Строительство малоэтажек простимулируют

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на стимулирование строительства "малоэтажек" при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для этих целей базовый закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" дополняется новой главой - "Особенности предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства". Кроме того, проектом закона устанавливаются требования к региональным адресным программам по переселению граждан.