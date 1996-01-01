Цветочный рынок: ромашки спрятались

Для цветочного рынка первый весенний праздник - событие ключевое. Именно на него приходится пик продаж, за которым следует продолжительный период спада. Собственно поэтому цветочные фирмы подводят итоги года не к 1 января, а к 9 марта.

Из-за Международного женского дня с опозданием пришел на этот рынок и кризис. "В прошлом году праздник мы прошли не задумываясь, - говорит владелец сети цветочных салонов "Бизнес-букет" Сергей СЕРГЕЕВ, - покупательская способность еще сохранялась. В этом году мы входим в непредсказуемую ситуацию".

Ситуация на рынке в этом году отличалась от предыдущих лет отсутствием ажиотажа и постепенным ростом цен. Собственно предпраздничный рост цен начался раньше обычного. Если в предыдущие годы максимальная цена была в дни пиковых продаж, т.е. 6-7 марта, то на этот раз уже с 1 марта цены медленно поползли вверх. Предсказать их предел не брался никто. Ожидания выстраивались в рамках ежегодных результатов праздничных продаж, но ситуация этого года отличалась принципиально. По пессимистичным оценкам, этот год продемонстрировал максимальное снижение продаж за последние 20 лет. Собственно то же самое произошло и в другой "цветочный" праздник - 14 февраля, когда падение продаж было реально максимальным и достигло по некоторым данным 30%.

В то же время отпускная цена у производителей и московских компаний поставщиков снизилась ровно к первому весеннему дню. "У производителей цена на цветок в этом году упала на 20%, - говорит Сергей Сергеев, - но потребителю легче не стало. Возросли тарифы на услуги. Если раньше, например, доля затрат на доставку составляла 20% в стоимости цветка, то теперь 25%". Местное производство цветов, не связанное с подобными расходами, пока не в состоянии удовлетворить даже минимальные потребности.

В этом году владельцы цветочных теплиц практически полностью отказались от роз и других цветов, выгонка которых рассчитывалась ровно к 8 марта, и перешли на тюльпаны. Таким образом, тюльпанам удалось войти во все ценовые сегменты, вытеснив из эконом-класса розу. В среднем ценовом сегменте нишу заняли японские производители, в премиальном - французские, а вот массовый эконом-сегмент фактически полностью оказался в руках местных производителей. Отпускная цена тюльпанов из приморских теплиц находилась в среднем в районе 40 руб. за цветок, в рознице она установилась в пределах 80 руб.

В последние годы интерес к тюльпанам со стороны местных производителей рос ежегодно, соответственно росли и объемы производства, но до недавнего времени они все же ограничивались исключительно мелким частным производством. Крупные тепличные хозяйства, имевшие, как правило, устаревшую, энергозатратную производственную базу, разорились несколько лет тому назад. Образовавшийся вакуум практически оставался незаполненным. В последние пару лет интерес к этому виду продукции стал появляться и у крупных тепличных хозяйств. УПХ "Дальневосточное" уже второй год выбрасывает на рынок к 8 марта опытные партии тюльпанов, которые проходили испытание в местных условиях. В этом году к ним добавились и фрезии.

"Сегодня экономическая ситуация более стабильна, чем 10 лет тому назад, - говорит заместитель директора ГОНО УПХ "Дальневосточное" Галина БРАВКО, - к тому же власть немного помогает нашему хозяйству в виде субсидирования части затрат на тепло, поэтому мы планируем развивать в ближайшем будущем промышленное производство цветов. Тюльпаны, фрезии не требуют высоких температур, поэтому и затраты на их производство ниже, чем для других растений. Например, для огурцов затраты на тепло в 2-2,5 раза превышают затраты на эти виды цветов. Мы сейчас просчитываем экономику производства цветов в нашем хозяйстве, возможности выделения площадей под это. Окончательных расчетов пока еще нет, но уже сейчас очевидна хорошая рентабельность. В этом году на 30 кв. м мы вырастили 10 тыс. фрезий".