмино" отгрузил крупнейшую с момента ввода в эксплуатацию нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" партию нефти - 145 тыс. тонн. Нефть принадлежит компании "Сургутнефтегаз" и загружена в танкер "Нордик Космос", сообщили в пресс-центре нефтепорта.

Всего с начала работы порта "Козьмино" за январь-февраль через него было отгружено 2 млн т нефти. В марте ее объем будет увеличен до 1 млн 245 тыс. т, в том числе благодаря выходу на проектную мощность сливных железнодорожных эстакад - до 10-11 маршрутов ежесуточно. В таком режиме планируется работа спецморнефтепорта до завершения строительства второй очереди ВСТО. По словам главы "Транснефти" Николая ТОКАРЕВА, это случится к концу 2013 - началу 2014 года.

По мнению аналитиков, спешить с запуском ВСТО-2 не стоит по той причине, что пока нет гарантий по росту добычи в Восточной Сибири. "Транснефть" устраивает нынешняя ситуация, так как маржа за транспортировку в восточном направлении сопоставима с поставками на запад. По данным компании, в 2010-2011 гг. сохранится текущая схема грузопотоков по трубопроводу ВСТО.