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Спрос на старое жилье оживил рынок недвижимости Хабаровска
Хабаровский рынок недвижимости в феврале превзошел самые смелые прогнозы - рост превысил 1,2%. В результате средний квадратный метр по городу стал в конце февраля дороже январского на 625 руб. - 50415,37 руб.
При таком темпе роста рынка в феврале напрашивается вопрос: продолжится ли поступательное движение вверх, или надо ждать других тенденций?
Положение в экономике и внешнеэкономическая ситуация подсказывают, что рост, скорее всего, продолжится. Но, учитывая особенности хабаровского рынка, в течение года возможны и месяцы стагнации, и даже некоторое снижение в отдельные месяцы. Темп роста рынка в феврале пока не компенсирует среднемесячного падения рынка в начале прошлого года, поэтому для восстановления его на докризисном уровне (сентябрь 2008 г.) потребуется при нынешних темпах как минимум десять месяцев, т.е. рынок полностью может восстановиться не раньше декабря нынешнего года.
Хрущевки обогнали новые квартиры
Изучение рынка недвижимости Хабаровска в феврале показал, что интерес к квартирам "хрущевской" планировки в городе заметно вырос. Это видно из анализа 1100 предложений таких квартир на продажу. Средний квадратный метр по городу у них стал предлагаться в феврале дороже почти на 3%, при этом в структуре предложения их процент уменьшился. Возросла цена среднего квадратного метра хрущевок в основном на окраине (на 3%) и в районе престижности ближе к центру (почти на 5%). Объясняется потребностью людей в крыше над головой - с одной стороны, а с другой - отсутствием достаточных средств для приобретения более качественных квартир. В итоге "хрущевки" на окраинах по стоимости среднего квадратного метра обошли даже квартиры новой планировки почти на 400 руб. - они малой площади, а потому получаются дешевле.
Парадокс, но из-за бедности квартиры хрущевской поры оказались в Хабаровске переоценены и, как показывает несложный арифметический расчет, намного - почти на 2000 руб. за квадрат.
Завышенные цены от убогости
Аналогичная картина и с малосемейками. По стоимости среднего квадратного метра во всех районах престижности они опережают даже квартиры новой планировки. Самые дорогие малосемейки предлагаются на продажу в Кировском районе города (1105 тыс. руб.), а самые реальные цены - в Центральном районе (944 тыс. руб.). Квадрат малосемеек обходится покупателям дороже, чем в квартирах новой планировки на 8%. А чем дальше от центра города, тем больше превышение - на окраинах оно уже свыше 20%. Все это подтверждает их явную переоцененность.
Несправедливость цен характерна для большинства предложений на рынке недвижимости. И не только в нашем городе, но и в других населенных пунктах нашей страны. Для этого есть несколько причин. Прежде всего, отсутствие доверия наших граждан к профессионалам рынка недвижимости - риелторам.
Опытный специалист, проработавший в этом бизнесе не один год, продавший и купивший не один десяток квартир, может очень точно определить стоимость любой квартиры с учетом конъюнктуры рынка. Но продавцам обычно кажется, что цена их квартиры занижена, а покупателю - что завышена. В результате возникает недоверие, подогретое страшилками о черных риелторах.
Еще одна причина завышенных цен, непосредственно связанная с первой, - отсутствие доступного рынка лицензированных оценщиков недвижимости, не связанных с оформлением и участием в сделке. Они могли бы вполне официально и достоверно определить цену продаваемой квартиры. И, наконец, предложение и реальная цена сделки чаще всего разнятся: продают по той цене, по какой покупают, - закон рынка.
Поэтому цены, публикуемые в специализированных изданиях, всегда несколько отличаются от окончательной цены сделки. Но даже цены предложения на продажу дают возможность отслеживать и анализировать тенденции и динамику рынка. Что мы и делаем из месяца в месяц. Итог этого анализа за февраль - тенденция роста цен на "хрущевки", особенно на окраинах города и в районе средней отдаленности.
Что интересно, дорожали "хрущевки" независимо от разряда квартир - одно-, двух- или трехкомнатные. Например, однокомнатные "хрущевки" в районе средней отдаленности поднялись в цене на 3,6%, двухкомнатные - на 2,5%, а трехкомнатные на окраинах подорожали на 2,4%. Такие предложения зафиксированы почти во всех жилмассивах и микрорайонах - в поселке имени Горького, на Красной Речке, на Базе КАФ, в Северном микрорайоне и на Краснодарской.
Есть и еще одна новость - значительно подорожал в феврале центр города (в среднем на 4,5%). А вот здесь лидерство показывают квартиры новой планировки малой площади - студии, однокомнатные и т.д. Эксперты допускают, что это начались вложения в рынок недвижимости частных инвесторов. Но расчеты показывают, что вложения денежных средств в недвижимость с целью сохранения средств и получения прибыли в этом году может и не принести ожидаемой выгоды, так как из-за слабого роста рынка большую часть дохода съест инфляция.
Потому возможен и другой вариант - сыграл фактор отложенного на год спроса. Что ждет нас завтра, жителям Хабаровска стало более-менее понятно, а потому откладывать покупку жилья (свадьбу, рождение ребенка и т.д.) уже нетерпимо. А тут еще первые лица страны подогревают регулярными обещаниями дешевых кредитов. А поэтому, как поведет себя рынок недвижимости в марте, предсказать трудно, но наиболее вероятно, что он все-таки останется в положительной зоне и подрастет на 0,5-1%, а стоимость квадратного метра к апрелю составит примерно 50,8 тыс. руб. В среднем, разумеется.
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