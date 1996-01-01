Недвижимость дорожает медленно

Кризис медленно разжимает пальцы на горле задыхающейся экономики, и, получив глоток свежего воздуха, цены на недвижимость пытаются подняться. Поднимаются и снова падают... Такая вот абстрактная картинка, характеризующая сегодня ситуацию на вторичном рынке жилья Владивостока.

По данным Центра мониторинга вторичного рынка жилья Prime Analitics, в январе средняя цена предложения "квадрата" составила 62 836 руб., что оказалось на 1,15% больше, чем в декабре. Однако цены реальных сделок вряд ли подросли, и продажи по-прежнему идут с дисконтом около 5%. То есть ожидания продавцов не оправдались. Покупатели не успели стать настолько богаче, чтобы успеть даже за этим ростом цен. При том, что цена предложения январского "квадрата" этого года примерно на 13% меньше, чем прошлогоднего января.

Свои попытки подняться в цене "квадрат" владивостокской вторички предпринимает с октября прошлого года, когда на отметке примерно в 60 тыс. руб. была пройдена низшая точка. В какой-то степени почувствовав этот рост, продавцы и начали выставлять квартиры на продажу, и январское предложение было богаче декабрьского на 15%. Определенные надежды на рост числа сделок продавцы возлагают на оживающую ипотеку, что и позволяет им "пробовать рынок", повышая цены.

По типам квартир настоящий взлет цены предложения в январе пришелся на 1-комнатные квартиры - 6,16%, затем 4-комнатные - 4,01%, гостинки - 3,53%, 2-комнатные - 3,13%. И в "минус" была цена по подселению - на 1,74% и по 3-комнатным квартирам - на 0,56%.

По ценовым зонам особые попытки подняться в цене "квадрат" в январе делал непосредственно в центре города - на 10,78%, в 64-м мкр. - на 8,42% и на БАМе - 4,28%. Однако в ряде районов он сдал свои позиции, резко подешевев: Мингородок - на 11,29%, Змеинка - на 7,87%, Снеговая - на 5,64%.

Объективно "квадрат" имеет шансы значительно подорожать в гостинках, предложение по которым за год структурно сократилось вдвое (с 18% до 9%) и в 1-комнатных квартирах, доля которых на рынке сократилась с 19% до 15% при том, что спрос на них остается довольно высоким. Хотя доля 2-комнатных квартир в структуре предложения сократилась с 36% до 30%, это вряд ли серьезно повлияет на цену квадрата по квартирам этого типа.

Вероятно, можно ожидать "отступление" цены предлагаемого "квадрата" в 4-комнатных квартирах, доля которых в структуре предложения выросла с 4% до 9%. По крайней мере, резко возросшее предложение 3-комнатных квартир, доля которых поднялась за год с 20 до 34%, уже показало пример снижения цены, а вдвое большее прежнего предложение жилья типа "подселение" эту тенденцию подтверждает.

Среди ценовых районов города свое лидерство в январе вновь подтвердили центр и 1-я Речка, а в аутсайде по-прежнему остаются Снеговая и Змеинка. И это вряд ли изменится до ввода моста через б. Золотой Рог и новой автомагистрали Аэропорт - о. Русский.

Что же касается перспективного прогноза ситуации на вторичном рынке жилья Владивостока, то весной он, скорее всего, будет активно пытаться отыгрывать прошлогоднее снижение цен. А удастся ли - это будет зависеть от роста реального спроса. Рынок жилья инертен, и ожидать резких перемен пока рано.

По крайней мере, на сегодня резко выправилась ситуация с рынком жилья в Великобритании, которая вошла в кризис с резким падением цен на жилье на два года раньше, чем РФ. Значит, у нашего рынка для настоящего подъема в запасе могут оставаться еще по крайней мере 1-1,5 года. Хотя не исключено, что возрождающееся массовое строительство нового жилья во Владивостоке может не только сдержать рост цен, но и ненадолго снизить.