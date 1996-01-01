Количество СРО увеличивается

344 саморегулируемые организации внесены на сегодняшний день в реестр Ростехнадзора. К 10 февраля в состав СРО вошли уже около 46 тысяч организаций, работающих в области строительства, капитального ремонта, реконструкции, проектирования и изыскательской деятельности России. Данное количество компаний составляет примерно 17% от 268 тысяч организаций, у которых ранее были строительные лицензии. Как сообщает агентство РИА "Новости", среди них 33 тысячи компаний, которые входят в 187 строительных СРО, 11 тысяч организаций, которые входят в 133 СРО проектировщиков, и две тысячи компаний, входящих в 24 СРО, осуществляющие инженерные изыскания.