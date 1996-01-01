Путевки в Суйфэньхэ для приморцев не подорожают

Перевозчики подняли цены на международные автобусы, но снизили на те, что идут до Пограничного. Несмотря на повышение стоимости билетов на автобусы, идущие через приморский поселок Пограничный в Китай, путевки в Суйфэньхэ для жителей Приморья не подорожают.

Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщила исполнительный директор Приморского регионального отделения Российского союза туриндустрии Ольга Кудрявцева.

По ее словам, перевозчики хоть и подняли цены на автобусы в Суйфэньхэ и Харбин, проходящие через Пограничный, но снизили стоимость проезда в тех автобусах, что идут до Пограничного из Владивостока. Так что цены путевок останутся на прежнем уровне и обойдутся приморским туристам в 3600-5000 рублей.Напомним, с 1 марта предприятия "Приморавтотранс" и "Приморье" на 100 рублей подняли стоимость билетов в Китай для туристических групп. Повышение цен не коснулось туристов, путешествующих самостоятельно по визе.