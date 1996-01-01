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Сибирская картошка против китайской

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Нынешний год отмечен сниженными показателями урожая овощей во многих регионах Дальнего Востока. Приморье, несмотря на стихию, в этой ситуации оказалось в положении донора для ближайших соседей.

Как никогда активно в эту зиму приморские овощи скупает Магаданская область. Неурожай на Сахалине, где обычно обходятся в большей степени продуктами местного производства, в этом году также значительно повысил интерес к приморским овощам. В Амурской области, поставляющей овощную продукцию некоторым приморским оптовикам, на этот раз стартовый ценник по той же причине был также выше обычного. К этому остается только добавить Хабаровский край, куда традиционно уходят в значительной части овощи Дальнереченского, Лесозаводского и даже Ольгинского районов.

Овощи, собранные на приморских полях, заканчиваются в местных овощехранилищах с приходом весны. К марту участники рынка говорят о неизбежности повышения цены на картофель, капусту и прочие овощные продукты. Сегодня картофель оптовые базы отпускают пока еще по 12-13 руб. за кг., но уже через несколько дней цена, по их прогнозам, возрастет ориентировочно до 15-16 руб. К этому времени начнется в массовом порядке завоз китайского картофеля. Уже сейчас небольшие партии его поступили на приморский рынок, причем цена китайского продукта заметно выше - 17-18 руб за кг.

В качестве альтернативы китайской картошке на рынке стоит ждать этой весной сибирскую. Как рассказали в компании "Восточный меридиан", прошлогодний опыт поставки кемеровской капусты сюда был достаточно успешным. Качественной сибирской капусте было отдано предпочтение на приморском рынке, что позволило предприятию снизить объемы закупок китайского продукта. В этом году предприятие заключило контракт с кемеровскими производителями на поставку в Приморье не только капусты, но и картофеля. К тому же китайская капуста в этом году достаточно дорогая, в опте ее цена доходит до 20 руб. за кг, что, естественно, делает более привлекательной сибирскую капусту, цена на которую, несмотря на транспортные расходы, все-таки ниже.

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