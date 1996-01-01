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Новогодний подарок мэрии Хабаровска
Как сообщили в департаменте муниципальной собственности администрации Хабаровска, максимальная планка арендных ставок поднимется до 890 руб. за квадратный метр с учетом всех платежей. Напомним, что коммерческая ставка в Хабаровске в этом году в среднем составляла 1000 руб. за квадрат. На "красной линии" она поднималась до 2000 руб., а на окраинах снижалась до 500 руб.
Решению о повышении муниципальных ставок предшествовала, по заявлению представителей мэрии, долгая работа. В течение почти года специалисты департамента муниципальной собственности совместно с учеными Хабаровского государственного технического университета изучали ситуацию на рынке аренды недвижимого имущества. Они разбили города на 150 зон и выяснили, что почти в каждой зоне коммерсанты берут дороже. Упустить своего мэрия не хочет, поэтому и решила встать почти вровень с частниками.
Что это означает для бизнеса и, соответственно, для потребителя? Вырастет нагрузка на мелкий и средний бизнес, который попытается переложить ее на потребителя. В частности, услуги стоматологии, парикмахерских, пошивочных, различных ремонтных мастерских, да, без сомнения, и всей сфереы обслуживания, значительно подорожают.
Лучше от этого никому не станет, потому что одновременно с нового года хабаровчанам придется больше платить за квартиры и коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте. А если к этому прибавить еще и прелести так называемой "монетизации" льгот, то дешево не покажеться.
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