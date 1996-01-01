Декларация вместо сертификата

С 15 февраля в России отменена обязательная сертификация пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Это вызвало большой резонанс как в среде бизнеса, так и у экспертов.

Сторонники отмены обязательной сертификации говорят о том, что это еще один шаг на пути создания цивилизованного бизнеса и снятия административных барьеров. Противники же опасаются, что отсутствие должного контроля за производителями и поставщиками рискует обернуться повторением ситуации 90-х годов, когда на рынке оказалось огромное количество продукции сомнительного качества.

Напомним, постановление правительства, утверждающее единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, вышло 1 декабря 2009 г. В силу оно вступило с 15 февраля 2010 г. В перечень продукции, подлежащей декларированию, вошли практически все продукты питания, парфюмерно-косметическая продукция и большинство товаров повседневного спроса. Причем для получения декларации на большую часть списка не требуется даже наличия протокола исследований независимой экспертизы (достаточно лишь испытаний собственной лаборатории производителя). Правда, это не касается импортеров. В списке товаров для обязательной сертификации остались лишь некоторые пищевые товары для детей. Постановление, по словам высокопоставленных чиновников, было издано в целях избавления предприятий от излишней траты денег в лабораториях.

"Если раньше импортер, поставщик, производитель соответствие продукции установленным требованиям подтверждал сертификатом соответствия, выданным в рамках обязательной или добровольной сертификации, то сейчас соответствие качества этой продукции установленным нормам должно подтверждаться декларацией (обязательная форма) и сертификатом соответствия, выданным в рамкахобровольной сертификации, - говорит заместитель руководителя органа по сертификации "Наука-Сервис" ТГЭУ Наталья ЗОТОВА. - Для получения декларации необходимо обратиться в орган по сертификации и предоставить все необходимые документы".

К этим документам, по словам Светланы БЫКОВОЙ, заместителя руководителя "Центра сертификации Приморской ТПП", относятся Санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарный сертификат (для животноводческой продукции), карантинный сертификат (для растениеводческой продукции) и другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям. "Эти документы также выдаются на основании проведенных испытаний. Говорить о том, что не нужно проводить испытания продукции на соответствие обязательным требованиям, не верно. В любом случае, при принятии заявки на регистрацию декларации о соответствии эксперт органа по сертификации в обязательном порядке будет делать анализ представленных документов на полноту значений характеристик, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям", - говорит эксперт.

Специалисты ООО "Центр сертификации "Восток-тест" обращают внимание на то, что декларация соответствия - это документ, в котором руководитель организации-изготовителя, от имени которой принимается декларация, единолично гарантирует безопасность продукции, соответствие ее необходимым требованиям нормативных документов. Орган по сертификации только регистрирует декларацию и присваивает ей номер. Вся ответственность за безопасность продукции ложится на руководителя предприятия.

В среде предпринимателей нововведение вызвало целый ряд самых разных комментариев. Так, специалисты по качеству компании "Норд-Косметик" - известного поставщика косметики и бытовой химии из Японии, - считают, что отмена обязательной сертификации в России - это преждевременный шаг. "Теперь в орган по сертификации производитель может принести документы, и только на основании этих документов выдается декларация соответствия, - говорят в компании.

Что касается отмены ГОСТов, то по словам Анатолия РУДОМЕТОВА, руководителя ООО "Центр сертификации "Приморский", то их замена на техрегламенты будет производиться постепенно. До вступления ТР требования ГОСТ остаются в силе.

А вот крупные производители пищевой продукции относятся к нововведению более спокойно. "Да, отмена обязательной сертификации вызвала огромный интерес общественности. Но именно потому, что фигурирует слово "отмена". Де-факто же сертификаты лишь заменяют процедурой декларирования товаров. А это и ранее являлось обязательным процессом, - комментирует ситуацию генеральный директор группы компаний "Славда" Павел СЕРЕБРЯКОВ. - То есть при детальном знакомстве с законодательством становится ясно, что поменялась всего лишь форма, а не суть; и по большому счету, это не затронет ни добросовестного производителя продуктов питания, ни потребителя. К тому же потребителю больше близок и ясен документ, подтверждающий качество продукта в виде сертификата, - именно поэтому мы сейчас наблюдаем с его стороны чуть ли панику по поводу отмены сертификации. Поэтому для дополнительного подтверждения качества своей продукции никогда не будет лишним получение добровольных сертификатов качества, как это делает наша компания".

"Для "Владхлеба" ничего не меняется. Вся продукция, предлагаемая для реализации в магазинах города и края, как проходила, так и будет проходить испытания в аккредитованных испытательных лабораториях на предмет оценки качества и безопасности. На основании протоколов исследований органы по сертификации оформляют декларации о соответствии на все виды хлебобулочных изделий", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора ОАО "Владхлеб" по управлению качеством Галина ДОДА. - У нас на предприятии действует и собственная производственная лаборатория, которая проверяет качество входящего сырья и конечный продукт - т.е. все стадии производства продукции".

Есть и еще один нюанс в деле получения декларации соответствия. "Декларация не подлежит копированию, а это значит, что ее нельзя приложить к сопроводительным документам на тот или иной товар. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для маркирования продукции знаком соответствия, а сопровождение товара ее копиями не предусмотрено, - говорит Наталья Зотова. - В то же время при отправке продукции железнодорожным транспортом и даже при поставке в торговую сеть у поставщика вправе запросить документ, подтверждающий качество. Единственный выход - это добровольная сертификация продукции".