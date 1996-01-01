Строители объединяются

Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Приморского края" (СРО РОС ПК) вступила в ряды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Решение об этом принято Советом НОСТРОЙ на заседании в Москве 26 февраля, которое состоялось под председательством президента Ефима Басина.

"Региональное объединение строителей Приморского края" на заседании представляли исполнительный директор Сергей ПЛОТНИКОВ, секретарь Совета Виталий КАЗАКОВ, исполнительный директор филиала в г. Находке Сергей ОЧКУРОВ. Совет НОСТРОЙ рассмотрел и одобрил кандидатуру СРО РОС ПК, которая первой из числа приморских саморегулируемых организаций в строительстве вступила в Национальное объединение.

Досье "НОСТРОЙ" - национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ, членство в Национальном объединении строителей является обязательным для всех профильных саморегулируемых организаций.

На заседании 26 февраля в ряды НОСТРОЙ принято 60 новых членов. С учетом вошедших ранее общее количество членов составило 118. В России, по последним данным, зарегистрировано 200 строительных СРО.

"Вступление в НОСТРОЙ мы рассматриваем не просто как формальность, предписанную законом. Для нас это, прежде всего, реальная возможность осуществлять более тесное взаимодействие с другими СРО, вырабатывать единое мнение по проблемам саморегулирования в России и доносить его до высших эшелонов государственной власти, участвовать в нормотворческой деятельности", сообщил по возвращении из Москвы исполнительный директор РОС ПК Сергей ПЛОТНИКОВ.

На состоявшемся Совете Национальное объединение строителей высказало свою позицию по вопросам изменения законодательства о саморегулировании в строительной отрасли. Участники заседания обсудили проект Обращения в Правительство Российской Федерации с просьбой остановить поспешные необоснованные реформы, внедряемые без учета мнения самих строителей, проектировщиков, изыскателей.

"Дайте саморегулированию проявить себя, доказать свою состоятельность и полезность для России. Больше всего строительная отрасль сейчас нуждается в стабильности и уверенности в неизменности правил регулирования, - говорится в проекте обращения. - Членами саморегулируемых организаций уже являются более 65 000 строительных, проектных, изыскательских организаций, которые с 1 января 2010 г. работают на основании новых правовых документов. Уже ощутимы первые значительные положительные последствия саморегулирования - отрасль избавилась от десятков тысяч фирм-однодневок, которые паразитируют на несовершенстве законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, не платят налоги, нарушают миграционное законодательство, а также осуществляют обналичивание средств по такой статье затрат, как строительство. Мы уверены, что уже в ближайшее время кардинально повысится безопасность и качество строительства, т.к. в рамках института саморегулирования происходит становление страхования гражданской ответственности исполнителей опасных работ, развитие на качественно новой основе системы повышения квалификации, внедряются новые механизмы контроля за деятельностью исполнителей работ".

"Саморегулирование делает в России первые шаги. Безусловно, шероховатости в законах, регламентирующих деятельность СРО, в процессе работы будут появляться. В этом направлении предстоит работа на всех уровнях - от СРО на местах до Национального объединения строителей. При этом важно не допустить дискредитации самой идеи саморегулирования. Только совместно с учетом глубокого анализа ситуации по регионам и отдельным городам можно будет корректировать предложенные государством правила игры", - считает исполнительный директор филиала РОС ПК в г. Находке Сергей ОЧКУРОВ.

В тесном взаимодействии с региональными СРО Национальное объединение строителей готовится к Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций 14-15 апреля в Санкт-Петербурге. Планом подготовки, принятым на Совете НОСТРОЙ, определено, что вопросы повестки дня съезда предварительно обсудят на собраниях руководителей СРО по федеральным округам. Площадкой для подобной встречи дальневосточных саморегулируемых организаций станет "Региональное объединение строителей Приморского края".

Как сообщил секретарь Совета СРО РОС ПК Виталий КАЗАКОВ, обменяться мнениями накануне съезда предложено в формате "круглого стола", который пройдет во Владивостоке 12 марта. Участие в нем примет руководитель Аппарата НОСТРОЙ Михаил ВИКТОРОВ.

Еще один вопрос предстоящей встречи - выбор из числа дальневосточных СРО координатора НОСТРОЙ по ДВФО. В регионе на данный момент действуют 11 зарегистрированных саморегулируемых организаций в строительстве: по три - в Приморском и Хабаровском краях, две - в Амурской области, по одной - на Сахалине, Камчатке и Якутии.