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СРО строителей: проверка на добросовестность
Строительную отрасль Приморья будоражат сегодня не только большие стройки, приуроченные к саммиту АТЭС-2012, но и переход на саморегулирование. Государственные лицензии, выданные до 2009 г., утратили силу, и работать в строительстве и капитальном ремонте сейчас могут только члены саморегулируемых организаций (СРО).
Вступление в СРО несет с собой определенные трудности для строительной компании. Это, прежде всего, материальные затраты в виде вступительных и компенсационных взносов. Они колеблются в районе 40-150 тыс. руб. за вступление и 300 тыс.руб. в компенсационный фонд. Также существуют и ежегодные взносы, диапазон которых в разных СРО очень широк. Кроме этого, строителю, желающему вступить в СРО, необходимо предоставить обширный перечень документов, который может включать копии учредительных документов организации, дипломов, трудовых книжек инженерно-технических работников, договоров аренды или свидетельств о собственности на офис, технику, сертификатов ИСО и пр.
Но деньгами и документами дело может не ограничиться. В СРО "Альянс строителей Приморья", например, по каждому претенденту проводится немалая информационная работа. Как рассказывает директор Сергей ФЕДОРЕНКО, больше внимания уделяется опыту работы организации, нежели документам.
"Пакет документов, предоставляемых на вступление в АСП, небольшой. Помимо копий учредительных документов, мы просим, чтобы претендент подтвердил, что у него в штате есть необходимое число специалистов с профильным образованием и стажем работы, как это указано в Градкодексе РФ. Мы намеренно отказались от сбора документов по наличию у компании имущества, техники, от обязательной сертификации в системе ИСО - не секрет, что все это можно организовать за определенные суммы денег, а зачем мы будем обманывать сами себя? Гораздо больше внимания мы обращаем на то, как предприятие работает, насколько качественно оно строит и ремонтирует. Нас интересуют отзывы заказчиков и субподрядчиков, работавших с фирмой - претендентом. Немаловажным является и мнение ее партнеров, уже состоящих в АСП. Таким образом, еще на этапе вступления выясняется, насколько компания надежна, чего можно ожидать от ее деятельности.
Отмечу, что такой подход вызывает протест среди некоторых строительных компаний. Но практика показывает, что возмущены лишь те, кому есть что скрывать. Ведь строитель, как и любой другой человек труда, должен гордиться своей работой и ее результатами. К слову, схожие методы работы с кандидатами на вступление в СРО можно наблюдать в различных регионах страны. СРО, которые заинтересованы в том, чтобы привлечь в свои ряды стабильные организации, тщательно подходят к "биографии" кандидата - что и как построила компания, какую оценку ее работы даст заказчик, субподрядчик, поставщик".
Для чего это делается? Федоренко отмечает, что задача саморегулируемых организаций в самом широком смысле: собрать по-настоящему профессиональное сообщество людей, которые работают качественно и обладают определенной устойчивостью, разработать требования и стандарты к организации и качеству работы, обязательные для всех членов, и строго придерживаться их.
От подобных мер в выигрыше останется не только заказчик строительства. Не в меньшей, а то и в большей степени выигрывают действующие члены СРО. Политика тщательного отбора должна свести к минимуму риск того, что в ряды СРО вступит недобросовестная компания. Чем же опасна недобросовестная компания? Тем, что в случае возникновения брака она не устранит за свой счёт недостатки в работе, заботясь о репутации, а предпочтёт закрыть компанию и переложить ответственность на компенсационный фонд СРО. В этом случае удар придется по всем остальным членам СРО, ведь они будут обязаны восполнить фонд до прежнего размера из своего кармана. Поэтому чем меньше будет таких нерадивых предприятий в рядах СРО, тем дешевле будет обходиться членство в саморегулируемой организации для других компаний.
ДосьеСРО "Альянс строителей Приморья" объединяет почти 170 строительных компаний нашего края. В рядах АСП - приморские подрядные организации, осуществляющие строительство на объектах саммита АТЭС, Спецморнефтепорта Козьмино, выполняющие муниципальные и коммерческие заказы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции, в т.ч. объектов культурного наследия. Более 120 компаний-членов АСП уже получили свидетельства о допуске и продолжают свою деятельность. Решения о выдаче свидетельств принимаются Советом АСП, заседания которого проводится еженедельно по вторникам. С реестром АСП и другой информацией о СРО можно познакомиться на официальном сайте www.a-s-p.org
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