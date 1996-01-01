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Строительство малоэтажек простимулируют
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на стимулирование строительства "малоэтажек" при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для этих целей базовый закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" дополняется новой главой - "Особенности предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства". Кроме того, проектом закона устанавливаются требования к региональным адресным программам по переселению граждан.
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