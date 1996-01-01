Находка объединила туристический юг Приморья

Исполнилось пять лет с момента создания в Находке межрайонного совета по туризму, объединившего территории юга Приморья. Юбилейное заседание совета состоится 12 марта в Находке на конференции "Туризм. Перспективы развития на Юге Приморья".

Межрайонный совет по развитию туризма на первом этапе объединил Находку, Партизанск и Партизанский район. Позже к тройственному союзу присоединились город Фокино, Шкотовский и Лазовский районы. Новое объединение власти и бизнеса вместе продвигает единую стратегию развития отрасли, превращают ее в доходную часть экономики края.

"Каждый район южного Приморья интересен по-своему: в одном расположено много исторических и природных памятников, в другом - современные зоны отдыха. Задача совета - объединить все эти достоинства в готовый продукт и представить на рынке туриндустрии", - считает начальник отдела по развитию туризма администрации Находки Надежда МАЛИК. Результатом пятилетней деятельности стали новые туристические справочники, экскурсионные программы для детей и взрослых, в которые включено посещение достопримечательностей всех объединенных территорий. Комплексный подход позволил повысить привлекательность и создать условия для развития туристской отрасли.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе Находкинского городского округа, в одной только Находке поток туристов из городов Дальнего Востока в 2009 г. составил 43 800 человек, что в три раза больше, чем было зарегистрировано в 2005-м.