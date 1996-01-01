Нежилая недвижимость Владивостока растет в цене

На рынке нежилой недвижимости города Владивостока наметился незначительный, но подъем цен. Рост едва заметный - около 5%, но все-таки свидетельствует о движении рынка вверх после практически 25%-ного падения в течение 2009 г. Исключение составляют офисы, цены на них продолжают плавное снижение. Сказывается переизбыток офисного предложения.

Динамика цен предложений нежилой недвижимости свидетельствует, что центр города остается беспроигрышным с точки зрения инвестиций в недвижимость. На втором месте по значимости пригородная зона г. Владивостока. По функциональному признаку недвижимых объектов, больше всего пострадали производственно - складские площади, которые упали в цене практически вдвое. Далее идут офисы, падение которых было довольно ощутимым в 2009 г. и продолжилось в начале 2010 г. Относительная редкость пригодных площадей, под торговлю, позитивно повлияла на динамику цен магазинов, которая характеризуется достаточной стабильностью.