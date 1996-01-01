Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строители объединяются
Саморегулируемая организация "Региональное объединение строителей Приморского края" (СРО РОС ПК) вступила в ряды Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Решение об этом принято Советом НОСТРОЙ на заседании в Москве 26 февраля, которое состоялось под председательством президента Ефима Басина.
"Региональное объединение строителей Приморского края" на заседании представляли исполнительный директор Сергей ПЛОТНИКОВ, секретарь Совета Виталий КАЗАКОВ, исполнительный директор филиала в г. Находке Сергей ОЧКУРОВ. Совет НОСТРОЙ рассмотрел и одобрил кандидатуру СРО РОС ПК, которая первой из числа приморских саморегулируемых организаций в строительстве вступила в Национальное объединение.
Досье"НОСТРОЙ" - национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Согласно положениям Градостроительного кодекса РФ, членство в Национальном объединении строителей является обязательным для всех профильных саморегулируемых организаций.
На заседании 26 февраля в ряды НОСТРОЙ принято 60 новых членов. С учетом вошедших ранее общее количество членов составило 118. В России, по последним данным, зарегистрировано 200 строительных СРО.
"Вступление в НОСТРОЙ мы рассматриваем не просто как формальность, предписанную законом. Для нас это, прежде всего, реальная возможность осуществлять более тесное взаимодействие с другими СРО, вырабатывать единое мнение по проблемам саморегулирования в России и доносить его до высших эшелонов государственной власти, участвовать в нормотворческой деятельности", сообщил по возвращении из Москвы исполнительный директор РОС ПК Сергей ПЛОТНИКОВ.
На состоявшемся Совете Национальное объединение строителей высказало свою позицию по вопросам изменения законодательства о саморегулировании в строительной отрасли. Участники заседания обсудили проект Обращения в Правительство Российской Федерации с просьбой остановить поспешные необоснованные реформы, внедряемые без учета мнения самих строителей, проектировщиков, изыскателей.
"Дайте саморегулированию проявить себя, доказать свою состоятельность и полезность для России. Больше всего строительная отрасль сейчас нуждается в стабильности и уверенности в неизменности правил регулирования, - говорится в проекте обращения. - Членами саморегулируемых организаций уже являются более 65 000 строительных, проектных, изыскательских организаций, которые с 1 января 2010 г. работают на основании новых правовых документов. Уже ощутимы первые значительные положительные последствия саморегулирования - отрасль избавилась от десятков тысяч фирм-однодневок, которые паразитируют на несовершенстве законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд, не платят налоги, нарушают миграционное законодательство, а также осуществляют обналичивание средств по такой статье затрат, как строительство. Мы уверены, что уже в ближайшее время кардинально повысится безопасность и качество строительства, т.к. в рамках института саморегулирования происходит становление страхования гражданской ответственности исполнителей опасных работ, развитие на качественно новой основе системы повышения квалификации, внедряются новые механизмы контроля за деятельностью исполнителей работ".
"Саморегулирование делает в России первые шаги. Безусловно, шероховатости в законах, регламентирующих деятельность СРО, в процессе работы будут появляться. В этом направлении предстоит работа на всех уровнях - от СРО на местах до Национального объединения строителей. При этом важно не допустить дискредитации самой идеи саморегулирования. Только совместно с учетом глубокого анализа ситуации по регионам и отдельным городам можно будет корректировать предложенные государством правила игры", - считает исполнительный директор филиала РОС ПК в г. Находке Сергей ОЧКУРОВ.
В тесном взаимодействии с региональными СРО Национальное объединение строителей готовится к Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций 14-15 апреля в Санкт-Петербурге. Планом подготовки, принятым на Совете НОСТРОЙ, определено, что вопросы повестки дня съезда предварительно обсудят на собраниях руководителей СРО по федеральным округам. Площадкой для подобной встречи дальневосточных саморегулируемых организаций станет "Региональное объединение строителей Приморского края".
Как сообщил секретарь Совета СРО РОС ПК Виталий КАЗАКОВ, обменяться мнениями накануне съезда предложено в формате "круглого стола", который пройдет во Владивостоке 12 марта. Участие в нем примет руководитель Аппарата НОСТРОЙ Михаил ВИКТОРОВ.
Еще один вопрос предстоящей встречи - выбор из числа дальневосточных СРО координатора НОСТРОЙ по ДВФО. В регионе на данный момент действуют 11 зарегистрированных саморегулируемых организаций в строительстве: по три - в Приморском и Хабаровском краях, две - в Амурской области, по одной - на Сахалине, Камчатке и Якутии.
ДосьеНекоммерческое партнерство "Региональное объединение строителей Приморского края" создано в 2009 году. Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2009 г. включено в государственный реестр саморегулируемых организаций с присвоением регистрационного номера - СРО-С-127-21122009. В настоящее время членами СРО РОС ПК являются 155 строительных организаций, из них 141 получила допуски к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз