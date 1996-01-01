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"Ассоциация строителей Приморья" не допустит в свои ряды бракоделов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 9 марта саморегулируемая организация "Альянс строителей Приморья" начинает плановые проверки своих членов на соответствие установленным требованиям СРО.

До конца месяца будет проверена деятельность первых 17 строительных компаний, работающих во Владивостоке: ЗАО "ПСК", ООО РСК "Вавилон-1", ООО "Владэлемент", ООО "Строительная компания", ООО "Владстройзаказчик", ООО Компания "Турмалин", ООО "РВК - Сервис", ЗАО "ЛАНИТ-ДВ", ООО ПГСК "Кузнецкий мост", ООО "Владспецмонтаж", ООО "Жилстрой-1", ООО "Востокпусконаладка", ООО "Промакфес", ООО "МастерВод", ООО ИК "Восточные ворота", ООО "Владстройгрупп", ООО СК "УЛИСС".

Контроль за деятельностью членов СРО является, по мнению ее руководства, главным инструментом саморегулирования, который позволит своевременно выявлять и предупреждать возможные нарушения. Ведь главные задачи СРО - повышение качества строительства. Всем членам СРО выгодно, чтобы в их рядах не было недобросовестных строителей и бракоделов.

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