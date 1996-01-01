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Строительный контроль: еще одна дорога в СРО
В 2010 г. организациям-застройщикам, которые самостоятельно проводят строительный контроль, необходимо вступать в СРО. Речь об этом шла на семинаре для организаций-заказчиков строительства, состоявшемся 3 марта во Владивостоке.
Организаторами мероприятия выступили департамент земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и СРО "Альянс строителей Приморья". В нем приняли участие более 70 представителей служб заказчика, отделов строительного контроля и технадзора предприятий и учреждений Приморского края.
Основной темой семинара стал строительный контроль, который проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка. До недавнего времени строительный контроль можно было производить, не являясь членом СРО. Однако 21 октября 2009 г. министр регионального развития подписал приказ № 480, которым внесены изменения в перечень видов работ, требующих членства в СРО. Перечень был дополнен пп.36 и 37: "Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком" и "Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем". Приказ вступил в силу 9 января 2010 г., и с этого момента организациям-заказчикам строительства, которые самостоятельно проводят строительный контроль, необходимо вступать в СРО и получать свидетельство о допуске к этому виду работ.
Начальник отдела государственного строительного надзора Виктор ГУСАРЕНКО в своем докладе также подтвердил, что при проведении проверок инспекторы госнадзора будут требовать свидетельство о допуске от организаций, выполняющих работы по строительному контролю.
В 2008 г. Кодекс об административных правонарушениях дополнился статьей 9.5.1, предусматривающей ответственность за выполнение работ без свидетельства о допуске, если оно является обязательным, а также с нарушениями минимально необходимых требований к выдаче свидетельств. Размер штрафа по данной статье - от 40 до 50 тыс. руб., а при повторном нарушении в течение одного года - такой же штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Директор СРО "Альянс строителей Приморья" Сергей ФЕДОРЕНКО подробно рассказал о работе этой саморегулируемой организации. В начале февраля общим собранием членов СРО были утверждены требования к выдаче свидетельств на осуществление работ по строительному контролю. Они основываются на рекомендуемых документах, разработанных Национальным объединением строительных СРО. Для того, чтобы выполнять работы по строительному контролю, в организации должен работать как минимум один сотрудник на руководящей должности с высшим строительным образованием, а также три специалиста в подразделении строительного контроля (с образованием по направлениям "строительство", "инженерные сети" и "электроэнергетика"). Все четыре работника должны иметь стаж не менее 5 лет, а также повышение квалификации по направлению "Строительный контроль".
По словам Федоренко, самая большая трудность состоит именно в наличии удостоверения о повышении квалификации по строительному контролю. В вузах края до настоящего времени не проводились подобные курсы. Для того, чтобы организовать нормальный процесс оформления свидетельств, курсы для членов АСП будут организованы в Дальневосточном государственном техническом университете во второй половине марта. Отдельно руководитель АСП остановился и на условиях страхования членами СРО гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. Он сообщил, что для подрядчиков, являющихся членами АСП, страховая сумма - максимальный размер, который может быть возмещен страховой организацией, - составляет 10% от оборота компании за предыдущий период. Страховой тариф, или стоимость полиса - 0,3% от размера страховой суммы. Для организаций, которые будут выполнять только строительный контроль, в АСП предлагается установить размер страховой суммы 3%, поскольку риски наступления страховых случаев по этому виду работ оценены как менее вероятные. При этом для расчета страховой суммы берется не весь оборот организации, а только по статье "Строительство, капитальный ремонт".
После докладов участников развернулась бурная дискуссия. Больше всего вопросов оказалось у представителей бюджетных организаций и учреждений, у которых имеются отделы технического надзора. Ни одним нормативным актом не установлен какой-либо особый режим выполнения работ по строительному контролю для организаций, финансируемых из государственного и муниципального бюджетов. А это налагает на них обязанность вступать в СРО по этому виду работ или привлекать на строительный контроль предприятие, которое уже имеет свидетельство о допуске. Но расходы на вступление в СРО, а это обычно не менее 400-500 тыс. руб., в прошлом году никто не предусмотрел. Кроме того, в соответствии с законодательством, бюджетной организации придется проводить аукцион среди СРО, выбирая наиболее подходящее партнерство для вступления.
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