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Госрегулирование в строительстве упростят

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство РФ разработало план "упрощения госрегулирования в сфере строительства и связанных с ним земельно-имущественных отношений". Он должен быть безусловно исполнен, говорится в поручении вице-премьера Дмитрия КОЗАКА министрам экономического развития Эльвире НАБИУЛЛИНОЙ и регионального развития Виктору БАСАРГИНУ.

План содержит 52 меры: что должно быть изменено в законах, постановлениях, распоряжениях и приказах в 2010 г. "Все должно быть сделано очень быстро, в 2011 г. новые правила должны заработать", - объясняет один из чиновников, исполняющий это поручение. "Это не просто дерегулирование стройки, а революция, уничтожающая коррупцию в секторе и облегчающая жизнь всем участникам", - объясняет другой чиновник.

Дмитрий Козак также поручил упростить получение разрешений на стройку, проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (эти функции Правительство готово отдать негосударственным организациям). Кроме этого, план предполагает предоставление участков только через аукционы. Перечень исключений должен быть установлен законом, а информация об участках, которые могут быть использованы для стройки, должна быть опубликована на официальных сайтах органов власти.

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