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Стоимость Интернета на Дальнем Востоке обосновали
ОАО "Дальсвязь" считает, что сравнение тарифов на широкополосный доступ в Интернет в центральных регионах и на Дальнем Востоке, некорректно.
По словам директора департамента информационно-аналитического обеспечения компании Виктории СУХАНОВОЙ, специфика обеспечения доступа к сети Интернет на Дальнем Востоке обусловлена рядом факторов. Например, плотность населения ДФО в 8 раз ниже, чем в среднем по России, а удельная стоимость затрат на строительство сети при значительных расстояниях между населенными пунктами очень высока. "Стоимость аренды магистральных каналов также превышает среднюю стоимость по России. Особенно высоки затраты на территории Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей. По мере строительства волоконно-оптических линий доступность услуги будет возрастать. Так, например, в 2007-2009 гг. компания вложила в инфраструктурные проекты 6,8 млрд руб.", - сообщила Виктория СУХАНОВА.
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